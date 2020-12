«KJEKLEDEBATT» Det var duket for en slags statsministerduell i et utvidet Politisk kvarter på NRK onsdag morgen – Erna Solberg (H) møtte Trygve Slagsvold Vedum (Sp) (halvparten av de ekstra fem minuttene gikk med til at sistnevnte ikke ville svare på om han er statsministerkandidat, men heller ønske «god morgen til alle som har stått opp på en litt sånn derre kald desembermorgen» og mere til).

Både regionreform og EØS-avtalen ble tema (sistnevnte brakt til torgs av Solberg, som pekte på problemene britene nå står overfor). – Synes du det går bra med Storbritannia, fulgte programleder Ingunn Solheim opp overfor Vedum, som svarte: – Men dem skal jo melde seg ut… Heldigvis, da, så gjorde ikke det norske folk det samme som Storbritannia og meldte seg inn.

Bergens Tidende fulgte til overmål sendingen live og postet små analyser underveis. Vedum ble trukket fram som god i første del (om regionreform og strukturendringer), mens Solberg var best på diskusjonen om nye jobber og politiske løsninger for framtida. «(…) men dette vart ein kjekledebatt om ting vi har høyrt før, og då vinn han som høyres trivelegast ut», skrev Hans Kristian Mjelva til slutt.

APROPOS STORBRITANNIA: I kveld kommer statsminister Boris Johnson til Brussel for å møte EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen ansikt til ansikt for første gang siden januar – målet er å løse de politiske flokene som gjør at forhandlingen om en frihandelsavtale akkurat nå står i stampe.

Filter Nyheter har har gått punktvis gjennom hvilke umiddelbare utfordringer spesielt britene står overfor dersom det blir en «no deal»-brexit fra nyttår: For eksempel kommer bilindustrien til å slite kraftig (selvsagt i likhet med flere andre eksportrettede industrier). Les artikkelen vår her.

Tirsdag ble det kjent at britene fjerner flere omstridte punkter fra et lovforslag om egne interne markeder, noe som gjør at det endelig er enighet om implementering av den såkalte overgangsavtalen mellom landet og EU – dette blir også tolket som godt nytt for forhandlingene om handelsavtale.

OPPLEVER PRESS: En regjeringsetablert ekspertgruppe med medlemmer fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Oslo kommune, innvandrerorganisasjoner og flere andre, leverte tirsdag sin rapport med forslag til tiltak for å redusere koronasmitte blant innvandrere i Norge (hele rapporten ligger her).

Bakgrunnen er den bekymringsfulle smitteutviklingen i enkelte innvandrergrupper – Filter Nyheter har skrevet mer om dette i denne artikkelen. I rapporten peker ekspertgruppa på fire barrierer som ifølge leder Libe Rieber-Mohn kan være mulige årsaker til at utenlandsfødte er overrepresentert på koronastatistikken:

1) At informasjon ikke når fram til hele befolkningen og ikke er tilpasset innvandrerbefolkningen, 2) at økonomisk sårbarhet gjør det vanskelig å gjennomføre karantene eller isolere seg, 3) at det i flere miljøer er sosialt press om for eksempel å delta på store fellesaktiviteter som bryllup eller fredagsbønn, 4) kulturelle barrierer, for eksempel lav tillit til informasjon fra myndighetene.

Blant forslagene til tiltak er en flerspråklig koronatelefon, tett samarbeid med berørte miljøer under utbrudd og en holdningskampanje for å motarbeide stigma og sosialt press.

UT MOT REGJERINGEN: At kunnskapsminister Guri Melby (V) med bakgrunn i koronasituasjonen har åpnet for mer fleksibilitet i bruken av hjemmeundervisning (også der det ikke er nødvendig som ledd i smittevern), faller ledelsen i Folkehelseinstituttet tungt for brystet: – Forslaget er ikke direkte relatert til smittevern, men FHI kommer med høringssvar fordi vi mener endringene vil skade det nåværende tiltaksregimet og påføre ungdom flere tiltak enn nødvendig, skriver FHI i et høringssvar. Instituttet mener blant annet at endringene ødelegger for det nåværende tiltaksregimet i skolen og at de strider mot de internasjonale målene for pandemihåndtering fra Verdens helseorganisasjon – les hele høringssvaret her.

