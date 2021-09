KOM IKKE: Organisasjonen Motvind Norges markering mot vindkraft foran Stortinget på lørdag ble preget av den siste ukas konflikter rundt ytre høyre-aktørers forsøk på å bli en del av bevegelsen. Bakgrunnen er at mikropartiet Alliansen, som i dag er en del av det høyreekstreme miljøet i Norge og har flere kandidater med tette bånd til nynazist-organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen på valglistene, i august ble invitert til et Motvind Norge-arrangement på Buheii i Kvinesdal.

I ettertid reagerte flere på at naturvernerne ikke tok tilstrekkelig avstand fra partiet eller beklaget. Da det endelig skjedde, var det for mange politikere for seint: Ola Elvestuen (V) trakk seg fra markeringen foran Stortinget og fikk følge av Rasmus Hansson (MDG). Lørdag morgen ble det klart at Kirsti Bergstø (SV) og Trine Lise Sundnes (Ap) heller ikke ville stille. Også Norges Naturvernforbund trakk seg: – Vi synes ikke Motvind Norge har håndtert kritikken om sammenblanding med ytre høyre godt nok til at vi ønsker å dele plattform med dem i dag, sa leder Truls Gulowsen til Filter Nyheter.

Én som imidlertid dukket opp sammen med flere partifeller, var Alliansen-leder Hans Jørgen Lysglimt Johansen. Arrangørene ba ham eksplisitt om å gå, noe som kulminerte i munnhuggeri mellom Motvind Norge-representanter og Alliansen-kandidat Stig Andersen:

https://twitter.com/FilterNyheter/status/1434091881139429380

Politiet henviste Alliansen til den andre siden av gata. Andersen forsøkte siden å gå i rette med Rødt-leder Bjørnar Moxnes, som fra scenen uttalte at rasister og høyreekstremister ikke har noe i vindkraftbevegelsen å gjøre:

https://twitter.com/FilterNyheter/status/1434113314251055106

STATSRÅD PÅ GUTTEROMMET»: Søndag avdekket Aftenposten at KrF-leder og statsråd Kjell Ingolf Ropstad (36) først i november i fjor offisielt endret adresse fra foreldrenes gutterom i Agder – til tross for at han allerede var godt etablert i Oslo med kone og barn. At Ropstad «på papiret» bodde hos foreldrene i Moisund i Agder har sikret ham gratis bolig hovedstaden i ti år.

Samme år som Ropstad kom inn på Stortinget (i 2009) kjøpte han halvparten av en tomannsbolig i Lillestrøm kommune, men han flyttet aldri inn der. I stedet flyttet han inn i en bolig i Oslo betalt av Stortinget, som opprinnelig er ment å gå til politikere som pendler fra et annet sted i landet. Kravet er at man skal være folkeregistrert eller bosatt mer enn 40 kilometer i kjørelengde unna Stortinget.

Utover gratis og skattefri bolig, har dette gitt Ropstad økonomiske fordeler som gratis reise til Agder én gang i uken og ingen utgifter til bolig på hjemstedet. Fra boligen i Lillestrøm kommune har han tjent nesten en halv million i leieinntekter (før skatt) og 300 000 i avkastning etter salget av tomannsboligen.

Til NRK mandag morgen sa statsminister Erna Solberg at Ropstad har handlet innenfor regelverket, men at det likevel ikke er uproblematisk: «Vi politikere må være varsomme med å bruke ordninger på en måte som de egentlig ikke er tiltenkt for». Solberg sa videre at det antageligvis ikke vil få konsekvenser for Ropstad, men at det likevel «kan være kritikkverdig at man går utenfor intensjonene».

Ropstad avviser overfor Aftenposten at han ikke meldte flytting for å få rett til pendlerbolig, men sier at han «kan forstå at ordningen oppfattes som urettferdig».

RØDT PÅ BØRS: Gikk du glipp av vår artikkel om hvordan partiet Rødt eier Equinor-aksjer til en verdi av 390 000 kroner og har vært heldige med olje-opptur på børsen? Det var et eldre medlem i Rødt, Grete Tunsjø (90), som i oktober i fjor gav partiet en gave i form av aksjer i DNB, Telenor og Equinor til en total verdi av 1,75 millioner kroner. Aksjene i Telenor og DNB ble solgt, men giveren ville at Rødt skulle være aktiv eier i oljeselskap-aksjen. Partiets sentralstyre vedtok å gi aksjene tilbake til arvelater, men dette har ikke skjedd. Nå er Rødt i dialog med Tunsjø «om hvordan eierandelen kan utnyttes best i forhold til å påvirke Equinors miljø- og klimastrategi».

VOLD MOT AP OG AUF: – For oss er det nå blitt så ille at vi mener det er riktig å slå alarm om vold og hat i valgkampen, sier generalsekretær Sindre Lysø i AUF til Dagbladet. Bakgrunnen er flere episoder med vold og trusler mot AUF- og Ap-representanter den siste uka:

På lørdag ble Arbeiderpartiets tidligere ordfører i Ås, Johan Alnes (74), uforvarende slått i bakhodet så brillene falt av da han sto på valgstand i Vinterbro. Alnes mener angrepet var politisk motivert: – Siden jeg sto på stand den dagen, hadde på meg en rød t-skjorte med Ap-logo på. Det er tydelig at det virket som en rød klut, sier han til Ås avis.

Torsdag kveld i forrige uke gikk en mann i 60-årene til angrep på et AUF-medlem utenfor Studentersamfundet i Trondheim, der Jonas Gahr Støre hadde deltatt i partilederdebatt. Mannen, som skal ha ropt «Breivik hadde rett» og «Dere skal alle dø», ble pågrepet av politiet fredag. Han er siktet for et besøksforbud mot området ved Vår Frue kirke i Trondheim og mistenkt for kroppskrenkelse og hensynsløs atferd i forbindelse med volden utenfor Samfundet.

Ifølge Lysø og Aps partisekretær Kjersti Stenseng har det også vært andre episoder der Ap- eller AUF-medlemmer har følt seg truet i valgkampen: — Det er 22. juli-retorikk som brukes. Utsagn av typen «Breivik hadde rett» og «synd du ikke var på Utøya», sier Stenseng, som mener det nå må være «full beredskap» hos politiet den siste uka før valget.

