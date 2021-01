HÅPET ER UTE: Tirsdag gikk et nytt ras mens redningsmannskap var i rasområdet i Ask i Gjerdrum. Raset, som av NVE karakteriseres som en naturlig avskalling fra skredkanten, var 30 meter bredt, to meter dypt og opptil ti meter høyt. Lete- og redningsmannskapet trakk seg raskt ut, og er i god behold. Området overvåkes kontinuerlig av droner, og en alarm ble utløst idet raset gikk. Politiets innsatsleder Roy Alkvist beskriver letearbeidet som «veldig risikofylt». Inntil videre er det for farlig å fortsette letingen til fots, melder NRK. På pressekonferansen klokken 15 uttalte nettopp politimester Ida Melbo Øystese at «det er ikke lenger håp om å finne mennesker i live». Fortsatt er tre personer savnet.

VIKTIG VALG: Det ligger an til en svært spennende dag i Georgia, der både avtroppende president Trump og påtroppende president Biden i går var til stede for å drive valgkamp for sine kandidater: Demokratene er helt avhengig av å kapre begge senat-setene for å sikre flertall i Kongressen og maksimalt gjennomslag for Biden-politikk de neste to årene, men løpet er ennå tilnærmet dødt mellom henholdvis Jon Ossoff (D)–David Perdue (R) og Raphael Warnock (D)–Kelly Loeffler (R).

TV2s USA-kommentator Thor Steinhovden har en interessant gjennomgang av hva som står på spill – og hvorfor utfallet er høyst usikkert: «For det første gjør koronasituasjonen at stemmegivningen blir enda mer uforutsigbar. For det andre har demokratene samlet inn over 1,7 milliarder kroner […], dobbelt så mye som Loeffler og Perdue […]. For det tredje kan Trumps falske valgfuskanklager ende opp med å svekke den republikanske valgdeltakelsen».

PEKTE PÅ PENCE: Til tross for massive reaksjoner på den umusikalske, men først og fremst ikke-demokratiske telefonen til Georgias valgsjef Brad Raffensperger (R) i helga, fortsetter Donald Trump sin halvbevisste sammensausing av ubegrunnede påstander om valgjuks, feiltolkninger av den amerikanske grunnloven og en misforstått idé om at en andre presidentperiode fortsatt er mulig.

– Jeg håper Mike Pence innfrir for oss, det må jeg si, sa Trump fra podiet i Dalton mandag – med referanse til det flere hevder er visepresidentens mulighet til selv å telle valgmannsstemmer eller forkaste stemmer på Biden når Kongressen samles for å fatte formelt vedtak om resultatet onsdag. Biden var selv i det tvetydige hjørnet: – På onsdag skal vi ha vår dag i Kongressen. Vi skal høre innvendingene. Vi skal høre bevisene, sa han.

Filter Nyheter publiserer i løpet av kvelden en artikkel om hva som egentlig vil foregå i morgen (og i mellomtiden kan du lese Minerva-skribent Jan Arild Snoens gjennomgang av det han mener er og blir «et mislykket kuppforsøk».

FRYKTER BRÅK: Amerikanske myndigheter frykter med god grunn bråk og voldelige sammenstøt når Trumps valgnederlag gjøres formelt i morgen – i går ble Enrique Tarrio, leder for den nyfascistiske gategjengen Proud Boys, arrestert i Washington D.C. på bakgrunn av skadeverk han gjorde under opptøyene samme sted før jul. På Tarrio fant politiet også to våpenmagasiner. Proud Boys-lederen har tidligere varslet at Trump-tilhengerne vil ta til gatene i rekordhøyt antall i hovedstaden denne uka.

VAKSINEKRANGEL: Tirsdag morgen var omtrent 3000 innbyggere i Norge vaksinert mot koronaviruset, til tross for at vi har mottatt langt flere vaksiner – disse sendes ut til alle landets kommuner i små kvanta. FHI anslår at Norge vil være fullvaksinert først i oktober, med et maksimalt tempo på 100 000 doser i uka. Andre land, som Israel, har allerede vaksinert en million – etter direkte avtale med produsent.

Ingvild Kjerkol (Ap) mener det «er grunn til å stille spørsmål ved om fordelingsmodellen fungerer» og om vaksinesamarbeidet med EU vil gi Norge nok doser, raskt nok. Det samme gjør Marit Arnstad (Sp), som mener det er essensielt at Norge får et stort volum i en tidlig fase.

Helseminister Bent Høie (H) svarte i Politisk kvarter på NRK tirsdag at Norge har sondert muligheten til å kjøpe vaksiner direkte fra produsentene, men at selskapene sa nei. Han understreket at hvis Norge får alle dosene som er bestilt, vil det være tre ganger flere vaksiner enn det vi trenger. «Vi har nok vaksiner til alle, så lenge de blir godkjent», sa Høie, og fyrte av mot Arnstad: «Senterpartiet står for den politikken som hadde gjort oss mest sårbare i denne situasjonen», sa Høie – og viste til EØS-avtalen.

