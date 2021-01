NEI TIL UTLEVERING: En domstol i London besluttet mandag at Wikileaks-gründer Julian Assange ikke kan utleveres til USA, der han venter straffeforfølgelse for datainnbrudd og spionasje etter å ha publisert tusenvis av graderte dokumenter. Den britiske dommeren mener Assanges mentale helsetilstand og risikoen for at han kan begå selvmord taler mot en utlevering – amerikanerne er ventet å anke avgjørelsen.

Assanges støttespillere har over tid fremholdt at saken i realiteten handler om pressefrihet og amerikanske forsøk på «å kriminalisere undersøkende journalistikk». Hele rettsprosessen i London har også vært gjenstand for sterk kritikk, blant annet fra Reportere uten grenser (RSF), som hevder at internasjonale observatører systematisk er blitt forsøkt utestengt fra rettslokalene.

NYTT ÅR, NYE TILTAK: På en pressekonferanse søndag kveld la statsminister Erna Solberg (H) og lederne for regjeringspartiene Venstre og KrF fram ytterligere og svært inngripende koronatiltak, deriblant skjenkestopp i hele landet, innskjerpede regler om maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor hjemmet, anbefalinger om å unngå besøk og varsel om at alle videregående skoler og ungdomsskoler nå går over til rødt nivå.

Bakgrunnen er økt bekymring for smittesituasjonen, som både Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet frykter at havner utenfor kontroll etter juleferien. – Hvis vi ikke gjør noe nå, vil sannsynligvis situasjonen være verre om en uke eller to, sier Espen Nakstad.

Men flere av tiltakene har likevel fått kritikk, om ikke annet for den hastepregede innføringen: Studenter ble for eksempel seint lørdag kveld bedt om å avvente retur til studiested, mens skolepersonell søndag fikk svært kort tid på å forberede overgangen til rødt nivå.

Opposisjonen med Jonas Gahr Støre (Ap) i spissen ber mandag om at Solberg snarest mulig etter de 14 nye dagene med nedstenging kommer til Stortinget med en bred redegjørelse for smittesituasjonen, planer for vaksinering og økonomiske tiltak. – Stortinget fikk ingen varsel eller gjennomgang av de faglige vurderingene rundt disse tiltakene i forkant i går. De ble fattet etter en veldig kort beslutningsprosess, og det er viktig å få den belyst, sier Støre.

TRAGEDIEN: Syv personer er så langt bekreftet omkommet etter kvikkleireskredet ved tettstedet Ask i Gjerdrum kommune på Romerike natt til onsdag i forrige uke. Ytterligere tre personer er ikke gjort rede for, samtidig som politiet fortsatt fremholder at de fremdeles leter etter overlevende. Årsaken til skredet er ennå ikke kjent. I 2005 ble imidlertid deler av skredområdet beskrevet som «svært risikofylt» i en rapport fra Norges geologiske institutt (NGI), mens Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fremmet innsigelse mot en utbygging i nærheten i 2014. Årsaken var at reguleringsplanen ikke dokumenterte stabilitet for faresonen med kvikkleire. – Vi kommer til å snu alle steiner og gå gjennom saken, eventuelt for å finne ut om noe i Nystulia burde vært gjort annerledes, har ordfører Anders Østensen i Gjerdrum kommune tidligere uttalt til TV 2.

«SMOKING GUN»: At Donald Trump er en president med tvilsomt demokratisk sinnelag, er gradvis blitt mer tydelig de siste fire årene. Nå har ti tidligere amerikanske forsvarsministre sett seg nødt til å advare kraftig mot eventuelle forsøk på å involvere USAs væpnede styrker i å løse pågående valgtvister.

På toppen av dette publiserte Washington Post i går et temmelig avslørende lydopptak av en telefonsamtale mellom presidenten og den øverste valgansvarlige i delstaten Georgia, republikaneren Brad Raffensperger.

I tillegg til å videreformidle flere avkreftede teorier om valgfusk – bare for igjen å få dem avkreftet av personer i Raffenspergers stab – oppfordrer Trump sin partikollega til å «finne» 11 780 stemmer og dermed omgjøre valgresultatet i delstaten. «Det er ingenting galt med å si at du har regnet på nytt», sier Trump i den nær timelange i samtalen, som fant sted lørdag.

Enkelte har nå tatt til orde for bred etterforskning av mulige brudd på delstatens valglover, mens andre åpner for at riksrettssak mot Trump nok en gang kan bli aktuelt, til tross for at han har svært kort tid igjen i Det hvite hus. «Watergate»-journalist Carl Bernstein karakteriserer avsløringen som en «smoking gun».

EKSTREMT JEVNT: Georgia er også delstaten hvor det i morgen skal bestemmes om Republikanerne eller Demokratene får flertall i Senatet – utfallet her blir helt avgjørende for hvor stor gjennomslagskraft Joe Biden får som president. To seter skal fylles, der kandidatene fra Det demokratiske partiet – Jon Ossoff og Raphael Warnock – må slå henholdsvis de sittende, republikanske senatorene David Perdue og Kelly Loeffler for å sikre flertall (med visepresident Kamala Harris’ overvekt). Det er helt ekstremt jevnt, men både Ossoff og Warnock ligger nå noen prosentpoeng foran på den oppdaterte oversikten fra Fivethirtyeight.

