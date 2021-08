AVLYTTET ORDFØREREN: I dag begynte rettssaken mot Nittedals suspenderte ordfører Hilde Thorkildsen (Ap), som sammen med en medtiltalt mann risikerer opptil ti års fengsel for grov korrupsjon. Kjernen i saken er et boligprosjekt nord i kommunen, der det etter planen skal bygges 300 boliger. Et enstemmig kommunestyre vedtok å regulere området til boliger i 2016. Tre år tidligere skal ordføreren via omveier ha mottatt 125 000 kroner fra firmaet til den medtiltalte mannen, som har eierinteresser i boligprosjektet. Thorkildsen nekter straffskyld og hevder at pengene var betaling for klær – de gikk formelt til firmaet Bare Fine Klær AS, som hun eide halvparten av. Økokrim mener firmaet var på konkursens rand og beskriver dette som et mulig motiv. De har i en periode avlyttet ordførerens telefon og planlegger å avspille opptak i retten. Også den medtiltalte mannen nekter straffskyld.

SMITTEBOOM: I forrige uke ble det registrert 8217 tilfeller av koronasmitte i Norge – det står i sterk kontrast til Folkehelseinstituttets anslag for en drøy måned siden. Den gang oppfordret FHI til «årvåkenhet» om delta-varianten, predikerte at landet kanskje ville oppleve 2-3000 koronasmittede i uka, men anslo at antallet smittetilfeller ikke ville overgå de høyeste nivåene fra mars (da 6515 på det meste ble smittet i løpet av ei uke). – Det er alltid usikkerhet i våre anslag. Det har blitt flere smittede enn vi skisserte, antakelig har dette sammenheng med at gjenåpningen har ført til enda større kontakthyppighet med påfølgende smitteøkning enn vi la til grunn, særlig blant barn og unge rett før og etter skolestart, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI til VG.

INGEN IGJEN: I natt forlot den siste amerikanske soldaten Afghanistan. Med det avsluttes et amerikansk-ledet oppdrag i landet som har vart i 20 år, også omtalt som «USAs lengste krig». Mens Pentagons eget, kornete bilde av generalmajor Chris Donahue på vei om bord i det siste transportflyet fra Hamid Karzai-flyplassen i nattemørket mest bidro til å understreke den lite ærbare sortien, kunne Taliban i dag spre propagandafoto av høystemte islamistledere på rullebanen som holder seierstale til Talibans elitestyrker. Talsperson Qatar Suhail Shaheen tvitret: «Vårt land har oppnådd fullstendig uavhengighet. Lovpriset være Allah. Hjertefølte gratulasjoner til alle landsmenn!» Washington Post poengterer i dag hvordan det katastrofale sluttspillet i Kabul har forsuret forholdet mellom europeiske statsledere og president Joe Biden. Samtidig fortsetter skyldfordelingen i NATO-landene etter både etterretningsfiaskoen før Talibans ekspress-framrykning og IS' terrorangrep. I Storbritannia er utenriksminister Dominic Raab hardt presset blant annet etter en avsløring av at antallet personer Storbritannia har forsøkt å evakuere, er langt større enn hva han har gitt inntrykk av.

«NULL TROVERDIGHET»: Den omstridte Rystad Energi-rapporten (pdf-versjon) om følgene av kutt i norsk oljeproduksjon, skrevet på oppdrag fra interesseorganisasjonen Norsk Olje og Gass og presentert i en bisetning av NRK-programleder Fredrik Solvang under partilederutspørringen i Arendal for to uker siden, ble tirsdag lagt fram i sin helhet. Den konkluderer med «stor sannsynlighet» for at kutt i produksjonen av olje og gass på norsk sokkel «vil øke de globale klimagassutslippene», ifølge analyseselskapets direktør Jarand Rystad. At funnene står i kontrast til det SSB-forskere og internasjonale studier tidligere har brakt på det rene, tilskrives teknologiforbedringer som gjør at det i dag er billigere å erstatte norsk oljeproduksjon andre steder i verden. – Denne rapporten har null troverdighet. Dette er ikke fagfellevurdert forskning, men et bestillingsverk kjøpt og betalt av oljelobbyen for å avspore klimadebatten to uker før valget, skriver MDG-politiker Lan Marie Berg i en e-post til NRK.

