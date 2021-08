NORSK PERSONELL UTE: Mandag morgen bekrefter forsvarsminister Frank Bakke-Jensen overfor NRK at alt norsk personell er ute av Afghanistan. Flyet tok av fra Kabul klokken 05.26. Bakke-Jensen beskriver situasjonen personellet har jobbet under som «helt ekstrem»:

– Dette har vært en beleiret flyplass. Som også har hatt helt åpne terrortrusler, det har vært terroraksjoner forsøkt mot flyplassen, noen har lyktes, noen har ikke det.

Like før klokken halv ti mandag ble det avfyrt raketter rettet mot flyplassen i Kabul, men rakettene skal ha nådd et nabolag like ved. Øyevitner forteller til avisen The Guardian at rakettene ble fyrt ut fra en bil. Ingen har så langt påtatt seg skyld.

Søndag møtte USAs president Joe Biden familiemedlemmer til de 13 amerikanerne som ble drept i terrorangrepet mot flyplassen i Kabul torsdag, skriver Washington Post. Terrorgruppen IS-K har tatt på seg ansvar for angrepet der minst 170 mennesker ble drept, og Det hvite hus har erklært IS som den største trusselen i siste fase av uttrekkingen. Tirsdag 31. august skal USA og alle deres allierte være ute av Afghanistan.

FEMTE STØRSTE ORKAN: Samtidig med uttrekningen fra Afghanistan må Det hvite hus håndtere konsekvensene av orkanen «Ida». Orkanen har rammet delstatene Louisiana og Mississippi hardest. Da «Ida» traff land på søndag, var det den femte kraftigste orkanen som noen gang har truffet fastlands-USA, ifølge NRK.

Én person er bekreftet omkommet og én million amerikanere har mistet strømmen. Taket ble blåst av et sykehus sør i Louisiana, viser en video fra The Weather Channel. Sykehusene i Louisiana har allerede kapasitetsproblemer på grunn av covid-19, og deres guvernør John Bel Edwards (D) tror ikke det vil være mulig å flytte pasientene over til andre sykehus, ifølge Washington Post.

President Biden har erklært nasjonal unntakstilstand. Dette betyr at føderale myndigheter kan gi bistand til alle som er berørt – inkludert lån for usikrede leiligheter. Søndag besøkte Biden hovedkvarteret til den føderale kriseetaten Fema i Washington. Der sa han at stormen er livsfarlig og at ødeleggelsene kan bli enorme. Han påpekte at det kan ta flere uker før alle får strømmen tilbake.

I løpet av mandagen svekkes styrken på syklonen, og «Ida» kan gå fra kategorien «orkan» til «tropisk storm».

2,1 MILLIONER I BØTER: Klimaaktivistene i Extinction Rebellion er ferdig med en ukes aksjoner i Oslo. I løpet av en uke har det vært 174 arrestasjoner av 129 personer og aktivistene har til sammen fått bøter på 2,1 millioner kroner, ifølge egen Facebook-side.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) har tidligere uttalt at hun støtter aktivistenes bekymring for klimaendringene, men ikke deres virkemidler. «Det er synd at demonstrantene mener de må ty til sivil ulydighet for å fremme sitt politiske syn», sier hun til E24.

MINST 8400 «UFORKLARLIGE» DØDSFALL: Forrige uke publiserte Amnesty en rapport der de i stor grad bekreftet The Guardians artikkel om at minst 6500 dødsfall blant migrantarbeidere som har jobbet i forbindelse med Qatar-VM 2022 ikke har en troverdig forklaring – dette gjelder nær 70 prosent av alle dødsfallene.

Offisielle tall viser at 15 021 utenlandske personer har dødd i Qatar mellom 2010 og 2019. Ifølge organisasjonen FairSquare, som har hjulpet Amnesty med rapporten, vil et forsiktig estimat tilsi at 70 prosent av disse dødsfallene er personer som har jobbet med Qatar-VM. «Etter mitt syn er det svært sannsynlig at mer enn 8400 migrantarbeideres dødsfall ikke er etterforsket i denne perioden, men dersom vi ikke får all data kan vi ikke være hundre prosent sikre», skriver Nicholas McGeehan, direktør for FairSquare til Filter Nyheter.

De såkalte «uforklarlige» dødsfallene er definert som «død av naturlige årsaker» eller mer generelle «hjerteproblemer» – uten at de har blitt etterforsket av qatarske myndigheter. Det til tross for at arbeiderne som reiser til Qatar har vært gjennom grundige helsesjekker like før de drar. Når dødsfallene ikke blir etterforsket, har heller ikke familien i hjemlandet krav til å få erstatning. Det kan ramme fattige familier som også mister sin hovedforsørger.

I 2025 skal Hviterussland arrangere U19-EM for kvinner. John Peder Egenæs, generalsekretær for Amnesty Norge, sier til Filter Nyheter at det er «ekstremt umusikalsk» og «nærmest en skandale at UEFA tildelte Hviterussland dette EM midt i landets verste menneskerettighetskrise». Han påpeker at «mens folket kjemper mot en brutal diktator, premierer UEFA den samme diktatoren med et mesterskap».

