Dette nyhetsbrevet ble sendt tidligere på dagen til alle som har meldt seg på her. Det er gratis og reklamefritt.

12-ÅRING DREPT I «DRIVE-BY»: Drapet på en 12 år gammel jente som sto i skuddlinjen under et gjengoppgjør i Hallunda utenfor Stockholm natt til i går, vil skape politiske bølger i Sverige. Jenta, som var ute for å lufte en hund, ble truffet da det ble skutt fra en bil i fart mot en gruppe kriminelle som hadde samlet seg ved en bensinstasjon nattestid. Den dødelige «drive by»-skytingen er en av flere skyteepisoder i området på kort tid, og myndighetene må nå svare for hvorfor den massive politiinnsatsen i sommer etter rystende drapssaker tidligere i år ikke hindret at den organiserte kriminaliteten igjen rammet uskyldige.

SMITTECRUISE: Politet starter etterforskning av Hurtigruten for mulige brudd på smittevernloven etter at ett av selskapets skip, MS Roald Amundsen, har seilt på cruise til Svalbard med koronasmittet mannskap ombord. De fleste smittede er filippinsk mannskap, som etter internasjonale pandemiregler til sjøs skal i karantene idet de mønstrer på. «Karantene» til sjøs har av Hurtigruten blitt tolket som at de bare ikke får gå i land: Men mannskapet har jobbet som normalt, inkludert kontakt med passasjerer. Seilasen ble gjennomført på tross av et varsel om at en passasjer fra forrige tur hadde testet positivt for korona to dager etter ilandstigning. Svalbard-seilaser varer over flere dager med passasjerer som er med hele turen, derfor mente kommuneoverlegen i den smittede passasjerens hjemkommune at denne trolig var smittet ombord. Det trodde altså ikke Hurtigruten. Først da skipet returnerte til Tromsø gikk korona-alarmen. Deretter fulgte tabbe nummer to: Passasjerene ble likevel sluppet i land uten at Tromsø kommune ble kontaktet for vurdering av situasjonen. Nummer tre: Selv etter Tromsø kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge var koblet inn, brukte selskapet lang tid på å kontakte passasjerer på tidligere seilas om at de måtte i karantene. Hurtigruten innrømmer rutinesvikt i flere prosedyrer, og innstiller alle ekspedisjonscruise inntil videre. Mandag formiddag var status at 36 av skipets mannskap på 156 har testet positivt for korona, mens det er meldt om smitte hos fem passasjerer.

DIREKTSENDT MARERITT: Ben Smith i New York Times skrev i helga en interessant og litt skremmende artikkel om hvorfor det kanskje ikke blir noen valgnatt i USA i tradisjonell forstand.Tallknuserne hos de store tv-stasjonene og andre som prøver å skaffe seg oversikt over de ulike delstatenes planlegging har begynt å snakke om «valguka» i stedet, og mediene slites mellom hva slags dekning som gagner henholdsvis demokratiet og underholdningsverdien. Stadig flere benytter seg av forhåndsstemming (noe Trump forsøker å undergrave så godt han kan), og i år er det ventet at pandemien gjør at et stort flertall av stemmene vil være avgitt lenge før 3. november – men sendt i posten og håndtert av delstater med liten erfaring i denne typen opptelling. De korona-relaterte forsinkelsene og kontrolltellingen kan gjøre at forståsegpåerne på tv-skjermen ikke har noe tydelig resultat å diskutere utover kvelden, og avgjørende delstater kan ta mange dager – i verste fall uker – å få klarhet i. I så fall vil det samtidig hagle med rykter og falske nyheter om valgfusk.

Ellers: Kunngjøringen av Joe Bidens visepresidentkandidat lar vente på seg, men antas å komme neste uke. (Det eneste som er sikkert er at det er en kvinne.)

SÅVIDT OVER STREKEN: Det innvandrerfiendtlige nettstedet Resett skal ha sparket «journalisten» som 22. juli endret profilbilde på Twitter til en blodtilsølt korsfarer med påskriften «Knights Templar», samtidig som resten av Norge minnet ofrene på niårsdagen for angrepet der Anders Behring Breivik utga seg for å være en organisasjon med nettopp dette navnet. Redaktør Helge Lurås og hans høyre hånd Lars Akerhaug forsøkte først å forklare episoden med at Erling Marthinsen ikke visste hvilken dag det var og at Resett-skribenten bare var historieinteressert i tempelriddere, men etter at selv Jon Helgheim i Frp hadde tatt avstand fra Resett, kunngjorde nettstedet at de «avslutter samarbeidet» med Marthinsen.

Om du vil ha nyhetsoppsummeringer som dette rett i innboksen din hver ukedag – meldt deg på her, helt gratis!