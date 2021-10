– ET SVIK MOT SOLDATENE: I et brev til det norske Forsvarsdepartementet skriver en tidligere kommandant for den afghanske antiterrorstyrken CRU, general Ghulam Daud Tarakhil, at personer med påfallende kort fartstid i styrken og enkelte som tidligere har stått på svartelister for mulige Taliban-koblinger, ble med på flyene til Norge.

Det skriver Aftenposten, som også opplyser at en norsk offiser med tilknytning til norske spesialstyrker og flere afghanere som har jobbet for Norge, blant annet som tolker, kommer med tilsvarende informasjon. Norske soldater ønsker en debatt om hvorfor det ikke skjer mer for å redde ut afghanerne som ble trent opp og jobbet med norske styrker. «Det er verdt å merke seg at mange som ble evakuert til Norge som personell fra CRU, ikke var det. De var venner eller slektninger av [en navngitt person i CRU]. Dette skulle ikke vært gjort. Det var et svik mot enkeltpersonene i CRU og deres familier,» skriver general Daud i brevet.

– Dette er løgn. Alle som kom til Norge med oss, var medlemmer av CRU eller tilknyttet denne styrken. Dere kan selv sjekke navnene og opplysninger om dem, sier mannen som blir navngitt av Daud, en person som selv ble evakuert til Østlandet og som skal ha vært involvert i å peke ut hvem som havnet på evakueringslistene.

Brigader Eystein Kvarving, talsmann for forsvarssjef Eirik Kristoffersen, avviser påstandene om at folk med tilknytning til Taliban har kommet til Norge: – Det stemmer ikke at Norge har evakuert noen med tilknytning til Taliban. Vi hadde gode prosedyrer for å identifisere riktige folk på flyplassen i Kabul.

LAGER «ANTI-MIGRANTVIDEOER»: Etter evakueringen av afghanske flyktninger har britiske ytre høyre-grupper uoppfordret begynt å dukke opp på flere av hotellene som huser evakuerte afghanere, skriver The Guardian.

Britain First, et lite, muslimfiendtlig politisk parti med bånd til høyreekstremister, kjent for voldelige medlemmer og trakassering av moskeer, skal ha foretatt et titalls uanmeldte besøk på hoteller der de, ifølge The Guardian, legger ut videoer som følger samme mønster: Først henvender de seg direkte til migrantene, som de – feilaktig – beskriver som illegale flyktninger, og spør dem om hvor de er fra og om de venter på et sted å bo, før de selv blir eksportert bort av hotellets ansatte. Britain First er utestengt fra de fleste store sosiale medier, og de oppfordrer i stedet støttespillere til å laste ned Telegram.

Ifølge organisasjonen Hope Not Hate, som overvåker aktiviteten til ytre høyre-grupper, har enkelte av videoene fått opp mot 40 000 visninger i Telegram-appen. Hope Not Hate mener afghanernes ankomst har ført til at ytre høyre «gjenoppliver lignende angrep» som ble brukt under Syria-krisen.

GJØR BRUKERNE RADIKALE: Facebook-varsleren Frances Haugen fortsetter å lange ut mot sin tidligere arbeidsgiver. Da hun vitnet for en parlamentarisk komité i Storbritannia mandag, la hun ytterligere vekt på hvordan Facebook benytter algoritmer som skade demokratiet ved å forsterke hatprat og bidrar til radikalisering blant brukerne: «Noen som er sentrum-venstre (politisk, red. anm), vil bli dyttet mot det radikale venstre. Noen som er sentrum-høyre, vil bli dyttet mot det radikale høyre», sa Haugen.

The Atlantic er blant medieorganisasjonene som har gjennomgått de lekkede «Facebook Papers», som viser hvordan Facebook-ansatte over tid er blitt mer og mer frustrert over algoritmene og ledelsens manglende evne eller vilje til å ta affære: «... these documents leave little room for doubt about Facebook’s crucial role in advancing the cause of authoritarianism in America and around the world. Authoritarianism predates the rise of Facebook, of course. But Facebook makes it much easier for authoritarians to win», heter det i gjennomgangen.

VURDERER VAKSINE FOR BARN: Amerikanske helsemyndigheter skal i de kommende dagene avgjøre om de skal godkjenne covid-19-vaksinering av barn i alderen 5–11 år. Kliniske studier har vist at Pfizer-vaksinen er trygg for barn og 90 prosent effektiv dersom den gis med en dosering tilsvarende en tredjedel av voksendosene. Fra før er Pfizer-vaksinen godkjent i USA for vaksinering av voksne og ungdom fra 12 år og oppover. En rådgivende, uavhengig komité til det amerikanske legemiddelverket FDA skal stemme over saken i dag, og 2. november skal saken opp i en tilsvarende komité til det amerikanske folkehelseinstituttet CDC.

I USA herjer fremdeles deltavarianten og enkelte medisinske eksperter mener vaksinering av barn i aldersgruppen er nødvendig for å få bukt med pandemien, nå som skolene i de fleste delstatene har åpnet. Rundt 1,8 millioner barn i aldersgruppen har blitt smittet av koronaviruset i landet, men færre enn 200 har dødd og de fleste av disse hadde underliggende sykdom.

