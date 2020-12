SISTE: Det er fortsatt ingen avtale mellom Storbritannia og EU etter at sistnevnte nektet å akseptere et foreslått kompromiss (som i realiteten bare er et litt mildere krav fra britene) når det gjelder retten til å fiske i britiske farvann – mer her.

TAPTE IGJEN: Miljøorganisasjonene gikk på et solid nederlag da Høyesterett avsa dom i klimasøksmålet mot staten tirsdag formiddag – vi fulgte domsavsigelsen i denne detaljerte Twitter-tråden og har straks en artikkel ute. Til VG sier Greenpeace-leder Frode Pleym at organisasjonene nå vurderer å anke dommen til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

VAR IKKE FORPLIKTET: På grunn av det absurde elementet i det hele, vakte det før helga en viss oppsikt at den islamfiendtlige og statsstøttede stiftelsen Human Rights Service (HRS) fortsetter i sitt fullstendig monomane spor der muslimer og islam blir fremstilt som årsaken til alt som er galt i verden – også grov porno på nettet skyldes visst nå innvandrere fra Midtøsten.

Men i går fikk vi et eksempel på hvordan denne retorikken faktisk får reelle konsekvenser for mennesker når kokkereality-deltaker og friluftskvinne Amy Mir fra Stavanger viser fram all den uverdige hetsen hun og familien har mottatt etter at Hege Storhaug postet et blogginnlegg om at «NRK fortsetter islamiseringen av Norge» fordi Mir og søsteren hadde på seg hijab på fjernsyn.

Lørdag ble regjeringens forslag til statsbudsjett vedtatt i Stortinget. Der heter det at HRS fortsatt skal få 1,8 millioner kroner av fellesskapets midler. Justisminister Monica Mæland (H) har i høst forklart at dette skyldes en tidligere inngått budsjettavtale mellom regjeringen og støttepartiet Fremskrittspartiet. Derfor var støtten allerede en del av regjeringens forslag til budsjett når dette ble lagt frem – og altså før forhandlingene startet.

Men mandag skrev Aftenposten at regjeringen aldri har vært bundet av noen slik avtale. Millionstøtten ble likevel videreført «fordi man ikke ønsket å provosere Frp», ifølge kilder i regjeringsapparatet.

LIVSTID: Høyreekstremisten som drepte to personer og forsøkte å skyte seg inn i en synagoge i den tyske byen Halle i oktober 2019, ble mandag denne uka ilagt lovens strengeste straff og dømt til livstid i fengsel – dommeren beskrev gjentatte ganger ugjerningene som både «feige» og «grusomme».

Hun karakteriserte også gjerningsmannen som en isolert 27-åring som fra et rom i barndomshjemmet fordypet seg i ekstreme konspirasjonsteorier på nettet og bygde egne våpen.

Bistandsadvokater for noen av ofrene var etterpå kritisk til fremstillingen: «Vi fikk høre lite om hvordan han ble radikalisert. Dommen ga oss en følelse at dette handler om en enslig gjerningsperson som kom rett fra gutterommet. Men det er ganske enkelt ikke tilfellet. Det var et nettverk. Det var kanskje et nytt nettverk, en ny struktur i kriminalitetshistorien, men det er sånn terrorisme ser ut i dag», sa én av dem.

Ekstremisten strømmet underveis i angrepet en video der han erklærte Holocaust-fornektelse og anti-feminisme. I ren frustrasjon over å ikke komme seg inn i synagogen, drepte han to tilfeldige personer på gata – Filter Nyheter snakket etterpå med en av de overlevende.

SPEKTAKULÆRT: Den russiske Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj har selv bidratt i arbeidet med de store avsløringene av hvem som forgiftet ham da han ble akutt syk på et fly fra Sibir til Moskva i august.

Under dekke av å være russisk embetsmann – og fra et telefonnummer tilsynelatende tilknyttet den russiske sikkerhetstjenesten – ringte han én av FSB-agentene som antas å være involvert i ugjerningen, bare for å lure ham til å fortelle om hva som faktisk skjedde.

Opptaket av den over 45 minutter lange samtalen leverte Navalnyj til journalister i det pågående samarbeidet mellom gravenettstedet Bellingcat og CNN med flere, som nå har publisert ytterligere detaljer – blant annet at Navalnyj ble forgiftet via underbuksene. Deler av samtalen ligger også på Youtube.

Russiske myndigheter hevder på sin side at det publiserte opptaket er manipulert av utenlandske etterretningstjenester og del av en «planlagt provokasjon» for å diskreditere den føderale sikkerhetstjenesten FSB.

