DONALDS SISTE DAG: Vi er inne i de aller siste timene av Donald Trumps presidentskap – formelt sitter han med makta fram til klokken 18 norsk tid, da Joe Biden tar over (selve seremonien begynner en time før).

I natt kom det som ventet en lang liste over benådninger og straffereduksjoner: Trump holder blant annet sin hånd over den høyreradikale «mesterhjernen» Steve Bannon , som var tiltalt for underslag og svindel (og i en periode på noen måneder var sjefstrateg i Det hvite hus før han fikk sparken).

, som var tiltalt for underslag og svindel (og i en periode på noen måneder var sjefstrateg i Det hvite hus før han fikk sparken). Som om ikke det var nok, ugyldiggjorde Trump også sin egen ethics executive order fra 2017, som var del av hans mye omtalte valgkamputspill om å «drenere sumpen» i Washington – nå får den avsatte presidentens arbeidsløse rådgivere mulighet til å drive lobbyvirksomhet i den amerikanske hovedstaden likevel.

I går publiserte Det hvite hus Trumps forhåndsinnspilte avskjedstale, der han riktignok takket visepresident Mike Pence og tok avstand fra volden på Capitol Hill for to uker siden, men også skrøt av seg selv og hilste egne tilhengerne med en lovnad om at «vår bevegelse har bare akkurat begynt». I dag ble det kjent at Trump vurderer å starte et nytt parti.

og tok avstand fra volden på Capitol Hill for to uker siden, men også skrøt av seg selv og hilste egne tilhengerne med en lovnad om at «vår bevegelse har bare akkurat begynt». I dag ble det kjent at Trump vurderer å starte et nytt parti. Navnet blir kanskje «The Patriot Party», ifølge The Wall Street Journal – idéen skal være fremprovosert av at flere sentrale republikanere har uttalt seg negativt om Trump de siste ukene, deriblant senatoren Mitch McConnell. Så sent som i går kom det meldinger om at Trump også er rasende på Kevin McCarthy , som kritiserte ham i Representantenes hus.

Så sent som i går kom det meldinger om at Trump også er rasende på , som kritiserte ham i Representantenes hus. Overfor egne rådgivere skal Trump fortsatt tviholde på løgnen om at han egentlig vant valget. På en dag som denne er det verdt å lese CNN-journalist Daniel Dale s personlige beretning om fire intense år som faktasjekker av Trumps endeløse rekke av usannheter: «Noen ganger fortsatte han å lyve etter at jeg hadde lagt meg til å sove. Hver gang jeg trodde jeg var ajour, begynte Trump å lyve om noe nytt, samtidig som han fortsatte å gjenta flere av sine gamle løgner».

s personlige beretning om fire intense år som faktasjekker av Trumps endeløse rekke av usannheter: «Noen ganger fortsatte han å lyve etter at jeg hadde lagt meg til å sove. Hver gang jeg trodde jeg var ajour, begynte Trump å lyve om noe nytt, samtidig som han fortsatte å gjenta flere av sine gamle løgner». Sikkerheten i Washington D.C. er etter sigende skyhøy før Bidens innsettelsesseremoni. Mandag kom opplysninger fra FBI om at Qanon-tilhengere har diskutert muligheten for å kle seg ut som soldater fra Nasjonalgarden og gjøre forsøk på å ta seg inn i mindre bevoktede områder av den amerikanske hovedstaden.

FBI har samtidig begynte å sirkle inn hvilke aktører som var mest sentrale under stormingen av Capitol Hill for to uker siden. Særlig ser de på medlemmer av selvutnevnte «militser» som kan ha ledet eller oppfordret andre til å ta seg inn i kongressbygningen. Gruppene Oath Keepers, Three Percenters og Proud Boys – og forbindelser mellom dem – skal være spesielt interessante. Totalt er flere enn 100 personer siktet så langt.

KORONASPILLET: Statsminister Erna Solberg (H) har akkurat varslet at regjeringen likevel ikke vil vurdere å lette på koronatiltak i neste uke, slik det tidligere er blitt meldt (først og fremst med tanke på nasjonal skjenkestopp). Bakgrunnen er at Stortinget tirsdag – etter forslag fra Frp – gikk inn for å tillate skjenk i forbindelse med matservering i kommuner der smittetallene er lave. Regjeringen svarte med å oppheve det nasjonale forbudet mot å skjenke alkohol.

Helseminister Bent Høie (H) uttalte til NRK onsdag morgen at «det er summen av tiltak som stopper smitten, ikke hvert enkelttiltak» – og ga uttrykk at andre lettelser nå må vente. Solberg sier til VG at «vår prioritet var helse først, og barn og ungdom, og så arbeidsplasser», mens statsministerens kontor etter at VG publiserte intervjuet har presisert at «det bare var skjenkeforbudet som skulle vurderes i neste uke» og at regjeringen nå mener at denne konkrete vurderingen er gjort av Stortinget.

Få nyhetsbrevet hver ukedag: Alt du leser i denne artikkelen er hentet fra vårt daglige nyhetsbrev, som du kan få rett i innboksen ved å registrere deg her.

MER OM DOMMEN: Om du ikke orket å lese samtlige av de 124 sidene i tingrettens omfattende dom mot Laila Bertheussen (vi har hele dommen liggende ute i pdf-versjon her), har vi gjort fem utdrag i en ny artikkel, der vi ser spesielt på passasjene hvor de mye omtalte chat-meldingene mellom Bertheussen og medlemmene av den såkalte Hækaveh-gruppen er nevnt. Retten mener flere meldinger er relevante for både motiv og lovanvendelse – Bertheussen nekter som kjent straffskyld og anket dommen på stedet.

Støtt Filter Nyheter!

Å lage kvalitetsjournalistikk koster penger, uten deg som støttespiller er ikke dette mulig.

For kun 100,- kroner i måneden (150,- om du føler deg raus) eller 900,- i året får du Filter Magasin i postkassa / digitalt på nett, delta i kommentarfeltene på sakene våre og tilgang til Filter Lyd, der du kan lytte til artiklene.

Bare klikk på et av valgene under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Du kan også støtte Filter ved å vippse et valgfritt beløp til 514053. Les mer her.

Stjel artiklene våre

Filter Nyheter vil gjerne at du, helt gratis, republiserer våre artikler og tegninger/grafikker. Grundig, faktaorientert journalistikk har aldri vært viktigere.

Alt du trenger å gjøre er å sende e-post til [email protected] der du informerer om hvor innholdet skal publiseres. Vi svarer deg så fort som mulig. Les mer her.