VAKSINENYTT: Regjeringen og helsemyndighetene har innkalt til pressekonferanse om videre vaksinestrategi i kveld klokken 18 – et ekspertutvalg har anbefalt at AstraZeneca og Johnson & Johnson-vaksinene tas ut av programmet (kilder sier til VG onsdag formiddag at førstnevnte vrakes), samtidig som Folkehelseinstituttet har kommet med forslag til vaksinefordeling i tiden som kommer.

FRYKTER «FULL KRIG»: Etter økende uro de siste ukene har konflikten mellom den israelske hæren og militante grupper i Palestina nå eskalert til den verste volden regionen har sett på flere år. Minst 40 personer er døde, inkludert 35 palestinere (ti av dem barn) og fem israelere. Rundt 200 palestinere og 90 israelere skal være skadet i angrepene.

Flere enn 1000 raketter er blitt avfyrt fra Gaza mot sørlige og mer sentrale byer i Israel (inkludert Tel Aviv) siden mandag, ifølge den israelske hæren, som har svart med omfattende luftangrep i et forsøk på å ramme militære ledere i Hamas, men der flere sivile er blitt drept (blant annet etter at to boligblokker på Gazastripen kollapset).

FNs sikkerhetsråd holder i dag hastemøte om den urovekkende utviklingen, samtidig som det internasjonale samfunnet har fordømt voldshandlingene. «Ledere på begge sider har et ansvar for nedtrapping», het det i en Twitter-melding fra FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten, Tor Wennesland, tirsdag. Han advarer mot at situasjonen kan utvikle seg til «full krig».

Noe av uroen kan spores tilbake til en eldre konflikt om retten til eiendommer i et nabolag nord for Jerusalems gamleby, der arabiske innbyggere blir forsøkt presset ut. At israelerne denne uka feirer dagen for annekteringen av Øst-Jerusalem i 1967 og palestinerne slutten på fastemåneden Ramadan, har gjort situasjonen ekstra tilspisset.

LYTT TIL FILTER: For betalende abonnenter tilbyr vi samtlige artikler i papirmagasinet som lydfortelling i podkast-versjon, men du kan helt gratis lytte til tre av dem på Spotify allerede nå. Noe å ta med seg inn i langhelga?

MISFORNØYD: At en Høyre-ledet regjering setter rekord i oljepengebruk og bryter treprosent-banen i handlingsregelen med fullt overlegg, er visst ikke like populært i hele partiet: «Jeg er akademisk skuffet», sier Ola Svenneby, leder i Unge Høyre, som sammen med Oslo Høyre har fremmet et forslag før helgas landsmøte om å senke handlingsregelen ytterligere. – Pengebruken har i liten grad blitt trappet ned igjen etter å ha blitt trappet opp i dårlige tider, sier Hassan Nawaz, som er bystyrerepresentant i Oslo og bekymret for at økte overføringer fra fondet vil «gå hardest utover framtidas velferdsstat». Redaksjonskomitéen har imidlertid anbefalt å avvise forslaget.

Støtt Filter Nyheter!

Å lage kvalitetsjournalistikk koster penger, uten deg som støttespiller er ikke dette mulig.

For kun 100,- kroner i måneden (150,- om du føler deg raus) eller 900,- i året får du Filter Magasin i postkassa / digitalt på nett, delta i kommentarfeltene på sakene våre og tilgang til Filter Lyd, der du kan lytte til artiklene.

Bare klikk på et av valgene under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Du kan også støtte Filter ved å vippse et valgfritt beløp til 514053. Les mer her.

Stjel artiklene våre

Filter Nyheter vil gjerne at du, helt gratis, republiserer våre artikler og tegninger/grafikker. Grundig, faktaorientert journalistikk har aldri vært viktigere.

Alt du trenger å gjøre er å sende e-post til [email protected] der du informerer om hvor innholdet skal publiseres. Vi svarer deg så fort som mulig. Les mer her.