BRUKTE MEDIENE: Talspersoner for Israels militære styrker forledet sent i går kveld internasjonale medier til å tro at en invasjon på bakken i Gaza var i gang. Det var ikke riktig, men nyhetsmeldingene skal ifølge Jerusalem Post ha ledet til at Hamas og Islamsk hellig krig sendte sine førstelinje-soldater inn i tunneler som forberedelse til bakkekrig – de samme tunnelene som var hovedmålet for nattas israelske bombing fra lufta. (Nettverket under bakkeplan regnes som sentralt i gjennomføringen av rakettangrep mot Israel).

Militæroperasjonene rammer sivile i Gaza svært hardt. I natt traff en av de israelske bombene boligen til en kvinne og tre barn som ble drept. Så langt i offensiven er 31 barn og 19 kvinner blant de 119 drepte, ifølge palestinske selvstyremyndigheter. På israelsk side er ni mennesker døde.

The Guardian påpeker at tidspunktet for krigen passer Benjamin Netanyahu godt, da den setter alle forsøk på regjeringsdannelse uten den korrupsjonstiltalte statsministeren på vent og styrker imaget hans som en leder som er kompromissløs overfor Hamas. Den langsiktige innenrikspolitiske effekten er mer uklar, og Netanyahus kritikere mener de siste ukene viser at hans viktigste kort – å holde konflikten unna vanlige israeleres liv – har vært en bløff lenge.

KOMMUNEKAMPEN: FHI ser ut til å ha justert vaksinekriteriene etter de kraftige reaksjonene fra flere ordførere denne uka, slik at et noe lavere antall kommuner avgir vaksiner, mens Skien og Nesodden føyes til lista over kommuner som skal få flere.

FOLKETS REPRESENTANT: Republikanernes høyreradikale kongressrepresentant Marjorie Taylor Greene, kjent som Trump-støttespiller og ivrig tilhenger av konspirasjonteoriene som førte til stormingen av kongressbygningen i januar, preger overskriftene i USA igjen. Denne gang handler det om at hun fulgte etter Demokratenes Alexandria Ocasio-Cortez utenfor selve kongressalen i Representantenes hus mens hun høylydt ropte usanne anklager etter henne, blant annet om «Antifa» og Black Lives Matter, som Greene kaller terrorgrupper. «Du bryr deg ikke om det amerikanske folket! Hvorfor støtter du terrorister og Antifa?», ropte republikaneren. Taylor Greene har nylig forsøkt å få en form for duell med Ocasio-Cortez ved å kalle henne en «chicken» og «ei redd lita jente som er ganske dum og ikke vet noenting». (Ocasio-Cortez sammenligner republikanerens oppførsel med bargjestene hun måtte kaste ut på sin tidligere arbeidsplass). Demokratenes ledere i Kongressen mener Taylor Greene driver ren sjikane og vurderer å bringe saken inn som formell granskning i etikkomiteen.

RELEVANT ERFARING: Sylvi Listhaugs tidligere rådgiver Espen Teigen (28) blir spinndoktor for Fremskrittspartiet igjen etter et intermesso som helt uhildet politisk journalist i Nettavisen. – Når Sylvi Listhaug ble valgt til partileder, måtte jeg gripe muligheten, sier Teigen til egen avis i dag. – Etter å ha jobbet i Nettavisen har han enda mer erfaring, sier parlamentarisk nestleder i FrP, Hans Andreas Limi.

