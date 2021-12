DEMOKRATI PÅ SKRÅPLANET: Fem av Norges fremste jurister innen offentlig rett har signert et innlegg i Morgenbladet der de lister opp åtte endringer i «lov, retningslinjer og praksis» i 2021 som «viser at grunnleggende prinsipper om åpenhet, folkestyre og politisk kontroll presses stadig lenger utover sidelinjen». «Faren er at summen av endringer fører oss ut på et skråplan hvor det blir stadig vanskeligere å sette grenser mot nye inngrep i Stortingets og offentlighetens mulighet til å utøve demokratisk kontroll med lovgivningen og forvaltningen», skriver Benedikte M. Høgberg, Hans Petter Graver, Eirik Holmøyvik, Christoffer C. Eriksen og Anine Kierulf. De åtte punktene dreier seg både om bekymringsverdige utfall av forskrifter/unntak begrunnet i pandemien og andre forhold, som at Stortinget, Sivilombudet og pressens innsyn i forvaltningen/regjeringen er under press.

KRISE I KRISEN: Boris Johnsons juleselskap-skandale preger alle britiske avisforsider i dag, inkludert mediene som oftest taler toryenes sak, samme dag som Storbritannia innfører strengere koronatiltak. I hvilken grad Downing Street brøt koronareglene på en tilstelning i desember i fjor er ennå uavklart. Men videoen av Johnsons stab som (under tørrtrening til en pressekonferanse) tøyser om at tiltakene ble brutt for kos med ost og vin har blitt et nytt symbol på avstanden mellom politikereliten og dem som må ta hovedbøren av konsekvensene.

Psykologiprofessor Stephen Reicher påpeker overfor The Guardian hvordan lignende hykleri i Johnsons periode har gitt målbare og varige utslag på britenes lojalitet til pandemihåndteringen tidligere, og at saken kommer på verst mulig tidspunkt: «Midt i en nasjonal krise der vi må reagere raskt og trenger å vite hvordan vi skal reagere, må vi ha en regjering som kan guide oss. En regjeringen vi ser på som «dem» og som uærlige eller løgnere, er ikke myndighetene vi trenger nå»

FÆRRE JOURNALISTDRAP: Det er 19 år siden antallet journalistdrap var lavere, skriver NTB/Journalisten. Så langt i år er 46 journalister verden over blitt drept, mentallet var tre ganger så høyt i 2012, da hele 147 journalister ble drept. Krigen i Jemen, Syria og Irak er noe av grunnen til at tallet var høyt før, mens Reportere uten Grenser påpeker at koronakrisen og krigen i Libya og Sahel-regionen rett og slett har blitt for farlig for journalister. Kjersti Løken Stavrum, styreleder i Norsk PEN, sier tallene er positive, men at hun likevel tror verdens ledere har blitt mer sofistikerte i sin måte å undertrykke journalistikk. Blant annet viser Stavrum til Hong Kong der kritiske journalister anklages for brudd på straffelovgivningen og andre type lovbrudd som det er vanskelig å forsvare seg mot; i Russland kan journalister bli beskyldt for å være agenter fra utenlandske virksomheter, mens i Ungarn og flere steder i Øst-Europa er metoden å la oligarker kjøpe opp media.

Bilde: Claudia Regina (CC BY-SA 2.0)

