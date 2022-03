BOMBER FORTSATT: Idet invasjonen av Ukraina går inn sin andre uke, synes det klart at den russiske styrken har mislyktes med planene om en rask landstyrke-erobring av de viktigste byene. Den største fremryknings-styrken står fortsatt stille flere mil nord for Kyiv og strategien ser ut til å være endret til å angripe byene fra lufta og med artilleri fra avstand – selvsagt katastrofalt for sivilbefolkning, bygninger og infrastruktur. President Volodymyr Zelenskij sier i en video-oppdatering i dag at ukrainske forsvarsstyrker holder, men at det i dag ikke har vært opphold i bombingen siden midnatt. Sør i landet kan de russiske styrkene notere seg mer fremgang. I natt ble det meldt at havnebyen Kherson var kommet under russisk kontroll. En ukrainsk delegasjon skal i dag møte russerne i Hviterussland for forhandlinger. En russisk forhandler sa i går at en våpenhvile står på agendaen, men ukrainerne står ved at russiske krav for å pause krigshandlingene er uakseptable.





JAKTEN PÅ OLIGARKENES SKJULTE FORMUER: De styrtrike russiske forretningsmennene i Vladimir Putins innerste krets er i hardt vær etter at både Det hvite hus, Boris Johnson og EU varsler at de skal «jakte på», fryse og beslaglegge luksuseiendelene deres som en del av sanksjonene mot invasjonen av Ukraina. Én etter én utpeker de vestlige myndighetene nye navn på forretningsmenn som i en årrekke har bidratt til å bygge opp det voldelige og autoritære regimet. Så langt er både superyachter og privatfly beslaglagt, men skjulte verdier i skatteparadis og stråmannselskap gjør oppsporingen utfordrende: – Russiske oligarker kan sno seg rundt sanksjonene som nå innføres fordi formuene deres er vanskelige å spore, sier Sigrid Klæboe Jacobsen i Tax Justice Network Norge til Filter Nyheter.



Stadig flere oligarker tar et tydelig standpunkt om at de ikke støtter krigen i Ukraina. Ingen av dem har imidlertid tatt et direkte oppgjør med Putin.





MISTENKES FOR MONOPOLISME: Konkurransetilsynet etterforsker om forsikringsselskapet KLP har brutt konkurranselovens paragraf om utnyttelse av dominerende stilling. Det skriver E24. Tilsynet gjennomførte i starten av februar en uanmeldt razzia i KLP-lokalene i Oslo og meldte da at de hadde grunn til å tro at «en sentral aktør i et marked knyttet til finanssektoren (…) har handlet på en måte som begrenser konkurransen». KLP bekrefter i dag overfor E24 at det spesifikt dreier seg om deres pensjonsprodukt «Liv» og at de har utlevert all dokumentasjon Konkurransetilsynet har bedt om.





IKKE INFORMERT: Statsminister Jonas Gahr Støre visste det kom en kritisk sak om parti-nestleder og arbeidsminister Hadia Tajik i VG, men var ikke kjent med detaljene i saken før den var på nett. Det bekrefter SMK overfor avisa i dag. Tajik gikk i går av som statsråd på bakgrunn av avsløringen om at hun i 2006 fikk skattefritak på en gratis pendlerbolig i Oslo fordi hun hadde fremlagt en leiekontrakt som skulle vise at hun hadde boligutgifter, selv om hun ikke faktisk leide den aktuelle boligen. Støre visste heller ikke om Tajiks kontroversielle Facebook-post om Aftenposten, som jobbet med en annen sak i pendlerbolig-komplekset, før den ble lagt ut: «Men jeg visste om den rett etter», konstaterer han overfor VG.

