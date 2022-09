Svensk strømsjokk: Norge eier utenlandskabel med milliardinntekt

Det er ikke bare de kontroversielle kablene mellom Norge på den ene siden, og Storbritannia, Danmark, Tyskland og Nederland på den andre, som gir staten inntekter i milliardklassen mens den presser opp prisen.

Gjennom Statkraft eier Norge nemlig også en kabel i Det baltiske hav mellom Sverige og Tyskland.

Mellom de svenske og tyske kraftmarkedene er det i disse dager så store prisforskjeller at de såkalte flaskehalsinntektene på den norskeide kabelen blir enorme.

I fjor ble kabelen drevet med et overskudd på 580 millioner svenske kroner. Så langt i år har den hatt inntekter på rundt tre milliarder.

At norske Statkraft kan ha så store inntekter mens sørsvenske strømkunder betaler blodpris for kraften, har vakt oppsikt i Sverige og var en stor sak på statskanalen SVTs nyhetssendinger i dag.

Tjener rått på høye strømpriser

Flaskehalsinntekter oppstår når det er forskjell på strømprisene mellom to prisområder – i dette tilfellet SE4 i Sør-Sverige og DE-LU i Tyskland og Luxembourg.

Jo høyere prisforskjellen er, og jo mer strøm som overføres mellom områdene, jo større blir inntektene til den som eier kabelen.

Strømkunder betaler ikke direkte til kabelens eier. Men indirekte kommer disse pengene fra svenske, tyske og luxembourgske husholdninger og bedrifter. Kabelen sender til enhver tid strøm i retning av det dyreste området, presser ned prisene der og opp i motsatt ende.

Har ikke fått utbytte de siste fem årene

Det er likevel usikkert hvor mye av kabel-milliardene som kommer den norske staten til gode.

Tidligere har Statkraft kunnet hente ut inntektene som aksjeutbytte. Men nå pågår det ifølge SVT en tvist mellom den svenske Energimarknadsinspektionen, en statlig etat som overvåker energimarkedene, og den tilsvarende tyske etaten, om hvor mye av flaskehalsinntektene som skal settes av til investeringer i nettet.

Statkraft har ikke mottatt utbytte fra kabelen de siste fem årene, opplyser selskapets pressetalsperson Geir Fuglseth til Filter Nyheter.

«Baltic Cable er en regulert TSO (systemoperatør) og er i dialog med regulatorene om hvordan flaskehalsinntektene skal investeres for å forbedre nettinfrastrukturen i samsvar med den europeiske reguleringen. Følgelig vil i dette tilfellet kun en mindre del av flaskehalsinntektene bli utbetalt som utbytte til eieren. Siden dette er en pågående administrativ sak, kan vi ikke gå nærmere inn på dette nå», skriver Fuglseth i en mail.

Skal gå til bedre kapasitet i nettet

Som regulert systemoperatør er det statlige norske selskapet underlagt europeiske regler. Inntil tvisten er avgjort settes milliardene på en egen konto.

– Regelverket sier at 70 prosent av flaskehalsinntektene skal investeres i større utvekslingskapasitet. Må man holde igjen strøm på enten tysk eller svensk side fordi innenlandsnettet ikke er godt nok, skal inntektene primært brukes til å utbedre det, forklarer Anders Lie Brenna, som har dekket kraftmarkedet i flere år som journalist og nå er redaktør i Energiwatch, en nettavis som etableres i løpet av høsten.

– At det oppstår uenighet om dette er kanskje nok et eksempel på hvordan hele det europeiske kraftsystemet nå knaker i sammenføyningene, sier han.

Ble «heilnorsk» i 2009

Den 250 kilometer lange baltiske kabelen ble satt i drift i 1994 og er eid, drevet og vedlikeholdt av det svenske selskapet Baltic Cable AB. Den har en kapasitet på 600 megawatt og går under jorden fra omformerstasjonen Kruseberg utenfor Malmø (bildet), ned i havet på Skåne-kysten og opp igjen i Tyskland like ved Lübeck.

Kabelen, som er den eneste som knytter sammen de to prissonene, ble norsk på 2000-tallet.

Statkraft er mest kjent for å eie og drive norske vannkraftverk. Her i landet er det Statnett som eier strømlinjer. Men Statkraft ble direkte eier av den baltiske kabelen i forbindelse med oppgjøret da de kjøpte den svenske vannkraftprodusenten Sydkraft fra det tyske selskapet E.on på 2000-tallet.

Statkraft ble direkte eier av den første tredjedelen allerede i 2002, den andre i 2005 og den siste i 2009, opplyser selskapet.

Gode og dårlige år

Som eneste eier av Baltic Cable AB får Statkraft flaskehalsinntektene i sin helhet. Slik er det ikke med kablene som går mellom Norge og utlandet. De eies dels av Statnett og dels av systemoperatører på motsatt side, og inntektene deles.

Utgiftssiden til en kabel består av nedbetaling av kostnaden ved å legge den, vedlikehold, samt erstatning for såkalt linjetap, strøm som forsvinner underveis. Den må selskapet betale markedspris for. Er prisen mellom de to prisområdene lik, er det dermed mulig å tape penger på å eie en kabel.

Selv om Statkraft nå har ekstreme inntekter fra den baltiske kabelen har det ikke alltid vært slik. Administrerende direktør Jakob Norström bruker overfor SVT dette som argument for at den statseide norske strømgiganten bør få ta ut utbytte.

– I denne perioden har vi hatt dårlige år og bra år, det er en risiko. Det er slik markedet fungerer, sier han.

I forrige uke bestemte regjeringen at deler av flaskehalsinntektene på utenlandskablene som går i land langs norskekysten skal brukes til å skjerme sørnorske strømkunder fra økt nettleie.

Foto: Omformerstasjonen i Sverige der den baltiske kabelen ender, fotografert i 2002. Timberwind (CC BY-SA 3.0)