Norge gir 15 milliarder til Ukraina hvert år de neste fem årene

Fortsette å lese (gratis) Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring) Harald S. Klungtveit

Redaktør Logg inn med Vipps Logg inn med Facebook Logg inn med Google Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.

«NANSEN-PROGRAMMET»: Norge skal gi 15 milliarder kroner i støtte til Ukraina hvert år de neste fem årene, fortalte statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse i dag: – Det er en viktig beskjed til Moskva at Stortinget så mye som mulig står samlet bak dette, sa Støre, etter et møte med de parlamentariske lederne om de planlagte 75 milliardene. Årets pott er tenkt fordelt likt mellom militære og sivile formål. Tidligere har det vært kjent SVs utgangspunkt i statsbudsjettforliket har vært minst 14 milliarder til Ukraina i år, samme sum som anslås som det som må bevilges ekstra i bistandsbudsjettet for 2023 om […]