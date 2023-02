WHO frykter 20 000 omkomne i Tyrkia og Syria

MYNDIGHETENES TALL FOR antall omkomne etter jordskjelvet i Tyrkia og Syria har passert 4300 og er fortsatt ventet å stige. Minst 2921 er bekreftet døde i Tyrkia, ifølge landets nødhjelpsetat; 1444 er bekreftet døde i Syria av myndighetene i Damaskus. Nødhjelporganisasjonen Hvite hjelmer melder dessuten om at minst 733 er omkommet i områder av landet som kontrolleres av opprørsgrupper. Det er ikke usannsynlig at det totalt har omkommet 20 000 mennesker i jordskjelvet mandag, sier Verdens helseorganisasjon. 14 483 mennesker er så langt meldt skadet.

Ifølge et tyrkisk nyhetsbyrå har rundt 5600 bygninger kollapset i de ti tyrkiske provinsene som er hardest rammet av skjelvet. Fortsatt pågår et intenst arbeid for å redde overlevende ut av ruiner, men reportere melder om stor frustrasjon med myndighetenes sene respons ii Hatay-provinsen, Tyrkias sydligste. Redningsarbeidet kompliseres dessuten av såvel vinterkulde som etterskjelv; i Syria også av infrastruktur som er skadet i krigen.

Nye rystelser kraftige nok til å rive bygninger fant sted sentralt i Tyrkia så seint som i dag tidlig. The Guardian/AFP/Al Jazeera/VG (NTB)



NORD-KOREANSK CYBERAKTIVITET blir stadig mer sofistikert, går ofte etter forsvars- og luftfartshemmeligheter. Dessuten