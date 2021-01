Du vet det allerede: Joe Biden fra Det demokratiske partiet er straks ny president i USA. Valgresultatet var i realiteten klart bare få dager etter 3. november i fjor. Men helt siden da har Donald Trump benyttet nær alle virkemidler for å få resultatet omgjort.

Det inkluderer en rekke søksmål som er blitt forkastet i ulike rettsinstanser, ubegrunnede og til dels svært fantasifulle anklager om omfattende juks og en slags indirekte utpressing av den republikanske valgsjefen i delstaten Georgia, det siste per telefon i helga.

Ingenting har virket – nå gjenstår bare rene formaliteter før Biden inntar Det hvite hus. Men én av disse formalitetene er at Kongressen samles under ledelse av visepresident Mike Pence for å formelt vedta valgresultatet.

Gjentatte ganger er det sådd tvil om hva som faktisk vil skje. Enkelte fremholder nemlig at visepresidenten er en slags sisteskanse, som på selvstendig grunnlag kan forkaste valgmennenes stemmer og utrope Trump som vinner.

«Det gjør det jo ekstra vanskelig for ham»

– Jeg håper Mike Pence innfrir for oss, det må jeg si, uttalte Trump fra talerstolen da han gjestet Dalton i Georgia tidligere denne uken.

Men presidenten virker ikke å ha spesielt gode kunnskaper om den amerikanske grunnloven, det 12. grunnlovstillegget eller reglene for telling av valgmennenes stemmer som ble vedtatt i 1887.

Det gjør ikke Mike Pence heller, selv om sannheten antakelig er en annen. Flere analytikere har påpekt at visepresidenten står overfor en nær umulig balanseøvelse, der hensynet til Trump og de mest radikale kreftene i Det republikanske partiet må veies opp mot hensynet til den mer moderate, konservative fløyen.

– Han har utvist sterk lojalitet til Trump helt siden han ble utpekt som visepresident-kandidat for fire år siden. I tillegg må Pence tenke på posisjoneringen framover: Han har antakelig ambisjoner om å overta boet – og som visepresident er det jo naturlig at du nevnes som et viktig navn for fortsettelsen. Det gjør det jo ekstra vanskelig for ham, sier Minerva-journalist Jan Arild Snoen til Filter Nyheter.

Visepresidentens dilemma er enkelt forklart om han skal tviholde på sin lojalitet til Trump ved å utrope ham til president, eller om han skal følge den amerikanske grunnloven og spille sin tildelte rolle som «konvoluttåpner» for valgmennenes stemmer.

Juristen Harry Litman, som tidligere har vært statsadvokat i Pennsylvania, har for lengst påpekt at visepresidentens rolle er svært begrenset:

Pence’s constitutional role is to “open” the certificates. That’s it. Not to certify not even technically to count. He has no way even to purport to change the count. It’d be like saying the Oscar presenters get to decide who wins Best Picture. — Harry Litman (@harrylitman) December 29, 2020

«Vi skal ha vår dag i Kongressen»

Men det har ikke hindret Trump-tilhengere i å spinne myter rundt hvilken makt og mulighet Pence har til å gripe inn i tellingen, bare han selv vil. At Pence selv har uttrykt seg ganske tvetydig om temaet, har bare fått det til å virke som om han skyver den vanskelige avgjørelsen foran seg.

Det har i tillegg fått enkelte av de mest fanatiske Trump-entusiastene til å presentere helt uakseptable idéer om at visepresidenten bør arresteres eller henrettes for forræderi, men også skapt uro på motsatt side, der enkelte frykter at Pence planlegger et slags statskupp.

Under en tale ved et valgmøte i Georgia tidligere denne uka, ble Pence møtt med tilrop fra de fremmøtte om å «do the right thing» den 6. januar. Svaret hans ble nesten umiddelbart videreformidlet av Donald Trumps valgkamp-apparat på Twitter:

– Jeg deler millioner av amerikaneres bekymring for valgjuks. Men på onsdag skal vi ha vår dag i Kongressen. Vi skal høre innvendingene. Vi skal høre bevisene. Men morgendagen er Georgias dag, sa Pence til jubel fra de fremmøtte.

Jan Arild Snoen mener imidlertid dette føyer seg inn i rekken av lignende uttalelser:

– Han prøver å være Trump-lojal uten å fremstå som like gæren. Når det kommer til stykket, så skal jo ikke Pence stemme i Kongressen, kun lede debatten. Og det er ingenting i denne uttalelsen som sier noe om hva han ville ha stemt, sier Snoen.

Dette skjer når de folkevalgte møtes

Det som i praksis skal skje i Washington D.C. onsdag, er at samtlige representanter i Senatet og Representantenes hus – Kongressen – samles til en felles sesjon klokken 13 lokal tid.

Visepresident Mike Pence vil motta de sertifiserte valgmannsstemmene fra hver delstat, åpne dem og gi dem videre til tellekorpset, som består av representanter fra begge partier. Disse representantene leser opp og teller stemmene.

De folkevalgte kan protestere på det hører. Men både en representant fra Senatet og en representant fra Representantenes hus må levere skriftlig klage for at innsigelsen skal bli vurdert.

Det kommer antakelig til å skje – et knippe senatorer med Ted Cruz i spissen har allerede varslet at de vil protestere, og det er anslått at mange republikanerne i Representantenes hus vil gjøre det samme.

Dette vil igjen medføre at politikerne fra henholdsvis Senatet og Representantenes hus trekker seg tilbake til sine respektive kamre, der de har maksimalt to timer til å debattere om de vil nedlegge en formell protest. Dette ender med votering i hvert kammer, der flertallet vinner.

Men for at resultatet i den aktuelle delstaten faktisk skal bli forkastet, må det være flertall i både Senatet og Representantenes hus. Nettopp dette er republikanernes hodepine, som det ikke finnes noen kur for: Demokratene har jo flertall i Huset – og protestene vil ikke føre fram.

Likevel er det liten tvil om at Mike Pence er under et visst press.

«Kommer ikke bra ut av det uansett»

Texas-republikaneren Louie Gohmert har til og med saksøkt Pence i et desperat forsøk på å få en føderal domstol til å vedta at visepresidentens begrensede makt under opptellingen av valgmannsstemmer i Kongressen er grunnlovsstridig.

Søksmålet ble avvist. Men ifølge New York Times skal også Donald Trump selv ved minst to anledninger ha henvendt seg til Pence og direkte oppfordret ham til finne en måte å omgå det endelige valgresultatet på. «Presidentens forståelse av denne prosessen er minimal», sier den republikanske strategen Scott Reed til avisa.

En annen strateg mener Pence nå befinner seg i den verst tenkelige posisjonen for en republikansk politiker med ambisjoner om å stille som presidentkandidat i 2024:

Han vil ikke klare å komme seg unna TV-øyeblikket hvor han erklærer Joe Biden som USAs neste president, med alt sinnet dette vil avstedkomme fra de etter hvert mange som tror han har makt til å peke på Trump i stedet.

– Med dette faller Pence nesten ut av diskusjonen om hvem som skal overta i 2024. Etter valget er han blitt skviset, og det blir veldig overraskende om han klarer å reetablere seg. Han kommer ikke bra ut av det uansett, mener Jan Arild Snoen.

– Likevel tror jeg han kommer til å gjøre the decent thing, fordi han skjønner at det blir riktig. Det må jo være grenser, selv for ham, legger han til.