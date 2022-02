SISTE OM UKRAINA-KRISEN:

Ukrainas nasjonale sikkerhetsråd vil i dag erklære unntakstilstand i hele landet, i første omgang for 30 dager frem i tid.

President Volodymyr Zelenskyj mobiliserer nå reservestyrker til hæren.

mobiliserer nå reservestyrker til hæren. Ukrainske myndigheter anmoder de rundt 3 millioner ukrainerne som oppholder seg i Russland om å forlate landet øyeblikkelig og fraråder alle reiser til landet.

Polens president Andrzej Duda og Litauens president Gitanas Nauseda er i Kyiv for krisemøter med Zelenskyj.

og Litauens president er i Kyiv for krisemøter med Zelenskyj. Storbritannias statsminister Boris Johnson lovet onsdag en ny pakke med militær støtte til Ukraina innen kort tid, inkludert «dødelig støtte» i form av forsvarsvåpen.

lovet onsdag en ny pakke med militær støtte til Ukraina innen kort tid, inkludert «dødelig støtte» i form av forsvarsvåpen. Joe Biden kunngjorde i går kveld USAs første pakke med sanksjoner som følge av den nye invasjonen.

kunngjorde i går kveld USAs første pakke med sanksjoner som følge av den nye invasjonen. USAs utenriksminister Antony Blinken og Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba møtte pressen sammen i Washington D.C. i går ettermiddag. Blinken forklarte USAs avlysning av møtet med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov med at USA ikke ville tillate at Russland bruker «diplomati som påskudd» samtidig med at landet eskalerer konflikten i retning krig.

og Ukrainas utenriksminister møtte pressen sammen i Washington D.C. i går ettermiddag. Blinken forklarte USAs avlysning av møtet med Russlands utenriksminister med at USA ikke ville tillate at Russland bruker «diplomati som påskudd» samtidig med at landet eskalerer konflikten i retning krig. EUs sanksjoner, som går lengre enn Storbritannia og USAs unilaterale første grep, blir etter planen kunngjort senere i dag. Militære ledere, banker, russiske «propagandister» og grep for å ramme russernes tilgang til finansmarkedet er på blokka.

Militære ledere, banker, russiske «propagandister» og grep for å ramme russernes tilgang til finansmarkedet er på blokka. Videoer spredt på sosiale medier viser det som skal være russiske militære kolonner på vei innover i øst-Ukraina. Det er i skrivende stund ikke meldt om større trefninger utenfor områdene som fra før er russisk-okkupert.

Russland har sendt hjem sine diplomater fra Ukraina. I går kveld kunne man se røyk fra utenriksstasjonene både i Kyiv og i Odessa –presumptivt brenning av graderte dokumenter som utgjør de siste forberedelsene før evakuering.

Statskontrollert TV i Russland viser kart over Ukraina oppdelt i territorier som russiske statsledere angivelig har «gitt i gave» til Ukraina opp gjennom historien.

En meningsmåling fra uavhengige Levada Center i Russland viser langt lavere oppslutning i den russiske befolkningen for anerkjennelsen av de selverklærte «folkerepublikkene» Donetsk og Luhansk øst i Ukraina enn det oppslutningen var for annekteringen av Krim-halvøya i 2014. 45 prosent av de spurte i meningsmålingen er for anerkjennelsen, mens 40 prosent er mot, sammenliknet med 85–90 prosent støtte til Krim-annekteringen den gang. Blant dem som støtter anerkjennelsen er primært eldre personer med lav utdanning som bor i mindre befolkede områder, mens dem som er imot er særlig yngre personer med høyere utdanning som bor i byene.

FORSLAG OM KORONASERTIFIKAT: Allerede halvannen uke før fristen er ute (4. mars) har det kommet inn nesten 14 000 høringssvar om regjeringens forslag til koronasertifikat, skriver Faktisk.no. Det er uvanlige mange, noe som har ført til at Helse- og omsorgsdepartementet har satt inn ekstra ressurser for å lese og publisere svarene. Ifølge Faktisk.nos gjennomgang er de fleste høringssvarene fra privatpersoner, og mye bygger på feilinformasjon og misforståelser som har spredt seg fra nettsteder som Steigan.no.

I korte trekk handler forslaget om at Norge ønsker å ha regler om koronasertifikat som er tilpasset EUs regler, og at myndighetene ønsker en presisering av i loven av hvordan vi skal kunne bruke koronasertifikat som dokumentasjon i forbindelse med smitteverntiltak.

FYLKET INNLANDET BESTÅR: Selv om det ble et knapt flertall for å reversere sammenslåingen av Hedmark og Oppland den rådgivende folkeavstemninga tidligere denne måneden, har fylkestinget i Innlandet i dag vedtatt å beholde storfylket, skriver VG. Arbeiderpartiet ble tunga på vektskåla, og også der var det et knapt flertall som i representantskapsmøtet tirsdag vendte tommelen ned for en av Senterpartiets lokale fanesaker. Sp ble dermed stående alene med Rødt og SV om oppsplitting. «Vi har bedt om råd, men rådene spriker. Halvparten av befolkningen stemte ikke i folkeavstemningen. Det er ikke et folkekrav at vi skal dele opp fylket. Som folkevalgte er vi valgt for å styre», sa Ap-representant Håvard Sagbakken Saanum i fylkestingsmøtet.

NY STRØMKABEL OVER SOGNEFJORDEN: Olje- og energidepartementet har vedtatt å legge ny strømkabel med stor kapasitet over Sognefjorden. Det vil redusere de dramatiske strømprisforskjellene mellom Vestlandet og Midt-Norge, som tidvis i vinter har vært på 11-gangeren, skriver NRK. Den nye kabelen medfører at det blir høyspentlinjer tett på befolkede områder i Sogndal, noe beboerne i området har klaget på.



