Langet ut mot EU, men kritikken av hemmelighold gjaldt ministre som henne selv

2. august kunne Filter Nyheter avsløre at justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) gikk i mot forslaget til Støre-regjeringens EU-samarbeid for 2022-23, som eneste statsråd.

I en oppsiktsvekkende merknad til et hemmelig regjeringsnotat kritiserte Mehl EU for «manglende åpenhet, hemmelighold, skjulte maktstrukturer og udemokratiske prosesser».

Til inntekt for påstandene pekte justisministeren på «kraftig kritikk» fremført av EUs ombudsmann Emily O’Reilly.

Men det EUs ombudsmann kritiserte, var hverken EU-kommisjonen eller EU-byråkratene i Brussel.

Kritikken gjaldt snarere EUs ministerråd og praksisen med å holde hemmelig hva landenes nasjonale posisjoner er når de forbereder lovene som Rådet behandler.

Mehl har selv representert Norge i Ministerrådet ved flere anledninger.

Bruker EUs ombudsmann som belegg

Det var i en merknad til et såkalt «r-notat» som regjeringen behandlet i begynnelsen av juni at justisministeren langet ut mot EU. I merknaden skriver hun:

«Over flere år har EUs ombud rettet kraftig kritikk mot EUs ministerråd og EU-kommisjonen fordi prosessene hvor lover blir til er udemokratiske og utilgjengelige for vanlige innbyggere.»

Det er en spesialrapport fra EUs ombudsmann Emily O’Reilly fra 2018 som Mehl tar utgangspunkt i når hun kritiserer EUs lovgivende prosesser.

Det er imidlertid ikke det mye utskjelte EU-byråkratiet eller EU-kommisjonen som er gjenstand for ombudsmannens kritikk i den gjennomgangen – det er medlemslandene selv.

Kritiserer medlemslandene for hemmelighold

Mer presist gjelder kritikken fra EUs ombudsmann medlemslandenes praksis med å ikke ville oppgi hva de selv foreslår eller går imot når arbeidsgruppene til EUs ministerråd utarbeider lovforslag.

I de mer enn 150 arbeidsgruppene sitter medlemslandenes representanter, som regel utsendte diplomater og ambassadører, på oppdrag fra sine regjeringer.

Der forhandler de om lovforslagene før de blir vedtatt av Rådet og eventuelt Europaparlamentet. Det er her det aller meste av lovarbeidet blir gjort. Og det er her medlemslandene inngår kompromisser med hverandre.

I et intervju med Investigate Europe i desember 2020, kommenterte EUs ombudsmann funnene i gjennomgangen slik:

«Vi fant at medlemslandenes posisjoner ikke ble nedtegnet [i arbeidsgruppene]. I [møtereferatene] kunne det stå slikt som at ‘et land var imot’ eller ‘en gruppe av land’, men det sto aldri ‘Irland’ eller ‘Tyskland’.»

Ombudsmannen kritiserte også at arbeidsgruppene klassifiserte dokumentene sine som «begrenset» av ren rutine og i overdrevent omfang så lenge beslutningsprosessene pågikk, i stedet for at de gjorde en reell vurdering av innsyn i hvert dokument.

Ifølge EUs ombudsmann hindret arbeidsgruppene slik innbyggerne i det enkelte medlemsland i å holde sine egne statsråder ansvarlige for hva de vedtok i Brussel.

Det var i denne forbindelse at ombudsmannen uttalte at det var «så og si umulig for borgere å følge de lovgivende diskusjonene i Rådet mellom nasjonale myndighetsrepresentanter».

Det var med andre ord medlemslandenes praksis som var udemokratisk, ifølge ombudsmannen.

Mehl deltar selv i EUs ministerråd

EUs ministerråd, som også bare kalles «Rådet», består av medlemslandenes egne statsråder som representerer landenes nasjonale interesser opp mot EU.

Hvilke statsråder som møter, avhenger av hvilke politikkområder som blir diskutert eller vedtatt lover på. Dersom landbruksspørsmål er på agendaen, er det landbruksministrene fra hvert medlemsland som deltar.

Også Mehl deltar i EUs ministerråd.

Senest 28. mars i år deltok justisminister Mehl på et ekstraordinært møte i Rådet sammen med justis- og innenriksministre fra andre europeiske land.

Blant temaene som ministrene diskuterte da, var flyktningstrømmen fra Ukraina, kontrollen på EUs yttergrense og støtte til berørte EU-land.

EUs ministerråd er egentlig kun åpent for EUs medlemsland, men Norge blir invitert inn når Rådet diskuterer saker som faller innunder Schengen-samarbeidet, der Norge er med.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) representerte Norge i EUs ministerråd 28. mars i år.

– Styres av ansiktsløst byråkrati

Som opposisjonspolitiker har Mehl brukt EUs ombudsmann til støtte for tilsvarende EU-kritikk tidligere.

I februar i fjor leverte Mehl, sammen med to andre partifeller, et representantforslag «om å utrede hvordan Norge påvirkes av hemmelighold og mangel på demokrati i EU».

Der står det:

«Over flere år har EUs ombud Emily O’Reilly rettet kraftig kritikk mot EUs ministerråd (Rådet) og EU-kommisjonen (Kommisjonen) fordi prosessene hvor lover blir til, er udemokratiske og utilgjengelige for vanlige innbyggere. ‘Det er så å si umulig for borgere å finne ut hvordan en europeisk lov ble til’, sier O’Reilly til Investigate Europe.»

I april i fjor frontet Mehl, i et lengre innlegg på Senterpartiets hjemmeside, at partiet vil utrede alternative handelsavtaler til dagens EØS-avtale. I det aktuelle avsnittet lenker Mehl til en nyhetsartikkel i Klassekampen fra desember 2020 som handler om EUs ombudsmanns spesialrapport fra 2018.

Mehl bruker gjennomgangen fra EUs ombudsmann til å hevde at EU styres av «et ansiktsløst byråkrati»:

«Bakgrunnen for forslaget er at EU over tid har fått flengende kritikk for at lovgivende prosesser styres av et ansiktsløst byråkrati. Kritikken kommer innenfra. Det er ‘så å si umulig for borgere å finne ut hvordan en europeisk lov ble til’, sier EUs Sivilombudsmann Emily O’Reilly.»

Men det ombudsmannen kritiserte, var altså landenes praksis med å skjule egne nasjonale posisjoner i lovarbeidet.

– Beleilig å skylde på «ansiktsløse byråkrater»

Ministerrådet har så langt valgt å ikke følge anbefalingene til EUs ombudsmann.

Ifølge ombudsmannen er det særlig regjeringene i de største medlemslandene i EU som ikke vil frigi hvilke nasjonale posisjoner landene inntar i ulike saker.

Hvorfor de ikke vil det, kunne O’Reilly bare spekulere i.

Til Investigate Europe pekte hun på at det kunne være beleilig for ministrene å skylde på «ansiktsløse byråkrater» i Brussel når de vedtok upopulære lover, i stedet for å være ærlige med velgerne hjemme om hva de selv hadde vært direkte involvert i å vedta.

På den måten tillot Ministerrådet at det utviklet seg en «skyld på Brussel»-retorikk, noe som kunne gå utover den demokratiske legitimiteten til EU, mente ombudsmannen.

Som resultat av undersøkelsene, ga EUs ombudsmann tre anbefalinger til Ministerrådet:

Systematisk nedtegne medlemslandenes identitet når de inntar posisjoner i arbeidsgruppene

Utvikle retningslinjer for når dokumenter kan merkes som «begrenset» for innsyn

Systematisk vurdere innsyn i arbeidsgruppenes dokumenter forut for at de blir fremlagt for Ministerrådet

Får også kritikk fra Europaparlamentet

Spesialrapporten fra ombudsmannen ble i mai 2018 overlevert til Europaparlamentet der medlemslandenes direkte folkevalgte representanter sitter.

I januar 2019 vedtok Europaparlamentet en resolusjon der de sier seg helt enig i kritikken fra ombudsmannen mot Ministerrådet.

Blant annet skriver parlamentet at de: «merker seg fremskrittet som EU-kommisjonen har gjort i å forbedre sine gjennomsiktighetsstandarder, og beklager at Ministerrådet ikke ennå følger sammenliknbare standarder».

Europaparlamentet «krever at Rådet, som et av to lovgivende organ i EU, tilpasser arbeidsmetodene sine etter standardene for et parlamentarisk og deltakende demokrati slik de er forpliktet til under EU-traktatene, i stedet for å oppføre seg som et diplomatisk forum, som ikke er dets intenderte funksjon».

Parlamentet gjentok kritikken av EUs ministerråd i en resolusjon i februar i fjor om publikums tilgang til EU-institusjonenes dokumenter i årene 2016–2018.

Mener EU generelt er svært gode på åpenhet

EUs ombudsmann kan sammenliknes med Riksrevisjonen og Sivilombudet her hjemme. Det uavhengige kontoret følger fortløpende med på om EUs politiske organer og embetsverk følger EUs egne lover og etiske retningslinjer.

Derfor dukker det stadig opp kritikk fra EUs ombudsmann mot ulike deler av EU-systemet.

I januar i år uttalte for eksempel O’Reilly seg om at EU-kommisjonen ikke fant tekstmeldinger å frigi som en New York Times-journalist mente var sendt mellom EU-kommisjonens president og sjefen for et farmasøyt-firma om innkjøp av en covid-19-vaksine. Ombudsmannen var tydelig på at hvis det fantes tekstmeldinger der, falt de innunder EUs offentlighetslov og burde frigis.

Samtidig understreker EUs ombudsmann at EUs institusjoner generelt har en svært høy grad av gjennomsiktighet og er mye bedre på dette enn enkelte medlemsland.

Men fordi EU er et komplisert system som opererer lenger unna folk enn deres nasjonale regjeringer, mener O’Reilly at det er desto viktigere at EU-institusjonene fremstår som gjennomsiktige.

Og på EU-nivå er det altså særlig de nasjonale myndighetenes lovarbeid som er ugjennomsiktig, ifølge ombudsmannen.

EUs ombudsmann Emily O’Reilly. Foto: © European Union.

– Vil ikke kommentere

Justis- og beredskapsdepartementet vil ikke kommentere hvordan det henger sammen at Mehl rettet så kraftig skyts mot et EU-organ som hun selv har deltatt i ved flere anledninger og der kritikken ikke rammet EU som sådan, men medlemslandene selv.

På e-post svarer senior kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange slik:

– Departementet kommenterer ikke interne notater eller møter.

Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.