Ny stor eksplosjon rammer russerne på Krym: «Elite-enhet står bak»

NY AKSJON PÅ KRYM: En stor eksplosjon har rammet et russisk ammunisjonsdepot i Dzjankoj-distriktet på Krym-halvøya. Det skjer en uke etter at flere eksplosjoner ødela en russisk flystasjon og minst åtte fly på halvøya, som har vært okkupert siden 2014. Ukrainske myndigheter tar heller ikke denne gang eksplisitt ansvar, men en representant som snakker med New York Times på betingelse om anonymitet sier en militær elite-enhet som opererer bak fiendens linjer sto bak. Det russiske forsvarsdepartementet bruker ordet «sabotasjeaksjon». To sivile skal ha blitt drept og to tusen evakuert i forbindelse med eksplosjonene.

LANGET UT MOT EU, MEN RAMMES SELV: 2. august kunne Filter Nyheter avsløre at justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) gikk imot forslaget til Støre-regjeringens EU-samarbeid for 2022/23. I en oppsiktsvekkende merknad til et hemmelig regjeringsnotat kritiserte Mehl EU for «manglende åpenhet, hemmelighold, skjulte maktstrukturer og udemokratiske prosesser». Til inntekt for påstandene pekte statsråden på «kraftig kritikk» fremført av EUs ombudsmann Emily O’Reilly.

Men det ombudsmannen kritiserte, var hverken EU-kommisjonen eller EU-byråkratene i Brussel. Snarere gjaldt kritikken EUs ministerråd, der Mehl selv har representert Norge ved flere anledninger. Der Mehl anklaget EU for å «styres av et ansiktsløst byråkrati», var det altså egentlig medlemslandenes hemmelighold ombudsmannen kritiserte. Les hele artikkelen her.

BLIR NY PRESIDENT: Sittende visepresident i Kenya, William Ruto, er utropt til vinner av forrige ukes presidentvalg og vil overta som statsleder for nær 55 millioner kenyanere. Opptellingen viser at Ruto fikk 50,5 av stemmene i valget forrige uke, og vant en knepen seier over opposisjonsleder Raila Odinga. Et i all hovedsak fredelig valg endte likevel med dramatikk da flere medlemmer av valgkommisjonen i går, like før kunngjøringen, erklærte at de ikke stiller seg bak utfallet, som de mener er «ugjennomsiktig». Sammen med en dårlig valgdeltakelse skaper det frykt for et langtrukkent juridisk etterspill og i verste fall konflikt og vold mellom de politiske fraksjonene. Ruto forsøker å dempe spenningen ved å love å vektlegge et godt samarbeidsklima, men det har allerede vært tilløp til protester med veisperringer og brennende bildekk i enkelte områder i det østafrikanske landet.

BARE Å KRYSSE: Både Innlandet fylkeskommune og Statens Vegvesen skal så snart som mulig undersøke andre trebroer for svakheter og konstruksjonsfeil etter kollapsen på Tretten i går. Men ingen bruer stenges, og samferdselssjef Aud Riseng i Innlandet sier folk kan føle seg trygge når de kjører over dem: «Utgangspunktet er at de er (trygge), så skal vi ta en ekstra sjekk. Broene er bygd etter forskrifter og godkjent av Vegdirektoratet», sier hun til VG. Både fylkeskommunen, havarikommisjonen og politiet har satt i gang sine etterforskninger av hendelsen på Tretten. Konstruksjonsfeil og belastning fra naturens side er blant de hypotetiske årsakene til at den ti år gamle brua brått brakk på flere steder og raste ned i Gudbrandsdalslågen og på E6 i tettstedet i Øyer kommune.

YTRINGSFRIHETEN UTREDET: Ytringsfrihetskommisjonens rapport er avlevert. Den kan du lese her. Noen av mange hovedanbefalinger til politikerne:

Endre ordlyden i hatytringsparagrafen for å gjøre den lettere å forstå, og gjøre ordlyden mer i samsvar med den faktiske terskelen for straff

Supplere forvaltningsloven med en egen bestemmelse om retten til å varsle media eller offentligheten

Lovfeste tidskrav for behandling av innsynskrav, omgjøre merinnsynsregelen fra en kan-regel til en plikt-regel og utrede en ny uavhengig klageinstans for avslag på innsyn

Bidra til et nordisk samarbeid for større demokratisk kontroll av plattformselskapene (altså Facebook, Google etc.)

Klargjøre hvilket handlingsrom som finnes for nasjonal tilpasning i DSA (forordningen om digitale tjenester) og bruke dette til å styrke innsyn i og kontroll med plattformenes virksomhet i Norge

Styrke politiets kompetanse til å vurdere hatefulle ytringer og undersøke kvaliteten på etterforskningsarbeidet

