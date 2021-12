Dette er Filter Nyheters daglige nyhetsbrev, som er gratis og åpent for alle. Meld deg på her for å få det i innboksen!

BLIR LØNNSSTØTTE: Etter et møte mellom regjeringen og LO, NHO og Virke fredag formiddag, ble det klart at regjeringen snur i spørsmålet om å innføre lønnsstøtte til bedrifter som rammes av de nye smitteverntiltakene. Allerede klokken 14 i dag møtes LO, NHO og Virke i Finansdepartementet for å diskutere hvordan ordningen kan utformes.



NHO-sjef Ole Erik Almlid sier til næringslivsavisa E24 at han er glad regjeringen lytter, men at arbeidet begynner nå: – Det er nå våre folk skal sette seg ned sammen med folk fra embetsverket for å se hvordan denne ordningen skal bli. Og så vil den innføres så raskt som det er forsvarlig.

PLANLA TERROR: Fem menn er pågrepet og mistenkt for å ha forberedt et høyreekstremt terrorangrep i Finland. Siktelsene indikerer at de har skaffet seg både sprengstoff og skytevåpen med terrorformål, og sikkerhetstjenesten i Finland knytter dem spesifikt til ideer om å framskynde samfunnets kollaps ved å utløse voldsspiraler og «rasekrig». I Sverige er en 25 år gammel høyreekstremist som har vært aktivist i Den nordiske motstandsbevegelsen i Sverige tatt for å stjele sekk etter sekk med kunstgjødsel med tanke på å lage en Breivik-bombe.



Disse og andre nyheter om politisk ekstremisme, hatkriminalitet og beslektede emner kan du lese mer om i Filter X, vårt nye nyhetsbrev! Er du abonnent, kan du klikke her – er du ikke, kan du teste det gratis i 30 dager ved å melde deg på her.





TO ÅRS FREDSPRISER DELT UT I DAG: I dag klokka 13 startet Nobelpris-seremonien i Oslo rådhus, der både årets og fjorårets fredsprisvinnere blir feiret. Vinnerne i år er journalistene Maria Ressa (58), som setter søkelys på maktmisbruk og autoritære tendenser på Filippinene, og Dmitrij Muratov (59), sjefredaktør i den uavhengige, russiske avisen Novaja Gazeta. Verdens matvareprogram (WFP) var prisvinner i 2020, men ble forhindret fra å motta prisen på grunn av koronapandemien.





RISIKERER LIVSTID: Han kan fortsatt anke, men en britisk ankedomstol har avgjort at Julian Assange kan utleveres til USA, der Wikileaks-grunderen risikerer å tilbringe resten av livet i fengsel dersom han finnes skyldig i anklagene mot seg. 50-åringen er tiltalt for 17 brudd på amerikansk spionasje-lov, knyttet til hvordan nettstedet anskaffet hemmeligstemplede, militære og diplomatiske dokumenter angående krigene i Irak og Afghanistan.

Når ankedomstolen nå snur en avgjørelse tatt i en lavere rettsinstans, om at 50-åringen av hensyn til helsen må forbli i Storbritannia, skjer det etter en rekke forsikringer fra amerikanske myndigheter, skriver The Guardian. Avgjørelsen kan ha alamerende implikasjoner for pressefriheten, mener Reportere uten grenser, ifølge New York Times.





Filter-redaksjonen ønsker deg en strålende helg!

Foto: Ivan Radic (CC BY 2.0)



Husk at du fortsatt kan bli digitalabonnement og få tilgang til alle våre nyhetsbrev og spalter gratis i 30 dager. Da blir du oppdatert på nyhetsbildet hver morgen klokka 07, og mottar (hvis du vil) Filter X om politisk ekstremisme, Filter Konspi om konspirasjonsteorier, Filter Elendig fredag med de siste klimanyhetene, Filter Invitert fra spesielt inviterte skribenter og Filter Anbefalt med de siste kulturtipsene fra redaksjonen.

Da blir du oppdatert på nyhetsbildet hver morgen klokka 07, og mottar (hvis du vil) om politisk ekstremisme, om konspirasjonsteorier, med de siste klimanyhetene, fra spesielt inviterte skribenter og med de siste kulturtipsene fra redaksjonen. Klikk her for å melde deg på!