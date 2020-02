Antirasistisk senter (ARS) måtte torsdag tåle kraftig kritikk etter etter at formannen i Fremskrittspartiets ungdom i Oslo, Herman Fåne, oppdaget en passasje om Frp fra stiftelsens skolemateriell rettet mot 8.-10.-klassinger.

Frp ble omtalt i en faktaboks i bolken «Fascisme» på nettstedet «Aldri mer 22. juli», under et bilde av Adolf Hitler og Benito Mussolini. Der skrev ARS:

«Visste du at… Det norske Fremskrittspartiet har slektskap til det nordiske fascistoide partiene, og har fascistiske trekk, men kan ikke regnes som et fascistisk parti. Blant annet mangler partiet for eksempel de sterke nasjonalistiske autoritære trekkene. Det er for øvrig et vanlig resonnement at man ser fascistoide trekk hos de andre, men ikke hos seg selv»

Ingen seriøse historikere eller statsvitere har imidlertid definert Frp, verken i dag eller historisk, som fascistlignende.

Nettstedet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Fåne kaller utsagnene «ren løgn» og vranglære:

Hei @Antirasistisk, dette er ren løgn. Jeg vil gjerne vite hvilke fascistiske partier vi har slektskap til og hvilke fascistiske trekk som er nedfelt i partiprogrammet. Dette er vranglære og klar politisk påvirkning av barn. pic.twitter.com/NfimsqPy4u — Herman Fåne (@HermanFane) February 13, 2020

Etter at formuleringene ble tema i sosiale medier, gikk det kort tid før Antirasistisk senter fjernet hele passasjen om Frp fra nettstedet.

– Ja, referansen til FrP er fjernet nå. FrP hører ikke hjemme i en artikkel om fascisme. Vi forstår at det kan leses verre enn personen som skrev det, tilsiktet. Vi besluttet derfor umiddelbart å fjerne det straks noen kontaktet oss om dette. Vi beklager selvsagt. Vi er i mange tilfeller kritiske til både retorikk og politikk fra FrP, men dette fortjener de ikke, skriver ARS-leder Rune Berglund Steen i en tekstmelding til Filter Nyheter.

– Har dere brukt fagpersoner til å kvalitetssikre dette materialet?

– Artiklene er skrevet av ulike personer, også fra ulike eksterne fagmiljø. Akkurat hvem som har vært inne her, har jeg ikke oversikt over nå.

Blant dem som reagerte på ARS’ historieskriving var forfatter og MDG-politiker Øyvind Strømmen, som har skrevet flere bøker om høyreradikal og høyreekstrem ideologi. I tillegg til den uholdbare påstanden om at Frp har «fascistiske trekk», mener han at det også blir upresist å sette partier som Dansk Folkeparti og greske Gyllent Daggry i samme bås, og påstå at «I moderne tid ser det ut som om fascistisk ideologi står sterkere i Europa enn noen gang tidligere»

– Dette er altså ikkje berre ei samanblanding av fugl og fisk, det er også historielaust vas, skriver Strømmen i et Facebook-innlegg.

Berglund Steen erkjenner at flere ting i skolemateriellet om fascisme må korrigeres.

– Man kan argumentere for at (fascismen) står sterkere enn på lenge, men nei, ikke sammenlignet med mellomkrigstiden. Vi kommer til å revidere artikkelen, skriver ARS-lederen til Filter Nyheter.