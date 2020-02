SISTE: Det skulle altså skje etter at Fremskrittspartiet var ute av regjering – Justis- og beredskapsdepartementet ved statsråd Monica Mæland (H) har fattet vedtak om at vilkårene for å utlevere mulla Krekar til Italia er til stede. Klagefristen på vedtaket er tre uker. – Hvis det ikke kommer en klage, så vil vedtaket bli effektuert i løpet av fire uker, sier Mæland til VG.

INTERNASJONAL TRUSSEL: Dagens må-lese er dette innlegget i New York Times fra demokraten Max Rose og tidligere FBI-agent Ali H. Soufan, som argumenterer for at det slettes ikke er noe spesielt «innenlands» med den høyreekstreme terrortrusselen amerikanske myndigheter fortsetter å definere som nettopp dette: Høyreekstreme miljøer har beviselig sterke bånd på tvers av landegrenser.

De amerikanske terrorlovene gjenspeiler ikke dette per i dag – noe som for eksempel har ført til at høyreekstreme massedrapsmenn ikke blitt tiltalt etter terrorparagrafer, men for eksempel «hatkriminalitet» i stedet.

Max Rose leder underkomitéen for kontraterrorisme i Representantene hus og har tidligere tatt til orde for å føre opp blant annet «Den nordiske motstandsbevegelsen» (DNM) som en «Foreign Terrorist Organization» i USA.

Et slikt tiltak vil ha minst tre fordeler, mener innleggsforfatterne: Det blir mulig for amerikansk etterretning å overvåke kommunikasjonen mellom de ulike høyreekstreme gruppene, dele informasjonen med allierte og straffeforfølge personer som yter gruppene hjelp og støtte.

BAKLENGS: Så vant altså Bernie Sanders nominasjonsvalget i New Hampshire, men dette skal visst forstås baklengs: Den største nyhetsstoryen er at Amy Klobuchar tok tredjeplassen, mens den nest største nyheten er at Pete Buttigieg kom på andreplass, bare noen få prosentpoeng-desimaler unna Sanders (ok, dette poenget har vi stjålet fra tallknuseren Nate Silver).

At Joe Biden havnet helt nede på femteplass – etter Elizabeth Warren – blir av flere tolket som nok en spiker i kista for valgkampen hans. Flere kandidater la for øvrig inn årene da resultatene tikket inn i går kveld, deriblant nykommeren Andrew Yang (som ikke klarte å fenge velgerne med sine løfter om borgerlønn) og Colorado-senatoren Michael Bennet.

Vi kjenner jo «sosialisten» Bernie Sanders (og til dels den «mer moderate» Buttigieg) nå, men hvem er Amy Klobuchar? Vel, en 59 år gammel «sentrumsorientert» og pragmatisk senator fra Minnesota som har lovet 100 milliarder dollar til behandling av avhengighet og psykiske lidelser. Tredjeplassen i New Hampshire blir jevnt over tilskrevet en god opptreden i tv-debatten før helga, der hun kritiserte Buttigieg for manglende politisk erfaring.

DAGENS VEDUM: I sitt «generaloppgjør» med Fremskrittspartiet i forrige uke, langet Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ut mot tette bindinger mellom politikken og PR-bransjen: For eksempel lot han Sylvi Listhaug få gjennomgå for overgangen fra jobben som First House-rådgiver med Rema 1000 som kunde til rollen som landsbruksminister i 2013.

Men hallo: VG skriver i dag at Sp-ordførere i flere kommuner har brukt skattepenger på PR- og kommunikasjonsbyråer. Målselv-ordfører Bent Magne Luneng har kjøpt tjenester for 80 000 kroner fra First House i saken om hvor redningshelikopterbasen i Troms skulle plasseres.

Og Sp-politikere i Alstahaug kommune var med på vedtaket da kommunikasjonsbyrået Kruse Larsen ble hentet inn for å hindre nedleggelse av sykepleierutdanningen i Sandnessjøen. Det kostet 200 000 kroner og endte med nedleggelse (det er flere eksempler også).

Vedum oppfordrer nå sine partikolleger til å slutte med dette: – Bruk pengene på flere sykepleiere og lærere, ikke PR-konsulenter, sier han til avisa. Altså, budskapet er jo godt.