Partiet Alliansen, som er en del av det høyreekstreme miljøet i Norge, klarte ikke å få noen betydningsfull oppslutning i stortingsvalget tross lister i alle fylker.

På landsbasis fikk partiet 2413 stemmer – som utgjør bare 0,08 prosent.

Til sammenligning fikk valgtaperen KrF over 110 000 stemmer, og høyreradikale Demokratene 33 000.

Samtidig har altså over to tusen nordmenn i høstens valg stemt på et parti med kjente bånd til nazisme.

Nazisme og Breivik-ros i valgkampen

Flere personer med bakgrunn fra organisert nynazisme har i år drevet aktiv valgkamp for partiet eller står på Alliansens valglister. Partileder Hans Jørgen Lysglimt Johansen har også opplyst at han har overført penger direkte fra Alliansens partikasse til den voldsfremmende, nazistiske organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen.

Selv har Lysglimt Johansen en rekke ganger kommet med jødefiendtlige og rasistiske uttalelser og støtteerklæringer til nynazisme både i Norge og utlandet. I sommer uttalte partilederen om 22. juli-terroristen Anders Behring Breivik at «mye av det Breivik sa i sitt manifest er korrekt» og at «ABB har fått mer og mer rett for hvert år som har gått når det gjelder Islam».

I valgkampen har Lysglimt Johansen forsøkt å knytte partiet til ulike saker som har litt bredere appell – særlig vaksinemotstand og oppdiktede konspirasjonsteorier om koronapandemien.

Det er derfor sannsynlig at noen velgere er ukjent med det høyreekstreme bakteppet bak partiet med det generiske navnet «Alliansen - Alternativ for Norge».

Alliansen avsluttet valgkampen med flere opptrinn som var ment å tiltrekke seg barn og ungdommer på Østlandet. Det skjedde blant annet ved å love tenåringene betaling i kontanter om de la ut videoer i sosiale medier med anti-vaksinebudskapet som mikropartiet forsøkte å profilere seg på. Flere videregående skoler har kontaktet politiet etter å ha blitt oppsøkt av Lysglimt Johansen og andre fra partiet.

Sist lørdag deltok to av Alliansen-mennene som har bakgrunn fra Den nordiske motstandsbevegelsen på stand for partiet i Karl Johans gate i Oslo, der høylydte slagord mot vaksinering av barn og Lysglimt Johansen som kultfigur tiltrakk seg mange forbipasserende mindreårige.

Filter Nyheter har tidligere avslørt hvordan Alliansen i 2021 har koblet norske ungdommer med etablerte høyreekstremister, blant annet i nettforum der deltagerne omfavner jødehat, raseideologi og nazistiske manifester åpenlyst.

224 stemmer i Oslo

Alliansen har, som ventet, aldri vært i nærheten av noen oppslutning noe sted som kunne konkurrert om stortingsmandat – og har null stemmer i mange valgkretser.

Men de drøyt 3000 stemmene Alliansen fikk i 2017-valget sikret Lysglimt Johansen en offentlig partistøtte på totalt 1,2 millioner kroner fram til i år. Deler av den videre støtten i 2021 ble trukket tilbake fordi Lysglimt Johansen skiftet navn på partiet for å omgå regler om underskriftsinnsamling i hvert enkelt fylke. Han fikk i februar i år godkjent «Alliansen - Alternativ for Norge» til valg i hele landet basert på 5000 underskrifter totalt, hvorav noen underskrifter kom fra kampanjer som var rettet mot bilister og framstilte partiet som et nytt anti-bompenger-initiativ.

I hele Oslo – der det kanskje har vært mest oppmerksomhet rundt Alliansens koblinger til høyreekstremisme – fikk partiet i år 224 stemmer (ca. 0,06 prosent).

Den lille oppslutning Alliansen faktisk har er fordelt på alle fylker – og ingen skiller seg ut som noen bastion for det ekstreme partiet:

Akershus: 297 stemmer

Aust-Agder: 43

Buskerud: 137

Finnmark: 48

Hedmark: 97

Hordaland: 201

Møre og Romsdal: 122

Nord-Trøndelag: 74

Nordland: 98

Oppland: 80

Oslo: 224

Rogaland: 204

Sogn og Fjordane: 43

Sør-Trøndelag: 208

Telemark: 105

Troms: 71

Vest-Agder: 51

Vestfold: 145

Østfold: 168



I samtlige fylker er antallet stemmer på Alliansen noe lavere enn i 2017, og partiet har heller ikke klart å kapitalisere på et høyt antall stemmer (2769) i fylkestingsvalget i Viken i 2019, som trolig skyldtes et samarbeid med kandidater med lokal profil som ikke lenger er del av partiet.

