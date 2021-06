I en video lagt ut på YouTube tirsdag denne uken kommer partilederen Hans Jørgen Lysglimt Johansen med støtte til Anders Behring Breiviks tankegods. Samtidig peker han på Jonas Gahr Støre (Ap), Jens Stoltenberg og partiet Høyre som personer som skal straffes som «landssvikere» eller «krigsforbrytere».

«Mye av det Breivik sa i sitt manifest er jo korrekt, det har vi ikke hatt en ordentlig debatt om, det har vi ikke hatt et ordentlig oppgjør om», sier Alliansen-lederen i videoen.

Breiviks manifest, der mye var kopiert fra andre muslimfiendtlige tekster, var terroristens begrunnelse for angrepet der 77 mennesker ble drept og flere enn 200 skadet. Dokumentet på over 1500 sider ble sendt ut rett før han tok seg til Oslo sentrum for å detonere bomben i Regjeringskvartalet og til Utøya for å skyte ungdommer på AUFs sommerleir, og var ment å inspirere til nye høyreekstreme angrep.

«Breivik har fått mer og mer rett for hvert år»

Lysglimt Johansen refererer til Norges deltagelse i krigen i Libya i månedene forut for 22. juli 2011 som «tusengangeren i forhold til det Breivik gjorde» og bakgrunn for det han kaller «karma» for Arbeiderpartiet:

«Det er noe med karma også, ikke sant, karmaen til disse folkene. Når du bomber et land og dreper titusenvis av mennesker og så slår da den karmaen tilbake, så er det null selvreflekjson. «Åååh stakkars oss ååh vi har ikke gjort noe galt». Arbeiderpartiet har enormt med blod på hendene, helt ekstremt. Og når du legger deg opp til å bygge opp en så dårlig karma som Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre - begge to er krigsforbrytere, dypt kriminelle krigsforbrytere - som vi skal sørge for blir stilt for domstoler og få lange fengselsstraffer – og så liksom da når de får blowback på den karmaen så «ååh stakkers oss ååh» (...)»

Lysglimt Johansen referer også til dagens leder av AUF:

«(...) der også er det null selvrefleksjon i AUF, hva de er med på, og tingene Breivik påpekte (...)».

I en kommentar under YouTube-videoen tar partilederen Breiviks tankegods i forsvar mot en person som mener massedrapsmannen var en «sionist» som arbeidet for Israel.

«Jeg er ikke noe fan av ABB, MEN NOE av det han sa og observerte og advarte imot er korrekt. Og det har vist seg over disse ti årene at det han advarte imot var i økende grad korrekt, ABB har fått mer og mer rett for hvert år som har gått når det gjelder Islam», skriver Lysglimt Johansen.

Han ser videre ut til å sammenligne Breiviks ideologiske utvikling etter 22. juli-terroren med sin egen. (Breivik har blant annet erklært seg som nazist):

«Jeg så et sted at ABB nå kaller seg Odinist, dersom det er korrekt forteller det meg at han har våknet. Mulig han har våknet litt på samme måte, samme reise som jeg selv har hatt».

Én person i YouTube-kommentarfeltet under Lysglimt Johansens video betegner Breivik som «en helt». En annen deltager i diskusjonen om Breivik ser ut til å rettferdiggjøre drap på meningsmotstandere:





«Må knuse ondskapen»

I videoen lagt ut tirsdag fremmer Lysglimt Johansen den antisemittiske konspirasjonsteorien om «Zionist Occupation Government» («ZOG»), en forestilling om at vestlige lands regjeringer i hemmelighet er styrt av jøder i en internasjonal sammensvergelse. Begrepet ble en merkevare for amerikanske nynazister på 1970-tallet og er ennå en vanlig referanse i høyreekstreme miljøer som fokuserer på jødehat.

«Vi kjemper mot ondskap og vi må knuse den ondskapen. Man kan ikke gjøre noen deal med den ondskapen eller komme til noe kompromiss med den ondskapen her. Den må knuses fullstendig», sier Lysglimt Johansen i videoen om de «jødiske kreftene» han knytter til norske samfunnsaktører.

Lysglimt Johansen beskriver hvordan han mener «raser» har ulike egenskaper og sammenligner «oss hvite germanske ariere» med «buskmenn fra Kalahari» som innvandrer til Norge. Alliansen-lederen gjør det klart at «rasekunnskap fra 1920-1930-tallet» er «sannheten». Alliansen-lederen knytter dette til at det pågår et «folkeutbytte» der jøder arbeider for at europeiske raser skal «blandes» på bekostning av hvite.

«Veldig mange av disse menneskene skal i fengsel, islam skal ut av Norge, jødedom skal ut av Norge, alle moskeer skal stenges ned, alle synagoger skal stenges ned», sier Alliansen-lederen.

Lysglimt Johansen slår fast at partiet Høyre er et «frimurersk, jødisk-kontrollert parti» og at organisasjonen Antirasistisk senter «jobber i et kriminelt syndikat, ikke minst med partiet Høyre» og norske forskere som jobber med høyreekstremisme. «Jeg er for ikke-vold, men alle disse er landssvikere og kriminelle», sier Alliansen-lederen i videoen, som lover «et kraftig pushback» etterhvert som flere av meningsfellene hans «våkner».

Nynazister på valglistene – rekrutterer i videregående skole

Alliansen stiller i år til stortingsvalg. Filter Nyheter har tidligere avdekket at Alliansen i år har ført opp flere nynazister med bakgrunn fra Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) på partiets valglister. Også enkelte andre listekandidater og støttespillere har tidligere sympatisert med høyreekstreme miljøer.

DNM er en voldsfremmende, nazistisk organisasjon som hyller Adolf Hitler og knytter sin revolusjonære ideologi til tekster om geriljakrig og terrorisme.

Lysglimt Johansens samarbeid med de etablerte nazistene har pågått samtidig som Alliansen-lederen driver rekruttering av ungdommer ned i 15-16-årsalderen.

Én av høyreekstremistene som nå framstår som Alliansen-kandidater er straffedømt for trusler, en annen er tiltalt for våpenlovbrudd. Flere av Alliansens listekandidater har i andre sammenhenger vært i søkelyset til Politiets sikkerhetstjeneste.

– Hva de liksom har ellers av relasjoner eller medlemskap eller hva det skulle være, det er ikke det viktige, sa Lysglimt Johansen til Filter Nyheter i mai i år på spørsmål fra Filter Nyheter om nazistene i partiet.

Anbefalte terror-manifest etter synagogeangrep

YouTube-videoen denne uken er ikke første gang Lysglimt Johansen knytter seg til et terrormanifest.

I 2019 angrep 19-åringen John T. Earnest en synagoge i Poway i California i USA for å skyte så mange jøder som mulig, inspirert av manifestene til andre høyreekstreme terrorister samme år.

Bare timer senere fulgte Lysglimt Johansen oppfordringen i Earnest' eget manifest om å spre begrunnelsen hans for skytingen videre.

I dokumentet som Lysglimt Johansen markedsførte til sine følgere på Twitter, skriver den amerikanske terroristen:

«Som enkeltperson er det begrenset hvor mange jøder jeg klarer å drepe (…) men min handling vil inspirere andre.»

Earnest beskriver også hvordan han noen dager etter moskémassakren i New Zealand samme år hadde satt fyr på en moské i USA uten å bli oppdaget, og beklager seg over at «sandniggere» som sov i bygningen klarte å slukke brannen.

Alliansen-lederen bedyret at han tok avstand fra voldsbruken og at Alliansen er ikke-voldelig, men skrev samtidig på Twitter at «alle bør lese manifestet» og at «mye av det Earnest skriver er korrekt», før han lenket til et nettsted som hadde lagt ut hele teksten – der terroristen blant annet foreslår framgangsmåter for massakrer i moskeer, synagoger og flyktningmottak.

Også da kongressbygningen i Washington D.C. ble stormet av høyreekstreme tilhengere av Donald Trump og andre tilhengere av anti-statlige konspirasjonsteorier 6. januar i år , kom Lysglimt Johansen med oppfordringer til følgerne sine på Twitter.

«Skytingen begynner i Washington DC når som helst nå. Patrioter i Norge, gjør dere klare NÅ!!! Patrioter i Norge. Sett opp veisperrer. Stop globalister fra fri ferdsel», tvitret Lysglimt Johansen, og fortsatte:

«Patrioter i Norge. Revolusjonen mot globalistene er nå i gang, den kommer til Norge når DU tar den til Norge».

– Jeg oppfordrer til ikke-vold, vi er helt fredelige. Vi er en demokratisk, fredelig organisasjon, sa Lysglimt Johansen om Alliansen til Filter Nyheter i mai i år.

