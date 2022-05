Full splittelse i Demokratene: «Jeg er sparket ut», sier partileder Geir Ugland Jacobsen

«Jeg har ikke trukket meg, men jeg er blitt «sparket» av resten av sentralstyret. Ikke enstemmig», skriver Demokratene-leder Geir Ugland Jacobsen på Facebook torsdag.

Ugland Jacobsen er den tidligere lederen av Oslo Fremskrittsparti som i desember 2020 ble ekskludert fra Frp for å ha skadet partiets omdømme. Det skjedde etter at det hadde vært både personkonflikter og politisk uro rundt klikken i fylkeslaget som ville ha Fremskrittspartiet i «nasjonalkonservativ» retning.

For ett år siden ble Ugland Jacobsen valgt til leder i det høyreradikale minipartiet Demokratene, som i nyere tid er mest kjent for å ha gjort et brakvalg lokalt i Kristiansand i 2018 under ledelse av Vidar Kleppe.

I fjorårets stortingsvalgkamp forsøkte det innvandringsfiendtlige partiet å lokke frafalne Frp-velgere med noe bredere populisme rundt EØS-motstand, «antiglobalisme», og latterliggjøring av klimavitenskap. Det gikk dårlig: Bare 1,1 prosent stemte på Demokratene på landsbasis, og i Oslo – hjembyen til den nye partiledelsen – fikk partiet 0,68 prosent.

Nå skal Ugland Jacobsens politiske nestleder og tidligere partikollega fra Oslo Frp, Kent Andersen, være sentral i et opprør i Demokratene ved å varsle sentralstyret om fraksjonering som «manipulerer» partiet til å bli et «høyreorientert nasjonalistparti».

«Har ingenting med politikk å gjøre»

Et flertall i sentralstyret anser Jacobsen for å være utmeldt, siden han ikke lenger samarbeider med dem, fremgår det i en Resett-artikkel også Jacobsen peker til.

I hans sted har sentralstyret satt inn partiets generalsekretær, kristiansanderen Makvan Kasheikal, som midlertidig administrativ leder. Kasheikal er Ugland Jacobsens forgjenger i lederstolen. Han ga i fjor uttrykk for at skiftet var helt frivillig, men Kasheikal anklager nå Ugland Jacobsen for hemmelige planer om å «overta hele partiet» med en fraksjon bak ryggen på resten av sentralstyret..

Partiet har etter planen landsmøte på Gardermoen om ti dager, 21. mai.

Konflikten er – mildt sagt – vanskelig å henge med på for utenforstående:

Parallelt med at Jacobsens motstandere stemplet ham som «kuppmaker», delte flere fylkesledere i Demokratene – som presumptivt støtter Jacobsen – et innlegg på Facebook om at fylkeslagene er «bortimot 100 % samstemte» om utskiftninger i dagens sentralstyre som «et kraftig oppgjør med den resterende ukulturen i partiet». Dette utløste angivelig mottrekk fra sentralstyrehold i form av eksklusjonssaker mot en rekke partifeller. Landsstyret – altså fylkeslederne – oppgir nå å ha redusert sentralstyret til et «forretningsministerium» fram til landsmøtet for å stanse eksklusjonene. (Puh!)

«Jeg beklager dette sterkt. Konflikten har ingenting med politikk å gjøre, selv om noen prøver å dikte opp en slik avledende begrunnelse. I Demokratene er vi enige om det aller meste når det gjelder politikk» skriver Ugland Jacobsen på Facebook.

I tråden under innlegget går det friskt for seg. «For øyeblikket har jeg en sterk impuls til å plassere Makvan på Helvedes aller ytterste glo», skriver tidligere fylkesstyremedlem i Troms og Finnmark, Erik Løvaas.

Ugland Jacobsen fikk også støtte av høyreradikale profiler utenfor selve partiorganisasjonen, som SIAN-leder Lars Thorsen. Filter Nyheter har tidligere skrevet om de mange koblingene mellom den muslimfiendtlige organisasjonen og Demokratene.

Det har ikke lyktes Filter Nyheter å komme i kontakt med Kasheikal torsdag. Partiets organisatoriske nestleder Ina K. Thoresen viste torsdag til at det arbeides med en pressemelding. Thoresen er samboer med Kent Andersen.

Venter «en helvetes oppvask»

Styremedlem i Demokratene i Nordland, Amund Garfors, hevder det er Kasheikal, Andersen og Thoresen som står bak opprøret, som skal ha kommet bardus på lederen.

– Ugland Jacobsen er den beste lederen vi kunne fått, men han har ikke god kjemi med Kent Andersen og har hatt dårlige arbeidsforhold. Det blir en helvetes oppvask på landsmøtet, sier Garfors til Filter Nyheter.

Partiets oppslutning på 1,1 prosent i 2021-valget betyr at de er kvalifisert for over tre millioner kroner i årlig partistøtte.

– Det er pengene dette handler om, tror Garfors.

– Solo-spiller

Også partiveteranen Kristian Kahrs i Trøndelag mener Kasheikal/Andersen-fraksjonen har «null støtte» i organisasjonen, og han tar derfor situasjonen med stor ro.

– Men jeg kan si at jeg er litt overrasket over desperasjonen. Jeg hadde aldri trodd at de ville skyte seg i foten på den måten de har gjort. Det finnes intet om «fraksjonsvirksomhet» i vedtektene, og sentralstyret kan selvfølgelig ikke avsette en partileder. Det er det kun et landsmøte, eventuelt et landsstyre som kan gjøre, sier han.

3. kandidat for Demokratene i Østfold, Simone Engebretsen, skriver på sin Facebook-side at hun er blant dem som har deltatt i gruppa «Vekst og samarbeid» med støtte til Ugland Jacobsens arbeid for å danne et nytt sentralstyre.

«Det var to sentrale personer som er ofte nevnt i gruppen, og det er Ina og Kent. Samboerparet som deler seng og de deler også de to viktigste rollene i sentrastyre, etter Geir. Beklageligvis var ingen av dem godt likt av noen av oss. Ina pga sin rolle hvor hun ikledde seg altfor mye makt i sin posisjon som orgnest. Kent, en skikkelig solo player og for meg virker som en arrogant fyr med intr for klima og seg selv», skriver hun.

Filter Nyheter har forelagt Kent Andersen påstandene og karakteristikkene fra Demokratene-politikerne, men han ønsker ikke å kommentere dem.

Torsdag så det ut til å være full forvirring i rekkene om partiets framtid.

«Hva er det man driver med i Demokratene? Var 1,1 prosent av stemmene for mye, slik at man kan koste på seg splittelse?», skrev én støttespiller i en av partiets Facebook-grupper.

Foto: Christen Krogvig (CC BY-SA 4.0) / Ina K. Thoresen (CC BY 3.0)

Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.