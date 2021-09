Det lille partiet Demokratene har gjennomgått store forandringer det siste året: I mai ble den ekskluderte Frp-eren Geir Ugland Jacobsen ny partileder, ifølge seg selv «av hensyn til partiet og det kommende stortingsvalget».

Men stortingsvalget gikk ikke som Ugland Jacobsen håpet. Demokratene oppnådde bare 1,2 prosent oppslutning på landsbasis. Totalt stemte 33 333 personer på partiet som har gjort «anti-globalisme» og radikal innvandringsmotstand til sine kampsaker.

Partiet gjorde sitt desidert dårligste valg i Oslo, der de kun fikk 0,68 prosent av stemmene. Der sto partilederen selv på topp.

Allerede noen timer før valglokalene stengte mandag, rykket Ugland Jacobsen ut med en bekymring for at Demokratenes stemmesedler manglet i enkelte valglokaler:

«Da er det en av to ting: Demokratene gjør et kjempevalg, eller så er vi utsatt for sabotasje og valgfusk», uttalte han til partiets Facebook-side.

Da valgnederlaget var et faktum tirsdag formiddag, hadde forklaringen endret seg: «Hovedgrunnen til at Demokratene med Norges beste partiprogram fikk en oppslutning på 1,2 prosent og ikke klarte sperregrensen var at vi ikke fikk slippe til i debatter i MSM-medier, valgomater og skolevalg», het det fra partilederen.

«Prosjektet deres har vært en fiasko»

Samtidig handler diskusjonen i ytre høyre-bloggsfæren om hva som egentlig gikk galt. I kommentarfeltene har enkelte beklaget seg over «bortkastede stemmer» til et «tulleparti». Demokratene får også kritikk for å ha gjort Fremskrittspartiet til hovedmotstander i valgkampen.

– Det gikk som jeg har hevdet i månedsvis: En stemme på Demokratene er en hjelp til sosialistene. Jeg antar at fornuftige folk som har stemt på Demokratene nå skjønner at prosjektet deres har vært en fiasko, sier tidligere leder i Oslo Frp, Peter N. Myhre, til nettstedet Resett.

På valgnatta gikk også Frp-nestleder Kjetil Solvik-Olsen i rette med partiet:

– Da Anders Lange opprettet Fremskrittspartiet, fylte han et tomrom i norsk politikk. Det har livets rett. Å være et parti som bare er uenig med et annet parti, det gir ikke et langsiktig, levedyktig livsgrunnlag, sa han til Dagbladet.

Demokratene ble stiftet i 2002. Flere av medlemmene hadde tidligere vært med i Frp eller blitt ekskludert derfra. Blant dem var Vidar Kleppe, som i flere enkeltmålinger før årets valg har vært inne på Stortinget.

«Trenger ikke opplæring i politisk hjernevask»

Med Kleppe i spissen gjorde Demokratene et oppsiktsvekkende godt lokalvalg i 2019, da partiet oppnådde 13,4 prosent i Kristiansand. Oppslutningen i årets stortingsvalg ble ikke helt den samme:

Kun 3,0 prosent i Kristiansand ønsket seg Kleppe på Stortinget. I Vest-Agder fikk Demokratene 2,6 prosent (2670 stemmer), mens resultatet for Aust-Agder ble 1,4 prosent (totalt 909 stemmer). Kleppe toppet listene begge steder.

De siste stortingsmandatene i Vest-Agder og Aust-Agder ble kapret av henholdsvis Venstre (utjevningsmandat, 3608 stemmer) og Fremskrittspartiet (utjevningsmandat, 8564 stemmer).

Inntil det siste var imidlertid Kleppe svært optimistisk på egne vegne.

«(...) Jeg ønsker å gjøre comeback som stortingsrepresentant, noe heldigvis mange meningsmålinger bekrefter at jeg vil gjøre. Fordelen med meg er at jeg er klar fra første dag og jeg trenger ikke opplæring i "politisk hjernevask" fra politiske partier og globalister, som aldri har – og aldri vil sette det norske folket og Norge først – i sitt viktige politiske virke», skrev han på sin offisielle Facebook-side søndag denne uka.

Vil stoppe «den jævla muslim-importen»

Filter Nyheter har tidligere omtalt hvordan flere av Demokratenes støttespillere over tid har hatt tette bånd til den muslimfiendtlige organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN).

Også under Geir Ugland Jacobsens ledelse har det vært stor takhøyde for at Demokratene-medlemmer eller listekandidater er aktive for organisasjonen som mener muslimer er «uintegrerbare barbarer» og «okkupanter» i ledtog med «kulturmarxistiske» myndighetspersoner i Norge.

Andre Demokratene-profiler har også bemerket seg med ytterliggående innvandringsmotstand. Én av dem er mangeårig partimedlem Amund Garfors, som før årets stortingsvalg var oppført på valglistene i Nordland.

Garfors, som mener Erna Solberg er en «forræder» og omtaler innvandring som «den jævla muslim-importen», har kombinert sitt engasjement i partiet med medlemskap i den rasistiske organisasjonen Folkebevegelsen mot innvandring (FMI).

I sommer drev Garfors aktiv valgkamp sammen med Ugland Jacobsen og politisk nestleder Kent Andersen, men Demokratene fikk bare 1,7 prosent av stemmene i Nordland.

