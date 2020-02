OPPTØYER PÅ DE GRESKE ØYER: Demonstranter fra lokalbefolkningen på to av de greske øyene som huser båtmigranter, Lesvos og Chia, har barket sammen med politiet på øya. Bakgrunnen er at myndighetene har satt i gang byggingen av et nytt, lukket mottak for flyktningene. Dagens leire på øyene er overfylte. Bare på Moria leir, som er designet for å huse 3000 personer, er det 19 000 migranter. Demonstrantene ønsker ikke nye mottak, og har blokkert veiene inn til byggeplassen med søppelbiler og andre kjøretøy. Ifølge BBC har demonstranter kastet stein mot politiet, som har brukt tåregass i retur, og utstyrt seg med hjelmer, skjold og annet beskyttelsesutstyr. Antall migranter som ankommer de greske øyene har økt den siste tiden, tross EUs avtale med Tyrkia. Forholdene for migrantene er sterkt kritisert, blant annet av FNs høykommisær for flyktninger, Filippo Grandi, som beskriver dem som «sjokkerende og skammelig».

IKKE STATSBORGERSKAP FOR MUSLIMER: I New Delhi i India er 23 personer drept og 189 såret, flere titalls med skuddskader, etter voldsomme sammenstøt mellom muslimer og hinduer de siste to dagene. Politiet har tatt i bruk tåregass mot demonstrantene, som har stiftet branner og gått løs på kjøretøy og bygninger, blant annet en moské, melder NTB. Bakgrunnen er en omstridt statsborgerskapslov, som åpner for at alle innvandrere som kommer fra land der de risikerer religiøs forfølgelse, kan få statsborgerskap – bortsett fra muslimer. BBC skriver at loven tolkes som en del av statsminister Narendra Modis hindunasjonalistiske agenda. Kritikere hevder at Modi vil marginalisere det sekulære landets 200 millioner muslimer. Konflikten fikk oppmerksomhet idet president Donald Trump besøkte India tidligere denne uken.

NY DOBBELT-LØNNET REGJERINGSMEDLEM: Har du sett med forakt og forundring på vår nye fiskeriministers tillitsmessige togkrasj, minutt for minutt? Det er mer der det kommer fra. Tidligere statssekretær og medlem av Frps sentralstyre, Tom Staahle, mottok etterlønn for ordførerjobben i Ullensaker – samtidig som han fikk lønn som statssekretær, avslører NRK. Staahle var, frem til han gikk av etter valget i høst, Norges best betalte ordfører med en årslønn på nær 1,5 millioner kroner. Han søkte tre måneders etterlønn fra Ullensaker kommune fordi han ikke hadde noen jobb å gå til.

Seks uker senere ble han utnevnt til statssekretær. Etterlønnen fortsatte i to og en halv måned, som resulterte i at han ble etterlønnet i overkant av 113 000 kroner mer enn han skulle. Staahle sier han informerte kommuneadministrasjonen om oppstartsdato for statssekretærjobben. Kommunen sier det er de selv som har gjort feil, men har bedt ham tilbakebetale pengene – noe Staahle sier han skal gjøre. Da Frp gikk ut av regjering på nyåret, søkte statssekretæren om en måneds etterlønn.

KASTER TEMPELRIDDERKAPPEN: Han skulle sikkert ønske at han fikk bruke taletid i mediene på å snakke om hvordan Brexit-prosessen kan påvirke norske fiskeinteresser, men fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) har sitt fulle hyre med å lense båten. I dag ble det klart at han har meldt seg ut av frimurerlosjen – på direkte oppfordring fra statsminister Erna Solberg. Fiskeribladet meldte at Sivertsen hadde nest høyeste grad, den niende, i Frimurerordenen. Da blir man titulert – hold deg fast: «Høyt opplyste St. Johanneslogens betroede broder» og «Canonici Inferiores og kommandør av vår Herre Jesu Kristi hellige og fattige tempelorden». Over åttende grad får medlemmene en tempelridderkappe, som benyttes i ritualer (som innbefatter knokler og hodeskaller, blant annet. Her mangler det ikke på skjeletter i skapet, si). Sivertsens medlemskap i herreklubben er kontroversiell fordi flere personer i sjømatnæringen også har medlemskap.

HISTORISK DOM I TYSKLAND: Høyesterett i Tyskland konkluderte i dag med at det igjen er lov med assistert selvmord i landet. Etter en lov som ble innført i 2015, som forbød assistert selvmord, har dødssyke tyskere dratt til Nederland og Sveits for å få hjelp til å avslutte sitt eget liv. Høyesterett fant loven grunnlovsstridig, skriver storavisa DW. Personer har rett til «selvutført» (self-determined) selvmord, inkludert frihet til å ta sitt eget liv og å bruke organiserte tjenester til dette. Beslutningen åpner ifølge avisa for at leger igjen kan gi veiledning til pasienter om assistert selvmord, og skaffe dødelige medisiner – men ikke bruke dem.

KORONA-PANIKKEN SPRER SEG: Børsene stuper i både USA og Asia, og norske bedrifter påvirkes allerede negativt av corona-viruset, melder NHO til E24. Oppdrettsnæringen og flyselskapene får bank på børsen. Kina er verdens nest største økonomi. Når det går dårligere i Kina, drar det derfor aktiviteten ned i resten av verden. Drakoniske «dobbel opp»-tiltak, for eksempel innen reise og handel, skaper enorme økonomiske ringvirkninger, også langt utenfor det som kan knyttes til utbruddet. Journalistene som driver det britiske nettstedet Carbon Brief har regnet ut at klimagassutslippene i Kina har droppet med en fjerdedel de siste to ukene, grunnet lavere aktivitet ved fabrikkene. Lokal forurensing over landet, NO2, har droppet med 36 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

KORONA-NYTT 2: I dag kom Folkehelseinstituttet med en ny risikovurdering for smitte og konsekvenser i Norge. Derfor har vi oppdatert vår forklarings-artikkel med ny forskning og data, FHIs vurderinger, og et par nye kommentarer fra smitteverndirektør Frode Forland. Visste du at blant de første 70 000 personene som ble smittet i Kina, så var dødeligheten for personer under 40 år på 0,2 prosent, og 0,4 prosent for folk i 50-årene? Ikke? Se der fikk du en god grunn til å sjekke risikoen for både deg og bestemor.