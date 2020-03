Frykten for covid-19-viruset preger naturlig nok Norge, samtidig som utbruddet her foreløpig er håndterlig. Beskrivende nok satte Helsedirektoratet før helga opp en egen informasjonstelefon (815 55 015), fordi nødnummeret 113 ble nedringt av bekymrede – og noe ubetenksomme – innbyggere torsdag.

I tillegg til helsemyndighetene er det imidlertid også helt andre aktører som utgir seg for å være eksperter eller vil gi deg «råd».

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har sett seg nødt til å gå ut å avkrefte påstander om at folk kan beskytte seg mot viruset ved å spise hvitløk, spraye hele kroppen med klorløsning, smøre sesamolje under nesen eller drikke grønn te.

Samtidig er flere kommersielle aktører på banen.

Gassing av Kina-pakker for 400 kroner timen

Også i Norge er det privatpersoner og selskaper som henvender seg til vanlige folk med remedier mot viruset som ikke har noen hensikt.

«Coronavirus ? Vi dreper alle viruser i 100%», skriver Ozonspesialisten i en annonse for ozongeneratorer på Finn.no.

Døgnprisen for leie er 400 til 1000 kroner. Eventuelt kan du kjøpe en maskin hos bedriftens nettbutikk, til en pris fra 6000 til 12 000 kroner.

Selskapet, et enkeltpersonsforetak, er – ifølge eget utsagn – Norges største på utleie av ozongeneratorer. På eget nettsted henvender selskapet seg hovedsaklig til bedrifter som hoteller og restauranter på Østlandet, med tjenester som luktsanering.

I Finn-annonsen vil imidlertid selskapet nå en ny kundegruppe – de som har bestilt produkter fra Kina, uten å ha fått med seg at dette er ufarlig også under korona-utbruddet:

«Kjøpt du noe ting fra China? Eller er du usikkert på de kinesiske varer fra butikk? Nå du har mulighet fjerne farlige viruser i kort tid. Hvordan du kan gjøre det? Bestill hos oss en ozongenerator».

To Finn.no-brukere hadde fredag markert annonsen som «favoritt».

På spørsmål via Finn – før Filter Nyheter presenterte seg – om hvordan maskinen virker mot koronaviruset, svarte annonsøren at «maskinen produserer ozon, og ozon virker mot virus og bakterier». Ozonspesialisten understreket at gassen er giftig for mennesker, og at behandlingen derfor bare er til bruk på gjenstander eller luften. Rommet må luftes i minst en time etter behandling, og man må gå inn med gassmaske på.

Så la mannen bak selskapet til: «Du kan selvfølgelig ozonere blod, men da må du kontakte med et spesielt legekontor».

– Kaster ikke bort penger eller tillit på slike produkter

Ozon er svært oksiderende, og derfor giftig for mennesker. Det gjør også at gassen har evne til å bryte ned mange stoffer, og er i bruk til enkelte former for desinfeksjon – mest kjent er ozonering av vann.

På nettet er det flere ulike leverandører av ozongeneratorer eller lignende tjenester.

Norske helsemyndigheter har satt kriterier for hvilke nivåer av gassen som er trygge for helsen. FHI og Miljødirektoratet skriver om gassen at «eksponering for bakkenært ozon kan føre til helseskader». Blant disse er betennelse og skader i luftveiene, økte plager for mennesker med luftveissykdommer og til dels også hjerte- og karsykdommer. Eldre, barn og allerede syke personer er mer utsatt.

Filter Nyheter har kontaktet epidemolog Petter Elstrøm ved Folkehelseinstituttet (FHI). Til vanlig forsker han på resistente bakterier. Nå bidrar han i instituttets arbeid mot koronaviruset.

Elstrøm er klar på at ozonering ikke er en behandling som har noe godkjentstempel fra FHI, og han plasserer behandlingen i kategorien alternativ behandling. Heller ikke ozonert vann er anerkjent hos helsemyndighetene.

– Det er ikke godt kunnskapsgrunnlag for det (ozon-behandlinger mot virus og bakterier), i form av gode, økonomisk uavhengige og vitenskapelige studier som viser at det har effekt. Vi kaster ikke bort penger, eller vår tillit, på produkter det ikke er dokumentasjon bak, sier forskeren.

Han legger til at selv om et produkt skulle ha vist effekt mot virus eller bakterier, så vet vi såpass lite om det nye koronaviruset at det per nå ikke kan sies noe sikkert om hvordan en påstått løsning vil virke mot det fremmede viruset.

Epidemologen ber folk om å være generelt skeptisk til aktører som går ut med varer og tjenester med angivelig effekt mot det nye koronaviruset.

– Vurdér dokumentasjonen nøye, og ikke ta det for god fisk, sier Elstrøm til Filter Nyheter.

Ozonspesialisten avviser pengemotiv

Mannen bak enkeltmannsforetaket Ozonspesialisten sier til Filter Nyheter at han prøver å hente informasjon fra forskjellige i land i verden, og mener at ozon er det beste kjente middelet mot virus.

På spørsmål om hvorfor han reklamerer med at behandlingen kan brukes mot pakker fra Kina, når helsemyndighetene sier at dette ikke er en problemstilling, skriver han i en tekstmelding at «det er svært lite sannsynlig at det kan være spor av viruset på pakker, men det er sannsynlig».

Han skriver videre at vitenskapsmenn er usikre på hvor lenge viruset kan overleve på overflater, og påstår så at det er sannsynlig at viruset vil overleve en uke utenfor en vert.

«Jeg vet at mange prøver å tjene penger på denne krisen, men jeg er ærlig og vil ikke presenteres på en negativ måte. Jeg vil ikke være useriøs og tjene penger på det», hevder han.

Ozonspesialisten ønsker ikke at Filter Nyheter omtaler selskapet, annonsen eller gjengir eierens uttalelser.

FHI: — Uetisk

Petter Elstrøm er klar på hva Folkehelseinstituttet mener om Ozonspesialistens koronavirus-annonse.

– Vi er ikke fornøyd med folk som prøver å sko seg på denne krisen. Det er uetisk, sier han.

Elstrøm kaller Ozonspesialistens henvisning til at spesielle legekontorer kan ozonere blod, for useriøst, og påpeker at det nye koronaviruset hovedsakelig opptrer i luftveiene.

– Folk burde overse dette.

FHI-forskeren vil også, i likhet med hva norsk helsepersonell har uttalt flere ganger allerede, berolige personer som er usikre på pakker fra Kina – en gruppe Ozonspesialisten henvender seg direkte til i annonsen. FHI anser det som veldig lite sannsynlig at virus kan smitte fra pakker fra Kina.

– Virus kan overleve et par dager på døde overflater i miljøet, men viruset svekkes uansett så mye at vi ikke anser smitte som sannsynlig, sier Elstrøm.

Smitte nær i tid, for eksempel om du tar på samme dørhåndtak som en smittet i samme rom og deretter tar deg til munnen, er noe annet.

En bekymring FHI har, som også gjelder alternativbehandlinger generelt, er at folk setter sin lit til disse fremfor behandling med dokumentert effekt.

– Hvis du blir lurt, så kan det i verste fall få fatale følger, fordi en ikke gjør det en skulle ha gjort, sier Elstrøm.

Finn.no: – Tips oss om svindel

Ozongeneratoren er ikke det eneste produktet som selges mot koronavirus på Finn.no.

I helga dukket det også opp en annonse for en luftrenser til 8300 kroner som «dreper virus som Corona».

En annen selger hadde tidligere denne uka satt sammen et «forebyggelseskit» med munnbind, antibakteriell håndvask og vernebriller til en saftig pris.

En rekke Finn-brukere forsøker å profittere på masker eller munnbind i ulike varianter – selv om ekspertene fraråder at friske personer bruker slike, siden de faktisk kan øke faren for at du blir smittet.

«50 stk munnbind for kun kr 5000,-. Kun få pakker igjen (…) Dette kan redde livet ditt mot bl.a Corona virus Livsviktig !!! Bestill i dag. Her er er det først til møllen som gjelder !!!», skriver én av tilbyderne i helga.

En annen så ut til å selge engangsmasker til 850 kroner. Leder for forbrukertrygghet («Fraud manager») i Finn.no, Geir Petter Gjefsen, hadde ikke sett annonsen om ozonering da Filter Nyheter tok kontakt fredag. Markedsplattformen har imidlertid merket økt aktivitet i forbindelse med koronaviruset, blant annet tips, henvendelser og salg av masker. – Vi ønsker ikke at folk skal oppleve svindel og uriktig informasjon på Finn.no, så vi tilstreber å fjerne det, men det er ikke alt vi greier å fange opp, sier Gjefsen. Den internasjonale nettbutikk-giganten Amazon meldte fredag at minst en million svindel-annonser knyttet til koronaviruset var fjernet fra nettbutikken deres de siste dagene.

I Norge oppfordrer Gjefsen Finn-brukere til å rapportere annonser de reagerer på. Samtidig sier han at Finn i utgangspunktet ønsker å være en nøytral markedsplass, for eksempel politisk. De tar for eksempel ikke ned annonser hvor personer selger munnbind dyrt. Finn.no har ifølge Gjefsen tett dialog med norske myndighetsorganer, og retter seg etter disse om de tar kontakt om innhold på Finn. – Denne kan jeg forestille meg at de vil kontakte oss om, nå som den blir omtalt, sier han om ozongenerator-annonsen. Han opplyser senere at Finn.no har fjernet den aktuelle annonsen.

Framstilles som helsebringende behandling

På sitt eget nettsted markedsfører Ozonspesialisten ozonering i boliger og biler som noe som forbedrer helsen i tillegg til å fjerne vond lukt.

Foretaket hevder at «ved å bruke ozoneringsprosessen en gang i løpet av tre måneder, vi kan føle en betydelig forbedring i kroppen vår»: Bedre pust, konsentrasjon, god søvn, redusert risiko for sykdommer, mer energi og godt humør. Bedriften påstår også at behandlingen er anbefalt for allergikere, og at frukt og grønnsaker holder seg frisk lenger.

Bedriften markedsfører gassbruken utført av bedriften for «sikkert resultat», eller leie av generatoren. Du kan leie ozongeneratorer fra 7 gram per time opptil 120 gram per time. Ett gram ozon per sjette kubikkmeter virker mot virus, skriver bedriften på Finn.no.

«Jo mer gram ozon per kubikkmeter, jo større er konsentrasjon og bedre effekter», skriver mannen bak Ozonspesialisten.

Viser til «ekspertise» med tunge egeninteresser i ozon-produkter Konfrontert med FHIs kritikk, svarer Ozonspesialisten at gassen ble brukt mot SARS-viruset i 2002, og argumenterer også med at Tsjekkia desinfiserer trikkevogner med ozon. Han viser til en kommentarartikkel på China.org.cn, hvor Zhuo Muzhi, en professor i økonomi ved Tokyo Keizai University, som også har startet byutviklings-tenketanken Cloud River Urban Research Institute, argumenterer for at ozon, sammen med økt fuktighet, vil være en viktig naturlig driver til å bekjempe COVID-19-epidemien ettersom været endrer seg. Økonomiprofessoren skriver at hypotesen utviklet seg i samtale med Zhang Yue, en kinesisk forretningsmagnat som blant annet har satset på air condition-anlegg fri for gasser som skader ozonlaget i atmosfæren. Muzhi tar i kronikken forbehold om at «den dristige formodningen krever nitid verifisering». Forøvrig viser Ozonspesialisten til en New Zealandsk nettbutikk som også selger ozon-behandlingspreparater mot det nye koronaviruset. Filter Nyheter har søkt etter forskning på ozon og SARS-viruset, samt henvisninger til at ozon ble brukt under SARS-utbruddet. Kildehenvisninger på nettsider som promoterer ozongeneratorer viser til en artikkel skrevet av Gérard V. Sunnen, en psykiater som i 2005 startet selskapet Ozonics International. Selskapet utvikler ozonbaserte medisinske behandlinger. I artikkelen fra 2013 argumenterer Sunnen for at det bør bevilges midler til forskning på hvordan ozon kan brukes mot koronavirusene SARS og MERS.

Sitatene fra mannen bak Ozonspesialisten, som trolig har norsk som andrespråk, er redigert for bedre lesbarhet.