EU til sak mot britisk brudd på Nord-Irland-traktaten

BREXIT-PISK OG GRENSEGULROT: EU går til rettslige skritt mot Storbritannia, som unilateralt er i ferd med å endre brexitavtalen ved å la eksportvarer som ikke er ment for eksport til Irland slippe grensekontroll ved innførsel til Nord-Irland. «La oss kalle en spade for en spade – dette er illegalt», sier EU-kommisjonens visepresident Maroš Šefčovič til BBC News. Han legger likevel opp til både pisk og gulrot for å få det tidligere medlemslandet til å holde seg til den såkalte Nord-Irland-protokollen, som de forpliktet seg til i 2020, og sier ifølge The Guardian at han vil oppfordre britene til å utnytte fleksibiliteten […]