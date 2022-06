Skarpeste rentehevingen i USA siden 1994

Bli abonnent for å lese videre Støtter du oss allerede? Logg inn med Vipps. Test vårt digitalabonnement og få tilgang til alt innhold på Filter. De første 30 dagene er gratis! Les mer her eller klikk på knappen og bli abonnent i dag. Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.

SENTRALBANKEN I USA hever styringsrenta med 0,75 prosentpoeng, en såkalt trippelheving og den høyeste siden 1994. Den varsler at det kan komme flere rentehevinger i nær framtid slik at styringsrenta havner på 3,4 ved utgangen av året. Målet er å få ned inflasjonen til 2 prosent, men sentralbanksjef Jerome Powell er åpen om at dyrere lån vil smerte, og at det er utfordrende å jobbe mot prisstigningen med krig i Ukraina, forsyningsproblemer i Kina og en overhengende fare for at økonomien trekker seg sammen. «Vi prøver ikke å fremkalle en resesjon (...) men veien har blitt mer kronglete på grunn av […]