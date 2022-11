Eksplosjoner i Kyiv rett etter Zelenskyjs G20-tale

Fortsette å lese (gratis) Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring) Harald S. Klungtveit

RUSSLAND STADIG MER ISOLERT PÅ G20-TOPPMØTE: De aller fleste medlemmene av G20-gruppa – verdens 19 økonomisk sterkeste nasjoner pluss EU, som opptrer samlet – stiller seg bak en fordømmelse av Russlands krigføring i Ukraina, skriver Reuters. USA og vestlige allierte har formulert et forslag til uttalelse, der det heter at krigen fører til enorme menneskelige lidelser og forsterker sårbarheter i den globale økonomien, samtidig som det noteres at det eksisterer forskjellige vurderinger av situasjonen og behovet for sanksjoner. Både den indiske statsministeren Narendra Modi og den kinesiske presidenten Xi Jinping – tradisjonelt russernes nærmeste i gruppa – har gått langt i å […]