Kan miste statsstøtte: Alliansen brøt revisjonsplikt etter stortingsvalget

Partiet «Alliansen – Alternativ for Norge», som hadde nynazister på valglistene og er en del av det høyreekstreme miljøet i Norge, endte med 2489 stemmer totalt i stortingsvalget i fjor.

Selv om det utgjorde en oppslutning på bare 0,08 prosent, utløste stemmene betydelig partistøtte fra den norske staten: Partileder Hans Jørgen Lysglimt Johansen var i utgangspunktet sikret mer enn 935 000 kroner i støtte til Alliansen fordelt på fire år.

Den første utbetalingen skjedde tidligere i år, og i løpet av 2022 vil Alliansen ha fått omlag 234 000 kroner på konto.

Men i sommer fikk den høyreekstreme partilederen et problem: Partiloven krever at Alliansens årsregnskap ettergås av en statsautorisert revisor før partiets økonomi rapporteres til Statistisk sentralbyrå (SSB).

Dette har ikke skjedd, ifølge Partilovnemnda. 24. juni fikk Lysglimt Johansen varsel om at nemnda vurderer å kutte partistøtten fordi revisjonsplikten ikke er oppfylt:

– Vanskelig å finne revisor som vil jobbe med Alliansen

Partilovnenmdas leder, jusprofessor Eivind Smith, bekrefter situasjonen overfor Filter Nyheter.

– Av korrespondansen med Lysglimt Johansen framgår det at han ikke har fått Alliansens regnskap for 2021 revidert og at hans rapport til SSB for 2021 dermed heller ikke bygde på reviderte regnskapstall, sier Smith.

Selv om Lysglimt Johansen senere skulle klare å oppdrive en revisorgodkjenning av 2021-regnskapet, vil feilen være et faktum, opplyser Smith:

– Fristen ble passert 1. juni. Lysglimt Johansen har derfor blitt varslet om at saken vil bli behandlet av nemnda på et møte i oktober. Da vil reaksjonen bli diskutert, derunder muligheten for å avkorte hele eller deler av partiets utbetalinger i 2023. For øvrig vil jeg ikke foregripe behandlingen, sier Smith.

Dersom Alliansen heller ikke klarer å få fram et revisorgodkjent regnskap for inneværende år, kan pengeproblemet bli langsiktig.

– Slik jeg har forstått det, har Lysglimt Johansen formidlet at det fortsatt er vanskelig for ham å finne en statsautorisert revisor som er villig til å revidere Alliansen. Men vi må jo vente til våren 2023 før vi vet hvordan det utvikler seg, sier Smith.

Det skal ikke ha kommet noen skriftlig uttalelse fra Lysglimt Johansen til nemnda etter varselet om vedtak.

Partilederen har så langt ikke besvart Filter Nyheters e-post-henvendelse om saken.

Jødefiendtlig partileder og nazister på valglistene

Filter Nyheter avslørte i 2021 at flere av Alliansens listekandidater i stortingsvalget hadde bakgrunn fra Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM). Lysglimt Johansen har også sympatisert åpent med den voldsfremmende, nazistiske organisasjonen.

Samtidig var partilederen sentral i flere Alliansen-nettfora med høyreekstremt innhold som var ment å rekruttere norske ungdommer. Lysglimt Johansen personlig introduserte flere av ungdommene for eldre, etablerte nynazister.

Les også: Slik kobler Alliansen tenåringer med nynazister i valgkampen

Lysglimt Johansen er selv kjent for en lang rekke antisemittiske og rasistiske uttalelser, og fremmer konspirasjonsteorier om at det pågår en «befolkningsutskiftning» der jøder arbeider for at europeiske raser skal «blandes» på bekostning av hvite og at norske regjeringspolitikere er «jødelakeier» i dette komplottet.

Sommeren 2021 uttrykte han seg positivt om 22. juli-terroristen Anders Behring Breiviks manifest.

Ga penger til nynazister fra partikassa

I praksis kan politiske partier bruke de statlige pengene de får på hva de vil.

Et av de mest konkrete eksemplene på det, kom da Lysglimt Johansen like før valgdagen i fjor kunngjorde at han hadde overført 10 000 kroner fra Alliansens partikasse til nazistene i Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM). (Organisasjonen ga senere uttrykk for at pengene var mottatt).

Alliansen-lederen forsøkte også å skape oppmerksomhet i sosiale medier ved å gi pengesedler til skolebarn for at de skulle spille inn videoer der de lovet å ikke ta koronavaksinen.

Les også: Slik får den høyreekstreme partilederen kontakt med ungdommer før valget

Alliansen hadde da fått partistøtte i lang tid. De drøyt 3000 stemmene partiet fikk i 2017-valget sikret Lysglimt Johansen en offentlig partistøtte på totalt 1,2 millioner kroner fram til 2021.

238 000 kroner av støtten ble imidlertid holdt tilbake da Lysglimt Johansen i 2021 skiftet navn på partiet for å omgå regler om underskriftsinnsamling i hvert enkelt fylke. Han fikk i februar i år godkjent «Alliansen – Alternativ for Norge» til valg i hele landet basert på 5000 underskrifter totalt, hvorav noen underskrifter kom fra kampanjer som var rettet mot bilister og framstilte partiet som et nytt anti-bompenger-initiativ.

Alliansen har, som ventet, aldri vært i nærheten av noen oppslutning noe sted som kunne konkurrert om stortingsmandat – og hadde i 2021 null stemmer i mange valgkretser.

En del av velgerne var trolig også ukjent med Alliansens høyreekstreme bakteppe. I valgkampen forsøkte Lysglimt Johansen å knytte partiet til ulike saker som har litt bredere appell – særlig vaksinemotstand og oppdiktede konspirasjonsteorier om koronapandemien.

Det skal ikke være aktuelt å kreve allerede utbetalt støtte tilbakebetalt fra Alliansen som følge av problemene med revisjonsplikten, da dette ikke er regnet som kostnadseffektivt av myndighetene i partisammenheng.

