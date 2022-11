Usannsynlig at missilet som slo ned i Polen er russisk, sier USA

DET ER USANNSYNLIG AT missilet som i går kveld slo ned i Polen og drepte to mennesker ble skutt ut fra russisk territorium, sier USAs president Joe Biden etter å ha samlet statsledere fra en rekke allierte land til et krisemøte i natt. Et Nato-fly på et rutineoppdrag i Polen skal ha sporet løpebanen til missilet, som eksploderte ved et kornlager nær landsbyen Przewodow, rundt 4 kilometer fra grensa til Ukraina, etter at Russland hadde sendt en stor bølge av raketter for å ramme ukrainsk infrastruktur. Foreløpige funn tyder på at raketten ble skutt opp av Ukraina mot en innkommende russisk rakett.

Hendelsen får trolig Polen til å utløse den såkalte artikkel 4 i Nato-traktaten, hvilket betyr at landet anser deres «territoriale integritet, politiske uavhengighet eller sikkerhet» for truet. Russland har avvist å være ansvarlig for eksplosjonen, selv om Polen sier missilet var russisk. Nato, som sammen med G7-gruppen har fordømt den russiske angrepsbølgen, vil granske hendelsen ytterligere før det responderes.