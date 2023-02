Eksperter delt om Putins nedrustnings-nei

MØTER ØSTFLANKEN: President Joe Biden skviser inn et møte med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og București 9-gruppen – de ni østligste Nato-landene – før han forlater Polen senere i dag. Det for å gjenta forsikringer om at forsvarsalliansen står støtt mot trusselen fra Russland og at hans administrasjon er lydhøre for utfordringene de allierte står overfor når krigen i Ukraina kverner inn i sitt andre år.

«Da Russland invaderte var det ikke bare Ukraina som ble satt på prøve. Hele verden står overfor tidenes prøvelser», understreker Biden i sin tale i Warzawa tirsdag. Da hadde han blant annet møtt ikke-Nato-landet Moldovas president og uttrykt støtte til hennes ambisjoner om EU-medlemskap. Maia Sandu har tidligere varslet om at prorussiske krefter i landet hennes kan forsøke å ta makten. Nå ber utenriksministeren i Moldova EU om å innføre sanksjoner mot den Kreml-vennlige oligarken Ilan Sor, og anklager ham for å ha hjulpet Russland med å føre en hybridkrig mot den provestlige regjeringen.



BARE ET FORHANDLINGSKORT? Ekspertene strides om den langsiktige betydningen av Vladimir Putins kunngjøring tirsdag om at Russland suspenderer sin deltakelse i den såkalte New Start-avtalen, som ble signert av Dmitri Medvedev og Barack Obama i 2010. Kreml har avklart at landet har til hensikt å overholde grensene avtalen setter for antall