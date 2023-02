Bidens nye innvandringspolitikk: Umiddelbar deportasjon for asylsøkere uten app

MENS SJEFEN HØSTER OVASJONER i Warzawa lanserer Biden-administrasjonen på hjemmebane hard innstramning i innvandringspolitikken. Nye regler skal motvirke overbelastninger av ankomst-systemet når den covid-relaterte, særlige deportasjons-retten fra Trump-æraen utløper i mai, og innebærer at migranter ikke er kvalifisert for asyl dersom de har kommet til USA på ulovlig vis. I praksis betyr det umiddelbar deportasjon for alle som ikke har søkt om beskyttelse i land de passerte på reisen, eller som ikke har varslet sin ankomst i en app.

Menneskerettighetsgrupper sier beslutningen er et brudd med hvordan USA som nasjon forholder seg til undertrykte, og vil føre til enda fler splittede familier og tapte menneskeliv. Den «står i direkte motsetning til Bidens valgkampløfter om å reversere Trumps rasistiske, fremmedfiendtlige innvandrings-instruksene, og gi folk som søker sikkerhet en rimelig mulighet til å få asyl», sier Jane Bentrott, rådgiver i stiftelsen Justice Action Center. The New York Times



AL SHABAB-MILITS DREPTE TI og skadet sju under en sju timer lang beleiring av et rekonvalesens-hjem for skadde soldater i den somaliske hovedstaden Mogadishu. Fire av de drepte var regjeringsstyrker som raidet