Ett år etter 24. februar-invasjonen: Russlands ferd mot fascismen 

Putin har lenge vist interesse for klassisk fascistisk tankegods og har selv ledet an i radikaliseringen av samfunnseliten i Russland, skriver Jonas Bals. I forbindelse med ettårsmarkeringen for Russlands utvidelse av invasjonen har Filter Nyheter bedt ham om å skrive om de ideologiske røttene bak.

Jonas Bals er rådgiver i LO, medlem i Ap, har fulgt framveksten av moderne autoritære krefter tett og har kritisert deler av venstresida for å ikke anerkjenne forsvarskrigen i Ukraina som del av den antifascistiske kampen.

Fascismen er en ideologi og et begrep det er vanskelig å få grep om.

Siden den fikk sitt navn for litt over hundre år siden, har den kommet i mange former og fasonger, og noen av variantene har vært i åpen strid med hverandre.

Fascismen er anti-intellektuell, mytoman og fleksibel, inkonsekvent og mangetydig: populistisk og elitistisk, antimoderne og hypermodernistisk.

Der den har kommet til makta, har det vært i koalisjon med andre krefter, noe som gjør at den ikke er mulig å studere i «ren» form. Definisjonskrigene om fascismen har følgelig vært mange, og bidratt til at mange er blitt forbeholdne med å i det hele tatt bruke begrepet. Mens enkelte hevder den må forstås som et rent mellomkrigsfenomen, er andre så liberale i ordbruken at «fascisme» er blitt redusert til et skjellsord som kan brukes om alt autoritært.

Er Russland, med sin sterke leder, militariserte stat, ufrie presse og sine drap og fengslinger av opposisjonelle, fascistisk? Min påstand er at Russland i alle fall er helt umulig å forstå uten at man samtidig forsøker å forstå fascismen. På denne begrensede plassen skal jeg forsøke å si noe om hvorfor, uten å dypdykke ned i de definisjonskrigene som har stått de siste tiårene. La meg derfor begynne med en forenkling:

Fascismen vokser gjerne i perioder preget av sosiale, politiske og økonomiske kriser, der vedtatte sannheter og verdensbilder er under press. I den grad fascismen har noen kjerne, er den å finne i de svarene fascistene gir på problemene: En autoritær leder, en idé om nasjonal, etnisk eller sivilisatorisk gjenfødelse, en forherligelse av vold, og en dyrking av sterke fiendebilder og konspirasjonsteorier. Fascismen er en krigsideologi, som gjerne tiltrekker seg menn som drømmer om å dominere gjennom vold. Fascister ønsker seg og skaper krig, men det omvendte er også sant, at kriger har det med å skape fascister. Fra krigsveteranene som fylte leddene til de første fascistiske aksjonsgruppene i Italia og Tyskland, til de mange generasjonene med amerikanske krigsveteraner som har blitt til Ku Klux Klan, Oath Keepers og andre paramilitære grupper: Krig og fascisme er tvillinger.

Fascismen kan ikke forstås «innenfra», på dens egne premisser. I perioder der den har vokst, har den vært en reaksjon – ikke bare på krig, men på frigjøring.

Den britiske forfatteren Paul Mason har i sin bok How to Stop Fascism (2021) definert fascismen som «frykten for frihet, utløst av et glimt av frihet.» Når grupper som normalt er blitt holdt nede og kjent sin plass krever frihet og anerkjennelse, skaper det reaksjoner. Den første Fascismen oppsto som en reaksjonær mobilisering mot en arbeiderbevegelse som var i ferd med å forandre Italia grunnleggende – den samtidige russiske kan forstås på samme måte, med sitt hat mot «røde» og mot nylig emansiperte jøder. Masons definisjon er ikke uttømmende, men den gir en god innfallsvinkel for den som vil forsøke å forstå fascismen – også i den varianten som har vokst fram i den russiske oligark- og mafia-staten de siste par tiårene.

Radikalisering ovenfra

Vladimir Putin ble lenge sett som en nokså fargeløs og pragmatisk autoritær leder. Han utviklet det forfatteren og journalisten Peter Pomerantsev har kalt et «postmoderne diktatur», som smykket seg med demokratiets språk og institusjoner. Det er imidlertid mye som tyder på at han ganske tidlig viste en interesse for klassisk fascistisk tankegods, og selv har spilt en ledende rolle i den radikaliseringsprosessen som har foregått på toppen av den russiske samfunnspyramiden.

Denne vendingen ser ut til å ha blitt forsterket av «fargerevolusjonene» i naboland som Georgia og Ukraina, protestbølgen som fulgte hans grunnlovsstridige tredje periode som president i 2011, den arabiske våren som fulgte rett etterpå, og ikke minst den ukrainske verdighetsrevolusjonen (også kalt Majdan-opprøret) i 2013-14, som endret nabolandet på varig vis. Revolusjonen førte til nattlige krisemøter i Krym, og la ikke bare fundamentet for en genuin demokratisk utvikling i Ukraina: Den ble også brukt som begrunnelse for Putins inntog på Krym kort tid etterpå.

Putins manøvre overfor Ukraina er gjerne blitt tolket som utslag av rene utenrikspolitiske interesser – eller det russerne selv har foretrukket å kalle «geopolitikk» – av forskere og andre som bekjenner seg til en «realisme»-basert fortolkning av internasjonal politikk. Mye tyder på at det er riktigere å forstå det som et utslag av den klassiske politiske konflikten mellom demokrati og diktatur, mellom folkestyre og fascisme. Dette er en reaksjonær mobilisering mot frigjøringsbestrebelser, som har gått hånd i hånd med imperialistiske og militaristiske ambisjoner, og som dypest sett har handlet om regimets overlevelse. Et demokratisk, velstående Ukraina ville være uakseptabelt for et Russland i forfall.

I 2012 lyktes Putin i å slå ned på den lille, men etter hvert landsomfattende demokratibevegelsen som oppsto internt i Russland. Et «styrt» demokrati viste seg risikabelt, og siden den gang har diktaturet blitt stadig mindre «postmoderne», og stadig mer klassisk.

Demokratibevegelsen lærte også Putin at det bare var nasjonalistene som sto opp for regimet, og at de liberale ikke kunne stoles på. Retorikken hans ble mer paranoid, mer nasjonalistisk og mer konfronterende, og i en tale i februar 2012 sa han:

«Vi vil ikke la noen andre blande seg i våre indre anliggender! […] Vi er et seierrikt folk! Det er i genene våre, i vår genetiske kode. Det overføres fra generasjon til generasjon, og vi vil seire!»

Slike talemåter ble etter hvert dagligdagse.

Det siste årets opptrapping av den åtte år lange krigen mot Ukraina har også skjøvet regimet enda nærmere en fasciststat. Nancy Ries, som har studert Russland siden 1980-årene og blant annet skrevet om landets organiserte kriminalitet, publiserte en artikkel da fullskalakrigen hadde vart et halvt års tid.

Hun fortalte at russere en god stund allerede hadde snakket om «fascistregimet» og «fascisten Putin» i kanaler som Telegram, men at hun registrerte en sterk økning i ordbruken etter krigsutbruddet. Da hun spurte en akademiker-venn i Russland om de brukte dette som et skjellsord eller om det snarere var et veloverveid valg av begrep, var svaret det sistnevnte: «Det er ingen som helst tvil om regimets fascistiske natur».

Ukrainere bruker ordet enda mer, ofte i kombinasjon med det nye uttrykket «rashism»; et uttrykk som forener ordene Russland, rasisme og fascisme. Selv om enkelte akademikere, som Marlene Laruelle, har avvist begrepsbruken, insisterer Ries med flere andre på at regimet bare kan forstås i forlengelse av 1900-tallets fascistiske regimer og bevegelser. Hun får blant annet støtte av historikeren Timothy Snyder, som har skrevet flere studier av 1900-tallets totalitære og autoritære regimer, og som også er blant de fremste kjennerne av ukrainsk og russisk historie.

Ries’ poeng er at krigen har muliggjort en rask og radikal forandring av det russiske samfunnet, der en del av de fascistiske tendensene som lenge har vært i emning, endelig har fått springe ut i full blomst.

En nøyaktig tidsangivelse for «når Russland ble fascistisk» kan være vanskelig å angi, men er på den annen side kanskje heller ikke særlig interessant. Det som er sikkert, er at alle hemninger nå er borte. Og det som er like sikkert, er at faresignalene har vært der lenge – akkurat som varslerne har vært det.

En av dem var den antifascistiske akademikeren og menneskerettighetsforkjemperen Nikolaj Girenko. Etter at han ble skutt og drept i leiligheten sin 19. juni 2004, noterte journalisten Anna Politkovskaja i dagboka si at det var et politisk mord. «Mordet ble gjennomført av russiske fascister, som ikke gjør noen hemmelighet av det de har gjort. Det var en styrkeoppvisning fra deres side», skrev hun.

Før henrettelsen hadde fascistene avsagt en «dødsdom» over Girenko, etter at han hadde opptrådt som sakkyndig i flere rettssaker, og medvirket til at flere nynazister som ellers ville blitt frikjent, faktisk ble dømt. Slikt var sjeldent, for de færreste våget å vitne, selv ikke når de ble tilbudt vitnebeskyttelse. Grunnen var enkel, skrev Politkovskaja, «fordi de enhetene som skal beskytte lov og orden, selv er gjennomsyret av sjåvinisme og fremmedhat. Det har de alltid vært, men i Putin-perioden og under den andre Tsjetsjenia-krigen har den hysteriske frykten for folk fra Kaukasus blomstret opp.»

Nyheten om henrettelsen av Girenko ble presentert som en gladsak i mediene og på høyrevridde hjemmesider. Omtrent samtidig la partiet Stor-Russland ut en liste på hjemmesidene sine, over «det russiske folks fiender». Den inneholdt 47 navn på antifascister, jøder og andre som ble knyttet til CIA, Mossad og MI6, og kalt «bestikkelige menneskerettighetsforkjempere». Ett av navnene var Politkovskajas.

Slike faresignaler til tross, så har vestlige skatteparadiser, eiendomsmarkeder, luksusbåthavner og flyplasser stått åpne for oligarkene som har vært trofaste mot Putin, og som har brukt pengebingen sin til å støtte opp under regimets utvikling i stadig mer autoritær retning.

Hvorfor har det vært så vanskelig å få øye på hva det er som har skjedd?

Ortodoksi, autokrati og nasjonalessens

Høyreekstreme grupper har lenge fått operere åpent i Russland, også med mord og vold. Selv om noen av dem har opplevd å bli slått ned på, har andre fått støtte og fått stå som vertskap for nazister og fascister fra hele Europa, inkludert Norge.

Noen høyreekstreme grupper har ikke bare nytt immunitet fra regimet, men også langt på vei blitt skapt av den. Ett eksempel er «ungdomsbevegelsen» Nasji, som ble dannet av Putins mangeårige rådgiver Vladislav Surkov, et annet er MC-klubben Nattulvene. Sistnevnte har blant annet mottatt statsstøtte til å arrangere årlige rockefestivaler på Krym, og fått æren av å kjøre i kortesje med Putin selv (han måtte riktignok bruke en trehjuling). De verste gruppene har fått operere i det lovløse landet i Russlands randsoner, med Tsjetsjenia som det inntil nylig grusomste eksempelet, mens andre har fått bruke mer betingede former for vold mot politiske motstandere på hjemmebane.

At det har vært vanskelig å gjenkjenne disse fenomenene for hva de er, fant jeg nylig et eksempel på utenfor mitt lokale folkebibliotek, der bibliotekarene legger ut kasserte bøker. En av bøkene som hadde havnet der, var ungdomsboka Russland. Et land i vår verden (2009). Der blir Nasji beskrevet som «en ungdomsbevegelse som kjemper for å modernisere Russland», og som «motstander av utenlandsk innblanding i landets interne saker.» I virkeligheten har Nasjis rolle vært å banke opp politiske motstandere, organisere offentlige bokbål og å videreføre regimets anklager mot opposisjonelle om at de er landsforrædere og utenlandske agenter.

Putin har nytt godt av alliansen med patriark Kirill og den russisk-ortodokse kirken, som det er umulig å komme utenom for den som vil etablere en russisk, nasjonal mythos. I sin bok Putin. His Life and Times (2022) skriver Philip Short at alliansen med den ortodokse kirken nærmest var uunngåelig, ut fra Putins ønske om å trekke veksler på tsar-styrets grunnprinsipper ortodoksi, autokrati og «nasjonalessens». Men det som ser ut til å ha begynt som en politisk manøver, har etter hvert vokst til å bli noe dypere, skriver Short.

Putin begynte stadig oftere å besøke klostre og gudstjenester, og ikke alltid med journalister på slep: Han likte åpenbart det han fant.

Ideologisk fundament: Iljin, Dugin og krigen mot de homofile

Har det samme vært tilfelle med den kristen-fascistiske filosofen Ivan Iljin, som Putin allerede i 2004-2005 begynte å sitere i sine taler til det russiske parlamentet?

Det er ikke godt å si, men det som i alle fall er sikkert er at Iljin er blitt et av regimets viktigste legitimeringsgrunnlag. «Ingen annen tenker fra det 20. århundre har fått en så overveldende oppreisning i det 21., eller øvd like stor innflytelse på verdenspolitikken», skriver Timothy Snyder i sin bok Veien til ufrihet (2018).

I 2005 sørget Putin for å få Iljins lik gravd opp i Sveits og fløyet tilbake til Moskva. Da han noen år seinere skulle begrunne invasjonen av Ukraina, valgte han å støtte seg på Iljin. Statsminister Medvedev anbefalte ungdom å lese Iljin, og i 2014 delte de ut en samling med Iljins politiske skrifter til medlemmene av det regjerende partiet, og til alle ansatte i statsadministrasjonen.

Nyfascister som Aleksandr Dugin har også bidratt på sitt vis, og klart å bygge en moderne versjon av den «Hellige alliansen» mot det moderne og dekadente Vesten, på et program som i det ytre likner mer på ultrakonservativ tradisjonalisme enn fascisme.

Han har blant annet klart kunststykket å langt på vei forene evangelikale, nynazistiske og langt mer moderate høyrekrefter med andre religiøse bevegelser, inkludert hindunasjonalistiske og islamistiske grupper, samt ikke så rent få grupperinger på ytre venstre fløy, som i Latin-Amerika.

Alliansen er dels bygd opp rundt anti-vestlig retorikk, og dels rundt konservative dyder som har blitt markedsført som en kulturkrig mot «woke», Pride, feminister og andre «agenter for Vesten». Svært mye av «drivstoffet» i denne reaksjonen er et nesten eksistensielt hat mot de skeive, som er blitt et fiendebilde man må tilbake til Sions vises protokoller for å finne paralleller til.

Iljin, som hadde en hang til å kalle alle sine politiske motstandere «seksuelt perverterte», bærer noe av ansvaret. Men metoden er blitt foredlet av Putin, Medvedev og andre i Kreml, inkludert Tucker Carlsons russiske motstykke, Dmitrij Kiseljov, som ofte har stemplet demokratiforkjempere med seksualiserte skjellsord.

Igjen kan det være vanskelig å avgjøre hvor mye av dette som er instrumentelt, og hvor mye som kommer av fanatisk overbevisning. Når alt kommer til alt er det kanskje ikke så nøye – akkurat som det spilte liten rolle om nazistenes antisemittisme var oppriktig og dypfølt, noe den utvilsomt var hos mange, eller om den var motivert av behovet for en syndebukk.

Sikkert er det i alle fall at Putin og kretsen rundt ham forsto at det hadde truffet en propagandamessig gullåre da de etter protestbølgen i 2011-12 begynte å hamre løs på de skeive. Som Masha Gessen skriver i sin Putin-biografi, var grepet like enkelt som det var genialt: «Beating up on gays could unite the nation».

For noen år siden svarte 75 prosent av russerne ifølge Philip Short at de mente homoseksuelle var amoralske eller hadde psykiske problemer. I en tale til vestlige akademikere og politikere i 2013 snakket Putin både om homoseksualitet og kristendom, og hevdet USA og Vest-Europa var i ferd med å forlate verdiene sine, og han langet ut mot politisk korrekthet og likekjønnede ekteskap. «Vi trenger en syntese av tradisjonene våre», sa han, «vi såkalte neo-slavofile og neo-vestlige må arbeide sammen».

Alle må med – også ytre venstre

I Aleksandr Dugins bok Eurasian Mission har de svenske høyreekstreme ideologene Daniel Friberg og John B. Morgan, som har gitt ut en rekke av Dugins bøker, tatt med et intervju de gjorde med Dugin mens de deltok på en konferanse i New Dehli. I intervjuet hevder Dugin at de ulike fargerevolusjonene og den arabiske våren var en strategi fra Vestens side for å «kontrollere hele planeten», ikke bare gjennom intervensjoner, men gjennom «universaliseringen av vestens verdier, normer og etikk».

I boka, der innflytelsen fra vestlige fascister som Alain de Benoist er svært tydelig, maner han til «kulturell, filosofisk, ontologisk og eskatologisk kamp, der vi også må ha med oss geopolitikken». På dette geopolitiske nivået er det bare Russland som har «potensialet, ressursene og tilbøyeligheten til å møte denne utfordringen», sier han, men de klarer det ikke alene: De må ha med seg islamske bevegelser, hindu-bevegelsen, og nasjonalistiske og tradisjonalistiske bevegelser fra hele verden – inkludert venstregrupper, ja selv jihadist-grupper som IS.

«Alle som er i opposisjon til det liberale hegemoniet er våre venner for øyeblikket. Dette er ikke moral, det er strategi. [Nazifilosofen] Carl Schmitt sa at politikk begynner med å bestemme hvem som er venner og hvem som er fiender.» Tradisjonalismen er vanligvis defensiv, skriver Dugin et sted i boka; «vi må gjøre den offensiv. […] Jeg mener offensiv på enhver måte. […] Vi trenger å angripe på alle mulige måter – alle må angripe slik de har forutsetninger for – fysisk, politisk, og intellektuelt».

Når Putin ikke har gått lenger i å mobilisere disse kreftene for sine egne formål enn han har gjort – den berømte Z-en som samlende symbol dukket for eksempel opp først når fullskala-invasjonen av Ukraina var i gang – så er årsaken trolig enkel. Som Clover skriver i sin bok Black Wind, White Snow. The Rise of Russia’s New Nationalism (2016), har mange ledere forsøkt å bruke nasjonalisme til sin egen fordel, bare for å miste kontrollen og oppleve at de blir til halen som vifter hunden: «når den slår røtter, må statslederne oppføre seg i henhold til dens logikk».

Kanskje er det nettopp noe slikt vi nå et vitne til.

Blod og jord

I månedene før Putin kom til makta for tredje gang, brukte han stadig oftere begreper som «geopolitikk» og «eurasianisme», samtidig som han begynte å snakke om femtekolonner og landsforrædere. Når han snakket om patriotisme snakket han også stadig mer om passionarnost’.

Dette tankegodset ble overtatt fra fra den innbitte antikommunisten Lev Gumiljov (som hatet oppløsningen av Sovjetunionen), og som i løpet av sine år i sovjetisk fangenskap videreutviklet mange av ideene fra Iljin og andre 1900-tallsfascister. Dette gjaldt ikke minst ideene om eurasianismen, som Dugin har bearbeidet, og forestillingen om passionarnost’, en egenskap ved russerne som ikke knyttes til rasen, men til det russiske jordsmonnet.

Da Putin begynte å bruke disse ideene, var det ifølge Clover ikke ment massemobiliserende, men snarere som en måte å konsolidere eliten på, bak en samling med uuttalte, men forståtte sannheter, som ikke skulle utbasuneres, men hviskes til de innvidde.

Gumiljovs mest kjente bok, The Foundation of Geopolitics, ble skrevet da Russland lå langt nede, i 1997. Der avviste han alle ideer om universelle menneskerettigheter og demokrati som tomme slagord, og beskrev en «virkelighetens verden» som var preget av konkurranse, krig, bufferstater, innflytelsessfærer og imperier. Clover beskriver det som «en mer politisk korrekt versjon av Sions vises protokoller,» der den globale konspirasjonen ikke lenger hadde sitt opphav på en kirkegård i Praha, men i «atlantisismens» korridorer i Washington og London. I likhet med Iljin er han mye sitert og brukt av folk i Putin-kretsen, som også har sørget for å finansiere virksomheten hans.

Og det har vært money well spent: I 2009 tegnet Gumiljov opp et oppdelt Ukraina, der de østlige provinsene ble døpt Novorossija, et begrep lånt fra tsartidens Russland. Fem år seinere skulle Putin bruke det samme begrepet i fullt alvor.

Gumiljov spådde at militsene i Donetsk og Luhansk ville erklære uavhengighet flere uker før de gjorde det, og forutså hvordan flagget til Donetsk-republikken ville se ut – rødt med et blått St. Andrew-kors, nesten identisk med de amerikanske sørstatenes confederate flag. Det gjorde han to måneder før det ble utlyst en konkurranse om hvordan det skulle designes. Han spådde også helt korrekt at Russland ville sende inn store bakkestyrker i Ukrania. I en Youtube-video fra 2009 spådde han dessuten at 2010-valget i Ukraina ville bli landets siste som en samlet stat.

Ukrainsk motstand

Alt har allikevel ikke gått helt som de russiske fascistene har ønsket.

Det store usikkerhetsmomentet har vært om ukrainerne ville bukke under for kombinasjonen av krig, løgner og propaganda – eller om de ville klare å videreføre den frigjøringskampen som ble påbegynt med oransjerevolusjonen i 2004, og som ble tatt et enormt skritt videre med verdighetsrevolusjonen i 2014.

Selv om Ukraina har slitt med mange av de samme problemene som har preget Russland – oligarkisk makt, fascistbander som angriper skeive, og systemisk korrupsjon – har folket klart å organisere en motmakt og bygge fundamentet for et demokrati. Den sivile og militære motstanden de har ytt siden 24. februar i fjor er en påminnelse om landets rike tradisjon for horisontal samfunnsorganisering, og hvor sterke krefter som ligger latent i et aktivt sivilsamfunn.

Slik viser ukrainerne oss også med all tydelighet hvilke to alternativer vi har å velge mellom, i en tid der det ene demokratiet etter det andre er blitt spist opp innenfra: En vertikal stat med sterke innslag av oligarkisk styre på den ene siden, og et breddedemokrati preget av folkelig deltakelse på den andre.

Ingen tror at denne kampen vil være endelig vunnet med en ukrainsk seier over Russland, for motkreftene er store, og de er ikke bare russiske. Men med en russisk seier er kampen definitivt tapt – med vidtrekkende konsekvenser for den videre, internasjonale kampen mot vår tids nyfascisme, og for demokrati og frihet.

