Dyrt! Dårlig? Derfor er norske matbutikker slik de er

Med rekordhøy inflasjon som bakteppe er det god grunn til å følge med på kostnadene på mat og dagligvarer.

Det vi putter i munnen er den mest essensielle av alle forbruksvarer, og da «kilder i butikkjedene» i midten av desember varslet gjennom NRK at det lå an til kanskje så mye som ti prosent øking i februar 2023, strammet det seg i brystet på mange som allerede har måttet budsjettere med høye strømregninger og dyrere lån.

Årsaken til det uvanlig kraftige prishoppet er dyrere energi og råvarepriser, og 2023 var knapt i gang før Norgesgruppen gikk ut med at prisene trolig vil være høye i lang tid framover.

Da 1. februar opprant begikk imidlertid konsernets lavpriskjede Kiwi det som ble omtalt som en pr-genistrek ved å «låse prisen» på 140 varer – en ørliten del av det totale sortimentet – og snart rullet det reklamekampanjer fra Coop og Rema 1000 om at de hadde ombestemt seg og reverserte det de hadde foretatt av prisøkninger.

Det forandrer ikke det faktum at maten i Norge er dyrere enn i nesten alle andre land. Norske økonomer har dokumentert at du kan trekke fra effekten av importvern, matmoms og særavgifter og likevel ende opp med at nordmenn betaler langt mer for maten enn svensker og dansker. Ja, geografi og lønnsnivå spiller inn – men prisforskjellen på mat er større enn på for eksempel klær, elektronikk og møbler.

Så – hva skjer? Hvordan blir norske matpriser til, hvorfor stiger de (ikke) akkurat nå, og hvorfor er det så dyrt? Hvorfor er Reitan-familien noen av Norges rikeste? Hvem skor seg på din ulykke?

Blir du… lurt?

«Ta til du skjems!»

Bak disse spørsmålene ligger komplekse prosesser. Det gjør at svarene blir alt annet enn enkle. De avhenger til dels også av hvem du spør.

– Altså… hvor skal man begynne, sier Runar Døving, professor ved Høyskolen Kristiania med matvaner og forbrukeradferd som tema.

Han er glassklar på ett punkt: Maten i Norge er unødvendig dyr, og det skyldes særegne norske strukturer i matbransjen.

– Det er sisteleddet som sitter med merparten av makta, og det er de som bestemmer pris. Så har vi et begrep på på sørlandsk: Ta til du skjems! For hvor mye bør egentlig en flaske vann koste? Det er ikke bevist at matvarekjedene samarbeider om pris, men jeg ser ingen annen forklaring. For hvis det hadde vært et fungerende marked og de ikke hadde samarbeidet om pris ville ikke vannet kostet nesten 50 kroner literen.

«Sisteleddet» Døving snakker om – det er dem du forholder deg til: Butikkene, eller detaljvarehandelen, med sine glorete logoer og evinnelige strøm av reklameaviser i postkassa di. For ordens skyld tilbakeviser de at de samarbeider om å holde prisene høye, noe som ville vært et blatant brudd på norsk lov.

Men bak dem står igjen distributørene, som de store butikkjedene eier selv, og ikke er mer proteksjonistiske enn at de tilbyr sine nettverk til andre som måtte ønske å nyetablere seg i Norge.

Distributørene kjøper matvarene fra produsentene, hvorav noen er norske børsnoterte konsern som Orkla, andre er underbruk av internasjonale giganter, som Carlsberg-eide Ringnes, atter andre er kooperativer eid av norske bønder, som Nortura og Tine.

– Noe av det spesielle i Norge at nesten alt matforbruket går gjennom dagligvaren. Det er veldig lite av det vi spiser som kommer fra et storkjøkken – det viktigste grunnen til det er matpakka. Så dagligvarebransjen tar ut veldig mye, og i det markedet er det i hovedsak bare tre aktører: Norgesgruppen, Coop og Reitan. Sammen står de for langt over 90 prosent av markedet, sier Døving.

Og på den mest autoritære lista over norske formuer – magasinet Kapitals – figurerer matbutikk-familier på prominente plasser. Rema 1000-gründer Odd Reitan er god for 64 milliarder kroner og Norges nest rikeste, mener Kapital. På fjerde plass: Johan Johannson, med sine 61 milliarder.

Han er mindre kjent enn sin kollega og konkurrent på Lade Gaard i Trondheim, men femte generasjons arving av imperiet som ble startet av en annen Johan Johannson; kaffe- og sukkergrossist i Christiania i 1864. Konsernet heter i dag Norgesgruppen, står bak kjeder som Meny og Kiwi, og er med sin markedsandel på 44 prosent i særklasse størst i det norske dagligvaremarkedet.

Men bildet av en håndfull dagligvarekjeder som raner deg på høylys dag blir nyansert av et blikk på driftsmarginene – hvor mye de tjener i forhold til hvor mye de omsetter.

Rema: I snitt 3,8 prosent de siste årene.

Norgesgruppen: 3,4 prosent i 2022.

Coop tidvis enda lavere; alt ifølge nyhetssaker i norske medier.

Det er ikke veldig mye, og det tyder på at Johansson og Reitan er veldig rike fordi de driver i veldig stor skala – ikke fordi Rema 1000 og Kiwi er ekstraordinært lønnsomme bedrifter.

Situasjonen er en annen for mange av de store selskapene i produsentleddet. Orkla Foods, som står bak merkevarer som Stabburet og Toro, hadde en gjennomsnittlig driftsmargin på 15,9 prosent i perioden 2018-2021, ifølge analyseselskapet Eventor og denne Nettavisen-saken. Ringnes 18,9 prosent. Orklas godteri-og snacksdivisjon hele 19,4 prosent.

Så hvorfor er det leverandørene som løper foran detaljvarekjedenes hagle i den såkalte høstjakta – ikke motsatt?

Årlige forhandlinger og pris – og bonuser

Høstjakta? Den årvisse forhandlingsrunden i matvarebransjen ble kjent for nordmenn flest gjennom en smått legendarisk langlesningsartikkel i Dagens Næringsliv for 17 år siden.

Her beskrives det hvordan dagligvarekjedene hver høst forhandler med produsentene om hvilke varer de skal kjøpe inn, til hvilken pris og hvilke betingelser.

Betingelser er et sentralt ord i denne sammenhengen, og dagligvarekjedene sitter med bukta og begge ender på grunn av en unik ressurs: Real estate. Hvem skal få plass i varehyllene du oppsøker på din vei fra grønnsakene til kassa? Hvem skal stå i passe «knipehøyde», og hvem må finne seg i å stå nede ved gulvet? Hvilke produkter skal figurere i reklamekampanjene?

Alt dette er verdt store summer for vareleverandørene, som ifølge DN-artikkelen fra 2005 kan bli kalt inn på kjedenes hovedkontor, én etter én, til det som omtales som «ubehagelige og aggressive» møter. Det skjer alltid i løpet av de tre siste månedene før jul, og resultatet av forhandlingene implementeres i butikkene i februar og juni påfølgende år (derav det såkalte «prisvinduet» der prisene justeres på mange varer).

Hvilke varer som møter deg – og hvor – i butikkhyllene, er ikke tilfeldig.

Leverandørene er desperate nok, igjen ifølge DN, til å smøre motparten med alt fra et mylder av bonusordninger til skikurs i Tryvannskleiva og cruise i Middelhavet.

I tillegg til å være kleint er dette systemet egnet til å kamuflere et fenomen som er eksplisitt forbudt i norsk konkurranselovgivning: Usaklig prisdiskriminering. Og her er vi, ifølge Karl Munthe-Kaas, ved kjernen i det som at det norske folk hvert år betaler mange milliarder mer enn våre naboer i Sverige og Danmark for dagligvarene våre.

Usaklig diskriminering

Munthe-Kaas er medgründer og konsernsjef i Oda, tidligere kjent som Kolonial, netthandelselskapet som forsøker å ta opp kampen mot de etablerte dagligvarekjedene i Norge (for ordens skyld: Med Rema 1000 som samarbeidspartner på innkjøp). På sitt kontor i Nydalen snakker han seg varm om hvordan den største dagligvareaktøren, Norgesgruppen, betaler mindre for matvarene de får fra leverandørene enn det såvel Rema og Coop som hans eget selskap gjør.

– Den ene forskjellen på det norske dagligvaremarkedet i forhold til Sverige, Danmark og Finland er at her er de tre dominerende aktørene nesten uten mindre konkurrenter. Den store forskjellen er på leverandørsiden. Vi har mange leverandører, men enkeltvis er de dominerende i sine produktkategorier, sier Munthe-Kaas, og viser til at Orkla står bak 90 prosent av alt vaskepulver som selges i Norge.

Det er ikke engang det verste eksempelet: Procter & Gamble har laget 95 prosent av alle barbersaker i norske dagligvarehyller. Mars Norge selger 94 prosent av tyggisen. Osram 91 prosent av lyspærene. Baxt 82 prosent av kakene.

Har du planlagt posesuppe til middag, skal du slite hardt for å få tak i noe annet enn Toro. De – det vil si Orkla Foods – selger 97 prosent av alt som omsettes i denne kategorien, ifølge en undersøkelse VG publiserte forrige helg.

Selv i segmenter med mer konkurranse er det typisk én aktør som er langt større enn de andre. Tine har 58 prosent markedsandel på ost. Nortura 69 prosent av pølsemarkedet. Noen ganger samme produsent med forskjellige brands.

– Dette er helt unikt for Norge. Overalt ellers er det en superfragmentert produksjon med masse aktører som konkurrerer med hverandre. Og det presser priser, mener Oda-sjefen.

For nær-monopolister har markedsmakt.

– Og den makten bruker de norske leverandørene til effektivt å holde andre leverandører ute av markedet. Måten de gjør det på, er ved prisdiskriminering.

Karl Munthe-Kaas i Odas kontorlandskap i Oslo. Han mener usaklig prisdiskriminering er roten til det meste som er galt i norsk dagligvare.

De største kjedene får altså lavere innkjøpspriser mot å ikke ta inn varer fra andre leverandører, eller gi dem like god plassering i hyller og reklamemateriell. Det er dette som har kostet oss Ica og Lidl, mener Munthe-Kaas, og referer til utenlandske matvaregiganter som har prøvd, men måttet gi opp å etablere seg på det norske markedet.

Og derfor, mener han, har ikke Norge substansielle utfordrere til gigantene i butikkleddet som kan presse prisen på din matkurv. Slik som Bergendahls i Sverige, med nesten åtte prosent markedsandel. Eller den danske operasjonen til Reitan-gruppen, som har over ti prosent der.

Denne prisdiskrimineringen er ingen konspirasjonsteori: Konkurransetilsynet dokumenterte i 2019 at halvparten av de norske dagligvareleverandørene selger varene sine 10-15 prosent dyrere til Rema og Coop enn de gjør til Norgesgruppen.

– Altså, vi som holder på med dette ble sjokkerte da vi så det tallet, sier forbruksekspert Runar Døving.

– Kjøpmannen på hjørnet må tilby bleier for å overleve, men han går på Kiwi og kjøper dem der og setter dem i egne hyller, for det er billigere enn å handle dem hos Libero. Det er klart; da kan du ikke konkurrere, sier han.

Regjeringen vil stramme inn

I oktober i fjor foreslo Regjeringen å forby slik prisdiskriminering, eller «usaklige forskjeller i innkjøpsbetingelser i verdikjeden for mat og dagligvarer». I praksis at leverandører ikke kan gi lavere priser til dominerende aktører uten at det er saklig begrunnet.

Forslaget er nå på høring. Høringssvarene avslører, ikke uventet, at såvel leverandører og som den dominerende dagligvareaktøren er motstandere.

Norgesgruppen mener prisforskjellene i leverandørleddet bunner i faktiske motytelser og er et resultat av sunne forhandlinger. De skriver at et forbud faktisk vil svekke nummer 2-leverandører, redusere innovasjon og satsing på nyheter, gi dårligere utvalg, høyere priser og øke andelen av butikkenes egne merkevarer, slik som Coops Xtra, Remas Kolonihagen og Norgesgruppens First Price.

Kort sagt – gjøre maten enda dyrere og på kjøpet gi oss kjipere matbutikker med endeløse rader av pregløse, generiske produkter.

– Vi mener, og dette har vi bred faglig støtte på, at forslaget vil bidra til høyere priser. For hvis leverandørene skal gi like priser til alle kjedene er det ikke sånn at de gir den laveste prisen til alle. De vil prøve å ta ut en høyere pris, sier Bård Gultvedt, direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt i Norgesgruppen.

Bård Gultvedt i Norgesgruppen.

Han argumenterer også mot at et forbud mot usaklig prisdiskriminering vil komme norske forbrukere til gode gjennom etablering av flere konkurrentende butikk-kjeder:

– Når Norge mangler de internasjonale utfordrerne som Netto, Aldi og Lidl, handler det sannsynligvis mer om andre ting. Som at importvernet gjør at de ikke kan ta med seg egne merkevarer hit, eller utnytte innkjøpsfordelene de har i sitt eget hjemmemarked, sier Gultvedt.

Maten er kanskje dyr, men er den unødvendig dyr i Norge? Norgesgruppen-direktøren drar på det.

– Maten kunne kanskje vært billigere, men det ville gått på bekostning av andre ting. Som at det er mange butikker i Norge, slik at de fleste har ganske kort vei til en. Også bredden i varesortimentet påvirker pris, sier Gultvedt.

Hvem som har rett, er ikke enkelt å slå fast. Ei heller å finne uhildede eksperter som ikke har eller har hatt oppdrag for den ene eller andre aktøren.

– Dette er sammensatt, med mekanismer som kan dra både i den ene og den andre retningen. Jeg er lite glad i å uttale meg skråsikkert, sier professor Øystein Foros ved Norsk Handelshøgskole, som har hatt rådgivningsoppdrag for Rema 1000 og Oda i den aktuelle saken.

– En forklaring på at prisdiskriminering forekommer kan være at den største aktøren sitter på en mer troverdig trussel: Det er verre for Zalo hvis Norgesgruppen tar inn et annet oppvaskmiddel enn om de andre skulle gjøre det, og den drivkraften forsvinner ikke med en strengere regulering av prisdiskriminering. Hvis rabatten de fremforhandler kommer alle kjedene til gode, kan det bidra til lavere priser. På den annen side vil det gi Norgesgruppen dårligere forhandlings-incitament, sier Foros.

De store dagligvarekjedenes lysende logoer preger Norge. Kjedene tilhører tre dominerende paraplyorganisasjoner.

Nok et moment er nyetableringer, som kan bidra til økt konkurranse, bedre tilbud, lavere priser.

– For eksempel: Kan det komme en ny dagligvarekjede i Norge? Eller kan Oda og Bunnpris bli så sterke at de slipper å delta i innkjøpssamarbeid med Rema 1000 og Norgesgruppen? Jeg tenker at hvis de skal bli vitale utfordrere, kan de ikke sitte på fanget til konkurrenten, sier Forus.

Sjampo dyrt, kjøtt billig

I mellomtiden kan du selv skåne dagligvarebudsjettet ditt ved å fly fra butikk til butikk når du handler. Og unngå de store dagligvarekjedene når du handler visse varer.

I november i fjor ga Bunnpris-sjef Christan Lykke et intervju med Klassekampen der han bramfritt forklarte at dagligvarekjedene overpriser sjampo, tannbørster, snacks, øl og mineralvann for å finansiere billig kjøtt. Årsaken til at akkurat kjøttet må være billig, forklarer han med handelslekkasje til Sverige.

Stive priser på hygiene- og rengjøringsprodukter er med på å gjøre kjøtt billig.

Lykke nevner også brød, og sier leverandører av bakervarer, hygieneartikler og mineralvann er blant de som betaler særlig mye i forskjellige ytelser til dagligvarekjedene under «høstjakta», altså de årlige prisforhandlingene.

Gultvedt i Norgesgruppen vil ikke kommentere prissettingen på enkeltvarer, men bekrefter at såkalt kryssubsidiering foregår mellom varegruppene. Altså at butikkene har høyere fortjeneste på enkelte varer mot at andre selges med mindre påslag.

– Og generelt er det lave marginer på kjøtt, sier han.

Akkurat hvilke varer som er mest «overpriset» varierer med tid, ettersom sesongene varierer og tilbudskampanjer slår inn og tvinger butikkene til å endre prisene, ifølge Gultvedt. Men det er på det rene at andre aktører enn matbutikkene har merket seg at det er mulig å konkurrerere på for eksempel godteri og sjampo.

Det er nok ikke tilfeldig at at du får kjøpt billig vann på Biltema. Sjokolade og pastiller på Clas Ohlson, potetgull og vaskemiddel på Europris. De siste årene har den danske kjeden Normal inntatt de fleste norske byer og tettsteder, med veldig billige hygieneprodukter.

– Når du er blitt grådig, feit og lat begår du sånne feil: Lar andre aktører ta deg på varene i randsonen. Du ser det også på krydder, frukt og grønt, som er betydelig rimeligere i selvstendige kjøpmannsbutikker. Oligopolet er blitt så late at de bare sitter og skummer, sier Runar Døving.