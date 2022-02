DONALD TRUMP HAR OPPRETTHOLDT kontakten med Nord-Koreas statsleder Kim Jung-Un, også etter at han tapte presidentvalget og måtte flytte ut av Det hvite hus. Den oppsiktsvekkende opplysningen kommer fram i New York Times-reporteren Maggie Habermans nye bok om ekspresidenten, som i sin presidentperiode la an en så godslige tone med den eneveldige diktatoren at korrespondansen dem i mellom ble omtalt av hans stab som «kjærlighetsbrev». Disse brevene er blant dokumentene det amerikanske nasjonalarkivet har hentet ut fra Trumps residens i Florida, der han har oppbevart dem i strid med reglene om bevaring for ettertiden. Det har i det siste blitt kjent at Trump jevnlig destruerte dokumentasjon fra sin administrasjon – ifølge Haberman i den grad at staben tidvis fant toaletter som var gått tett fordi det var forsøkt skylt ned papirer i dem, skriver Axios.

DEN DØVE OG DEN STUMME: Den britiske utenriksministeren Liz Truss’ møte med sin russiske motpart Sergej Lavrov i dag virker ikke å ha vært spesielt vellykket. Møtet, som var et forsøk fra britenes side på å de-eskalere situasjonen i Ukraina, ble beskrevet av Lavrov overfor den internasjonale pressen som «en dialog mellom en døv og en stum person» – og «vi hører hverandre, men vi lytter ikke». Ifølge russeren kom britene oppsiktsvekkende uforberedt til Moskva, slik det gjengis av Financial Times.

På Twitter videreformidler avisas Moskva-korrespondent Max Seldon en svært pinlig passiar fra møtet, som han har fra den russiske avisa Kommersant: Sergej spurte Truss om Storbritannia anerkjente den russiske råderetten over provinsene Rostov og Voronezh. Truss sa at det ville Storbritannia «aldri gjøre», før hennes ambassadør påpekte at disse provinsene ikke er i Ukraina.





«KRIGSFORBRYTERE» KAN BLI DELEIERE: Telenors omstridte salg av virksomheten i konfliktfylte Myanmar nærmer seg og kan ferdigstilles allerede 15. januar, skriver VG. 7. februar ble det kjent, via dokumenter publisert i den uavhengige avisen Myanmar Now, at et firma ved navn Shwe Byain Phyuvil, som vanligvis selger olje og edelstener, trolig blir medeier. Dette en organisasjon som har samarbeidet med militærjuntaen før, og nå frykter aktivister at persondata fra 18 millioner mennesker i Myanmar vil havne i hendene på det aktivistene mener er krigsforbrytere.



Firmaet som trolig kjøper Telenors virksomhet heter M1 Group og holder til i Libanon. De ville først kjøpe hele virksomheten, men ble stoppet av myndighetene som ønsket en lokal deleier. Lagmann og ekspert på internasjonal rett Hanne Sophie Greve sier til avisen at de nye opplysningene er av en slik art at «Telenor ved salg i Myanmar vil kunne bli ansvarlig for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten».

TALIBANS HEVNAKSJONER: Et halvt år etter at de tok over makta i Afghanistan finner BBC News stadig bevis på at det drives hevnaksjoner mot folk som har kjempet for kvinners rettigheter i landet. Flere aktivister som har deltatt i fredelige demonstrasjoner er bortført, fire av dem de siste par ukene. Andre har gått i skjul og lever et liv der de ikke kan oppholde seg mer enn et par dager på samme sted, i frykt for at islamistgruppas agenter skal finne dem. «Jeg har mottatt flere oppringninger fra Taliban, som sier ‘ikke tro vi ikke finner deg’» sier en av dem i en reportasje i dag.



Også afghanere som har vært ansatt av det forrige regimet lever under konstante trusler. «Ledelsen har kanskje lovet amnesti. Men lokale Taliban-grupper på lavere nivå respekterer ikke slike ordre», sier en mann som kjenner tidligere politifolk som er kidnappet, skutt og drept i brutale raid. Taliban tilbakeviser slike påstander overfor BBC, men også FN har slått alarm om at aktivister, journalister og tidligere representanter for det vestlig-støttede regimet risikerer brutale represalier.





VIL HA DÆHLIE-SKATT: SV foreslår en «exit-skatt» for de som tar med seg formuen ut av landet. «Det er rimelig å legge igjen noe på veien ut når du først har blitt veldig rik på velferdssamfunnet», sier stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski til E24. Saken er aktualisert av eiendomsspekulantene Bjørn Dæhlie og Kjartan Aas’ utflagging til Zug, en knøttliten sveitsisk kanton som tiltrekker seg formuende fra hele Europa med sine lave skattesatser. Tidligere denne uka skrev forsker Ole-Andreas Elvik Næss ved Norges Handelshøyskole i DN at så lite som et femårig opphold i Sveits gjør at rike kan flytte tilbake til Norge og unngå å skatte av realiserte kapitalinntekter – ifølge Næss kan dette i Dæhlies tilfelle spare ham for å bidra med over 100 millioner kroner til det norske fellesskapet. Aas hevder overfor E24 at formuesskatten i Norge gjør at han taper 5000 kroner for hver leilighet han leier ut, så lenge han bor innenlands.



Foto: Trump White House Archives

