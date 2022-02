Den akademiske nettsiden SocArXiv har trukket tilbake en ikke-fagfellevurdert studie som påsto å vise at ivermektin var effektiv i behandlingen av covid-19, melder Washington Post.

Det er myndighetene i Mexico City som står bak studien.

I desember 2020 lanserte myndighetene et program der «behandlingspakker» med blant annet ivermektin-tabletter ble delt ut til personer med påvist covid-19 som hadde milde eller moderate symptomer.

Siden programmet startet, har myndighetene delt ut hundretusener av slike «helsepakker» til befolkningen, til den nette sum av 12,7 millioner kroner.

Ifølge forfatterne av studien ble antall sykehusinnleggelser drastisk redusert etter utdelingen av de første 83 000 helsepakkene.

«Det er flotte nyheter å kunne bekrefte nytten av et offentlig tiltak», skrev hovedforfatter José Merino da studien ble offentliggjort.

Det skal imidlertid ikke være mulig å verifisere de påståtte resultatene i studien, blant annet fordi deltakerne fikk utdelt mange forskjellige behandlinger samtidig – ikke bare ivermektin – og fordi dataene som ble samlet inn ikke etablerte noen direkte sammenheng mellom helsepakkene som ble delt ut og antall sykehusinnleggelser. Studien var heller ikke satt opp som et ordentlig eksperiment med kontrollgruppe.

SocArXiv trekker nå studien etter påtrykk fra forskningsmiljøer som mener den er uetisk.

Sammenlikner med forskningsskandale

Sosiolog Juan Pablo Pardo-Guerra ved University of California San Diego mener det er uklart om «deltakerne» i Mexico City-studien ble tilstrekkelig informert om risikoen ved ivermektin-behandlingen, og at det er uklart om myndighetene ga behandlingen i større grad til vanskeligstilte grupper av befolkningen.

«I dens etiske dimensjoner er denne studien sammenliknbar med den famøse Tuskegee-studien»,

skrev han i en Twitter-tråd, med henvisning til en amerikansk forskningsskandale fra 1930-årene, der forskere gjennom 40 år observerte effekten av syfilis i flere hundre svarte menn uten å informere dem om hva de gikk gjennom og der flere av deltakerne døde uten å ha fått noen form for behandling.

Pardo-Guerra påpekte i Twitter-tråden at forfatterne bak studien ikke hadde erklært interessekonflikt selv om de var myndighetsansatte og, ifølge ham, ville ha direkte interesse av at studien fikk positive resultater.

Studiens hovedforfatter Merino er statsviter og ansatt i byadministrasjonen i Mexico City – medforfatterne er også tilknyttet ulike myndighetsorganer.

Myndighetene i Mexico City avviser derimot at programmet kan regnes som et uetisk eksperiment.

Krever etterforskning

Totalt skal 465 000 pakker som inneholdt ivermektin-tabletter ha blitt delt ut til mexikanske innbyggere i perioden mellom desember 2020 og desember 2021, skriver Mexican Institute of Social Security til Reuters.

Siden 4. januar i år har instituttet stoppet å inkludere ivermektin i sine hjemmebehandlingspakker.

Mexikanske myndigheter har i løpet av 2021 delt ut ivermektin til innbyggerne samtidig som globale og nasjonale helsemyndigheter har frarådet ivermektin som behandlingsform mot covid-19 utenom i kliniske undersøkelser i kontrollerte omgivelser.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har frarådet ivermektin mot covid-19 siden mars i fjor. Også Det europeiske legemiddelverket (EMA) og nasjonale institusjoner som Statens legemiddelverk i Norge, Det amerikanske smitteverninstituttet (CDC) og Mexicos eget legemiddelverk fraråder ivermektin som behandlingsform mot korona.

Opposisjonspolitikere i Mexico krever nå at saken etterforskes.

Mexico har over 300 000 rapporterte covid-19-relaterte dødsfall så langt i pandemien.

I fjor høst gikk myndighetene over til vaksinasjon som hovedstrategi i bekjempelsen av korona.

Har hatt enorm spredning

Ivermektin-studien har så langt blitt lastet ned over 11 000 ganger fra SocArXiv og nettsiden mener den er blitt brukt til å spre desinformasjon.

«Avhengig av hvilken kritikk du foretrekker, er artikkelen enten av veldig dårlig kvalitet eller så er den bevisst falsk og villedende […] Vi mener at den ikke gir pålitelig eller nyttig informasjon og vi er skuffet over at den har vært veldig populær», uttalte styret i desember.

Studien har blitt delt på mange ulike sosiale medier-plattformer som et bevis på ivermektins effekt mot covid-19.

I Norge har studien blitt referert til på blogger som Steigan og derimot.no.

SocArXiv ble opprettet som en plattform for forskere som ville dele ikke-fagfellevurdert samfunnsforskning for å diskutere de foreløpige resultatene og nettsiden har ikke de samme kvalitetskravene til publisering som det vitenskapelige tidsskrift har.

Det er første gang styret går til det skrittet å trekke tilbake en studie som er publisert på nettsiden.

