TILKALLER RUSSISKE TROPPER MOT EGEN BEFOLKNING: Ifølge de kasakhstanske myndighetenes tall er flere titalls gatedemonstranter drept i skuddvekslinger med politi og soldater fra nasjonalgarden, i tillegg til minst tolv drepte offiserer. Det voldelige opprøret startet søndag i den vestlige, oljeregionen Mangystau, utløst av doblede priser på drivstoff, men har de senere dagene spredt seg over hele landet og utviklet seg til å handle om mye mer; Protester mot autoritære ledere, korrupsjon, fattigdom, arbeidsledighet og levestandarden i landet.

Landets president Kassym-Jomart Tokayev sier demonstrantene er terrorister som må ha fått trening fra utlandet for å klare å gjennomføre velorganiserte protester. Mer oppsiktsvekkende er det at presidenten ba om bistand fra russisk ledede «fredsstyrker» for å kjempe mot sin egen befolkning – litt som om franske myndigheter skulle bedt om hjelp fra NATO for å få kontroll over gule vester-demonstrantene. Kasakhstan er i unntakstilstand fram til 19. januar, mens soldater fra Russland, Hviterussland, Armenia, Kirgisistan og Tajikistan er på vei.

TÅREGASS MOT SUDANESERE: Også i sudanske byer deltar tusenvis i demonstrasjoner mot makthaverne i dag. Ifølge NTB skal politiet ha brukt tåregass mot demonstrantene, som krever at generalene som tok makta ved militærkupp i oktober i fjor overlater styringen av landet til en sivil regjering. I fjor ble den tidligere statsministeren Abdalla Hamdok gjeninnsatt, uten at det kvelte uroen – tidligere denne uka gikk han av, heller ikke det roet gemyttene. Tre år er gått siden Sudans autoritære statsleder gjennom 30 år ble tvunget til å gå av etter en folkelig protestbevegelse.

MARKERINGEN AV AT DET ER ETT år siden Capitol-bygningen i Washington DC ble stormet av Donald Trumps tilhengere, oppildnet av presidenten selv og overbevist om at Demokratene hadde stjålet presidentembetet, går i skrivende stund av stabelen. «This wasn’t a group of tourists», sa Joe Biden i sin tale fra bygningen i dag, med referanse til republikanere som har forsøkt å bortforklare hendelsene 6. januar i fjor som et vanlig turistbesøk. «This was an armed insurrection. They weren’t looking to uphold the will of the people. They were looking to deny the will of the people», sa Biden.

«Det store spørsmålet nå er hvor mye verre det kan bli ved neste korsvei – når Trump-apparatet og resten av den anti-demokratiske bevegelsen forbereder seg på en ny ‘valgkamp’ basert på de samme løgnene om et ‘stjålet valg’ i 2020 og et vrengebilde der gjerningspersonene fra 6. januar-angrepet og andre høyreekstremister er politiske fanger», skriver Filter-redaktør Harald S. Klungtveit i dag i Filter X, vårt faste nyhetsbrev om politisk ekstremisme. På Twitter har vi samlet linker til gode analyser og dybdesaker om både bakteppet og etterspillet av 6. januar.

MELDINGER I BIVIRKNINGSRAPPORTEN: «De tusenvis som er alvorlig skadde eksisterer ikke, hverken for kongehus, regjering eller presse», skrev Kari Jaquesson om et tall hentet fra Legemiddelverkets bivirkningsrapport for covid-19-vaksinen. Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens Legemiddelverk, er imidlertid soleklar på at tallene ikke kan tolkes på denne måten. Han mener mange tolker tallene i verste forstand, da det er en forskjell på uavklarte og stadfestede bivirkninger.

Legemiddelverket bruker bivirkningsrapporten som et verktøy for å overvåke om det er noen sykdomstendenser som potensielt kan knyttes til vaksinen: – Det er ikke et stort antall mennesker som har vært lagt inn på norske sykehus på grunn av vaksinebivirkninger. Men det er et antall som har vært i kontakt med helsevesenet, og ut i fra definisjonen av hva som er alvorlig, meldes det inn, sier Madsen til Filter Nyheter. Les hele saken her.

