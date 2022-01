Filter er ikke lenger bare eksklusive gravejournalistiske artikler på nett. Det er også et månedlig papirmagasin og en suite av spalter, Filter MER, som du kan abonnere på.

En av de mest populære av disse heter Filter Kaffe og er en snackable, kjapplest og innsiktsfull oversikt over nattas nyhetsbilde nasjonalt og internasjonalt.

Den publiseres som nettsak og nyhetsbrev på mail klokka sju hver morgen.

– Både lesertallene og responsen vi har fått på Filter Kaffe tyder på at vi har truffet et behov. Mange setter pris på en kjapp nyhetsoppdatering på morgenen, håndskrevet og kuratert av en journalist – ikke en logaritme, sier publisher Lars Eirik Eide i Filter.

Sparer dyrebare minutter

Heldigvis for ham har han noen skikkelige a-mennesker i redaksjonen. En av dem som er satt til å stå opp i otta for å klargjøre en nyhetspakke innen hanen galer, er journalist Pål Nordseth.

– Jeg har selv savnet et go-to-sted for en kjapp oppdatering til morgenkaffen. Noe som kan spare meg for å kaste bort dyrebare minutter på Twitter, sier han.

– Når jeg må skrive det selv må alarmen stilles på det mange anser å være ugudelig tid. Det tar gjerne et par timer å lese seg gjennom nettaviser i inn- og utland for å gjøre en skikkelig prioritering og å skrive snappy, men presise oppsummeringer av de viktigste sakene. Men pandemi innbyr uansett ikke til natteliv og sene kvelder. sier han.

– Hemmeligheten for å komme i gang om morra’n er for øvrig kraftig arbeidslys, frisk fusionjazz på Spotify, klementiner og selvsagt koffein, sier Pål Nordseth.

«En veldig god idé»

Spalten Filter Kaffe inneholder også varsel om viktige begivenheter i dagen som kommer og en kåring av dagens beste lokalavis-sak, og har plass til en og annen sak utenfor nyhetsstrømmen som enten er morsom, tankevekkende eller begge deler.

«Det nye opplegget deres er virkelig bra», og «en veldig god ide, også utformingen» er blant tilbakemeldingene leserne har gitt oss i innboksen. Sammen med sterke lesertall gir det en god motivasjon til å lage et stadig bedre nyhetsbrev hver morgen.

Så får vi bare leve med at vi reklamerer for et nytelsesprodukt de fleste får mer enn nok av, og det helt uten å få betalt av koffeinindustrien.

– Siden vi startet Filter i 2016 har vi strukket oss langt for å unngå ordspill på «filterkaffe». Men nå gikk det ikke lenger. Navnet er perfekt for de kjappe nyhetsslurkene som går ned til den faktiske kaffekoppen, sier Pål.

Gratis prøvetilbud

Abonnerer du på Filter MER får du også tilgang på Elendig Fredag, vår innholdsrike klimaspalte som både formidler og drøfter fersk forskning og andre nyheter på klimafeltet; og Filter Konspi, en spalte om aktuelle konspirasjonsteorier og kulturen rundt dem, som forfattes av eksperten John Færseth.

Filter X, en ukentlig oppdatering om politisk ekstremisme, rasisme og hatkriminalitet; Filter Invitert, der eksterne stemmer skriver; og Filter Anbefalt, der redaksjonen deler aktuelle kulturtips, er også en del av pakka.

Holder du et abonnement på papirmagasinet Filter har du allerede tilgang til alt dette. Er du ikke papirabonnent kan du få Filter MER for 70 kroner i måneden.

Enda bedre: Du kan teste det helt gratis, siden vi kjører et generøst introduksjonstilbud med 30 dager uten betaling!