SISTE: Bastholm vil gå av som partileder i MDG

Une Bastholm har informert resten av ledelsen i Miljøpartiet de grønne (MDG) om at hun vil fratre som partileder i høst. Det får Filter Nyheter opplyst av kilder som er kjent med situasjonen.

Nyheten om avgangen kommer bare tre måneder etter at Bastholm ble gjenvalgt uten motkandidater, i utgangspunktet helt fram til våren 2024.

Etter det Filter Nyheter forstår har Bastholm begrunnet ønsket om en snarlig avgang med en for stor samlet arbeidsbelastning sett opp mot familien.

Filter Nyheter var gjennom tirsdag i kontakt med MDG uten å få en uttalelse fra Bastholm til denne artikkelen. Sent tirsdag kveld sendte partisekretær Torkil Vederhus i MDG en innkalling til et digitalt hastemøte med hele landsstyret, sentralstyret, valgkomiteen og kontrollkomiteen i partiet for å informere om en «ekstraordinær situasjon».

Møtet var planlagt til klokka 08.30 onsdag morgen. Dramatikken i partiet kommer trolig helt uventet blant de aller fleste av politikerne i MDG.

Oppdatering: MDG kalte onsdag formiddag inn til pressekonferanse i Arendal om endringer i partiledelsen.

Ble gjenvalgt i mai

Opprinnelig skal MDG-ledelsen ha ønsket å holde Bastholms beslutning hemmelig gjennom den pågående Arendalsuka, inkludert den direktesendte partilederdebatten på torsdag.

Bastholms avgang er ventet å skape stor frustrasjon i MDG på et tidspunkt der det neppe er noen partimedlemmer som hadde forventet en lederdiskusjon.

MDG har «likestilte nestledere», men Arild Hermstad har lengre fartstid i ledelsen enn Ingrid Liland og i utgangspunktet forventes Hermstad å være Bastholms stedfortreder. Det er ennå ikke avklart i partiorganene når det er mest aktuelt å velge ny leder.

Oppdatering kl. 09.30: Etter det Filter Nyheter erfarer blir Arild Hermstad midlertidig leder i partiet. Det er ventet at MDG vil kalle inn til et ekstraordinært landsstyremøte som i sin tur vil ta sikte på et ekstraordinært landsmøte i høst for å velge ny leder.

Une Bastholm ble klappet inn for to nye år på MDG-landsmøtet 8. mai.

– Jeg gleder meg. Men jeg er også forberedt på de tøffe takene og de lange dagene, sa hun i talen til partifellene den gang.

I sommer har altså Bastholm gjort en annen vurdering. 36-åringen har to små barn og har tidligere fortalt åpent om krysspress mellom jobb og familie.

I tillegg til partiledervervet hun har hatt siden 2020 leder hun i dag MDGs stortingsgruppe på tre representanter.

Lagde ny partistrategi etter stang-ut mot sperregrensa

Partiet samlet seg om Bastholm også etter valgnederlaget i 2021, da MDG hadde forventet å gjøre sitt store gjennombrudd og komme over sperregrensa. Tross en valgkamp der klimakrisen ble hovedsak, endte MDG på 3,9 prosent – en økning på bare 0,7 prosentpoeng fra stortingsvalget fire år tidligere.

I partiets «havarirapport» var analysen at MDG hadde vært for kompromissløse og ensporede, og at partiet måtte bygge troverdighet på flere politikkområder. For kort tid siden var altså planen at Bastholm skulle lede dette arbeidet.

Une Bastholm ønsket tirsdag ikke å kommentere saken overfor Filter Nyheter, ifølge kommunikasjonssjef Nils Mørk i MDG. Partisekretær Torkil Vederhus ville ikke kommentere Filter Nyheters opplysninger utover å slå fast at Bastholm tirsdag fortsatt var leder i partiet.

