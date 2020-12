Det er trygt å si at 2020 ble et år utenom det vanlig. Vi vet nok at du husker koronapandemien, som fortsatt herjer landet. Men hva med alt det andre?

Med utgangspunkt i Filter Nyheters daglige nyhetsbrev vil vi romjula oppsummere året som har gått.

Det gjør vi kvartal for kvartal: Husker du da Frp gikk ut av regjering etter bråket om IS-kvinnen som ble hentet hjem?

Januar: Frp går ut av regjering

2. januar

Skogbrannene herjer i Australia. Aldri før har så store områder stått i flammer – fra det sørlige Queensland, gjennom det folkerike New South Wales i vest, inn i Gippsland, ved Perth i øst og på øya Tasmania.

3. januar

USA tar livet av den iranske generalen Qasem Soleimani i et målrettet rakettangrep. Soleimani har i over 20 år vært sjef for Quds-styrken i Revolusjonsgarden. Angrepet er beordret av Donald Trump.

8. januar

Et ukrainsk Boeing 737 passasjerfly med 176 mennesker om bord styrter like etter avgang fra Iran. Ingen overlever. Etter noen dager blir det kjent at flyet ble skutt ned av iranske styrker ved en feil.

15. januar

Fremskrittspartiet tar dissens da regjeringen beslutter å hente hjem en IS-siktet kvinne (29) og hennes to barn på tre og fem år fordi eldstemann er syk. Christian Tybring-Gjedde har allerede tatt til orde for at partiet må forlate regjering.

17. januar

Riksrettssaken mot president Donald Trump begynner formelt i det amerikanske Senatet.

20. januar

Fremskrittspartiet går ut av regjering.

23. januar

Tidligere justisminister Tor Mikkel Waras samboer Laila Anita Bertheussen blir tiltalt for å ha iscenesatt et trusselbilde mot flere politikere, inkludert egen samboer, Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde.

27. januar

Antall dødsfall som følge av koronaviruset er på verdensbasis oppe i 106, mens antall smittede er 4500 eller flere. Tyskland melder om sitt første tilfelle, mens både USA og Frankrike organiserer evakuering av statsborgere som befinner seg i kinesiske Wuhan.

28. januar

Donald Trump presenterer sitt forslag til en «realistisk tostatsløsning» i Midtøsten med Israels statsminister Benjamin Netanyahu ved sin side. «Et politisk sirkus» som «dreper utsikten til en fremforhandlet løsning», sier palestinske kilder.

29. januar

EU-parlamentet samstemmer i «Auld Lang Syne» etter å ha vedtatt skilsmisseavtalen med Storbritannia: «Det er trist å se at et land som frigjorde oss to ganger, som to ganger ga sitt blod for å frigjøre Europa, nå forlater oss», sier Guy Verhofstadt.

31. januar

Høyesterett domfeller en kvinne i 70-årene for hatefulle ytringer etter den såkalte rasismeparagrafen fordi hun har omtalt samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali som «fandens svarte avkom» og «korrupte kakerlakk».

Februar: Smitten kommer til Norge

5. februar

Rotet rundt demokratenes nominasjonsvalg i delstaten Iowa er fullkomment, men det virker sannsynlig at Pete Buttigieg (38) har vunnet.

7. februar

Nyhetsbyrået AP melder at det rett og slett ikke er mulig å kåre noen vinner i nominasjonsvalget, selv om både Buttigieg og Bernie Sanders har feiret seieren. «A nesting doll of clusterfucks», mener Pod Save America-programleder Tommy Vietor om prosessen.

9. februar

Det irske topartisystemet blir erklært dødt etter at venstresidepartiet Sinn Féin utmanøvrerer de to tradisjonsrike sentrum-høyre-partiene Fine Gael og Fianna Fáil og kaprer 24,5 prosent av stemmene i parlamentsvalget.

12. februar

Justisminister Monica Mæland (H) mener vilkårene for å utlevere mulla Krekar til Italia er til stede. Vedtaket kan effektueres i løpet av fire uker.

13. februar

EU-landenes helseministre er samlet til krisemøte i Brüssel for å finne ut hvordan de kan hindre spredning av «det nye koronaviruset».

20. februar

Filter Nyheter avslører at en anonym Facebook-konto som gjennom flere år har hisset opp rasistiske nettdebatter kan knyttes til førsteamanuensis Øyvind Eikrem ved NTNU. Selv nekter han å stå bak de aktuelle innleggene.

25. februar

Kroatia og Østerrike er blant landene som melder om innenlands covid 19-smitte.

26. februar

Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) melder seg ut av Frimurerlosjen etter direkte oppfordring fra statsminister Erna Solberg.

Samme dag får Norge sitt første tilfelle av koronasmitte – en kvinne fra Tromsø har ankommet med fly fra Kina.

28. februar

Tyrkias president Recep Erdogan sier at landet ikke lenger vil stanse flyktninger på vei til Europa. I løpet av kort tid kommer flere tusen flyktninger og migranter til grensa mot Hellas.

Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen går av, blant annet fordi det er avslørt at han har hevet etterlønn og godtgjørelser fra kommunestyre og fylkesting mens han har jobbet for regjeringen.

Mars: Bernie Sanders ute av kampen

4. mars

Norske myndigheter har ikke hatt noen sentralisert koordinering av tilgangen på smittevernutstyr, men dette skal etableres nå. – Vi har utstyr til flere uker fremover, men trenger hjelp for å få mer leveranser, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i en pressekonferanse.

9. mars

Folkehelseinstituttet regner med at epidemien begynner i Norge når rundt ti personer som er blitt smittet kommer til landet uten å bli fanget opp. Per nå mener myndighetene å ha kontroll på kilden til alle de kjente smittetilfellene.

11. mars

Trine Skei Grande går av som både leder i Venstre og statsråd. Hun stiller heller ikke til gjenvalg. I avskjedsintervjuet siterer hun Benito Mussolini: «Det er mulig å styre Italia. Men det er bare helt meningsløst».

Joe Biden knuser Bernie Sanders’ presidentdrøm. Førstnevnte vinner nominasjonsvalget i Michigan med nesten 17 prosentpoeng og får et stort flertall av delegatene i tre andre delstater.

12. mars

Statsminister Erna Solberg (H) og regjeringen innfører de strengeste og mest inngripende tiltakene siden andre verdenskrig i kampen mot koronaviruset. Barnehager og skoler stenger. Det gjør også frisører og treningssentre. Kultur- og idrettsarrangementer blir forbudt.

19. mars

Helseminister Bent Høie (H) og regjeringen forbyr hyttereiser til andre kommuner. – De har ikke kapasitet til å ta seg av syke hyttefolk, sier Høie om småkommunene med mange fritidseiendommer.

21. mars

Regjeringens forslag til «kriselov» – som gir den mulighet til å fatte beslutninger som vanligvis tas av Stortinget – blir betydelig endret, men likevel vedtatt.

24. mars

De omfattende tiltakene for å hindre koronaspredning i Norge videreføres til over påske og 13. april, opplyser Erna Solberg i en pressekonferanse.

26. mars

Hedgefond-forvalteren Nicolai Tangen fra AKO Capital offentliggjøres som toppsjef i Statens pensjonsfond utland etter Yngve Slyngstad. Tangen hadde en formue på 5,5 milliarder kroner i fjor. Nå skal han plassere pengene sine i en stiftelse, flytte hjem fra Storbritannia og begynne å betale skatt «med glede».

27. mars

Finansminister Jan Tore Sanner (H) presenterer regjeringens «kontantstøtte» til bedrifter som har opplevd omsetningssvikt og ikke klarer å betjene faste utgifter på grunn av koronakrisen. Mye er foreløpig uklart med ordningen.

31. mars

Regjeringen fremstiller bestillingen av 1000 nye nød-respiratorer som en dobling av kapasiteten på pustemaskiner i Norge, noe som får leger og sykepleiere til å rase: «Kunnskapsløshet forkledd som handlekraft», sier Norsk sykepleierforbund, mens overlege Jon Laake ved Rikshospitalet mener «apparatet fremstår som en dårlig aprilspøk».

