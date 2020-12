JULEAVTALE? Britenes statsminister Boris Johnson og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen har de siste dagene bidratt personlig til de fortsatt pågående forhandlingene om en handelsavtale etter at førstnevnte forlater unionen 31. desember – siste nytt onsdag er at partene skal være villige til å gjøre «en siste innsats» for å lande en enighet.

Det store konfliktmomentet er fortsatt fiskeri, mer konkret hva slags tilgang EU-fiskere får til britiske farvann og hvilke toll og avgifter EU får anledning til å «straffe» britene med om tilgangen blir begrenset i framtida.

I et møte med representanter for de 27 EU-landene tirsdag, skal sjefforhandler Michel Barnier ha gitt uttrykk for at det er framdrift i forhandlingene – og at en avtale faktisk kan bli signert før jul.

PS. Fiskeri er ikke et spesielt stort marked sammenlignet med alt annet som ligger på bordet, men partene deler oppfatning av at enighet her er et premiss for en større avtale.

TRENGER PENGENE: Helt siden han sammen med to andre noe overraskende meldte seg ut av «protestpartiet» Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) i forrige uke, har Trym Aafløy kjempet en litt pussig kamp for å beholde vervet som nestleder i utvalget for finans, kultur og næring – og med det nesten 900 000 kroner i årslønn – i Bergen bystyre.

Det er de resterende åtte medlemmene i FNBs bystyregruppe, med innspill fra 12 vararepresentanter, som nå skal avgjøre Aafløys skjebne. «Det er minimalt med støtte å spore i FNB for å la Aafløy fortsette i nestledervervet», skriver NRK, som har kontaktet alle 20.

Men: Bare seks svarer klart «ja» på at den tidligere FBN-profilen må byttes ut. Tre andre «heller» mot det samme. Én svarer «nei». Sju vil ikke si noe som helst. Tre har ikke svart. Noen av svarene er likevel passe knusende: «Aafløy har brent brua til oss», sier en vararepresentant.

«TATT UT AV LUFTEN»: Vi har bedt fire juss-eksperter om å gjennomgå Høyesteretts dom i klimasøksmålet, som endte med solid nederlag for miljøorganisasjonene. Meningene er delte: «Ryddig og klar», mener Eivind Smith, mens Mads Andenæs er kritisk: «Høyesterett finner opp en rekke kriterier, de er tatt ut av luften». Les begrunnelsene i vår ferske artikkel her.

RAMMER ULIKT: 83 920 personer som ble arbeidssøkende under den første «koronasmellen» i mars og april, er fortsatt arbeidssøkende i dag. Det skriver Klassekampen i en viktig reportasje om hvilke store konsekvenser pandemien faktisk har fått – og hvem som er blitt rammet.

Avisa har blant annet snakket med en ufaglært kantinemedarbeider i Oslo som i mars ble heltidspermittert og for fire uker siden fikk beskjed om at hun er sagt opp 50 prosent.

Servitører, hovmestere, renholdere, flyarbeidere, resepsjonister og andre reiselivsyrker er spesielt utsatt – per 8. desember i år var det totalt 195 000 arbeidssøkere i Norge.

