Det er trygt å si at 2020 ble et år utenom det vanlig. Vi vet nok at du husker koronapandemien, som fortsatt herjer landet. Men hva med alt det andre?

Med utgangspunkt i Filter Nyheters daglige nyhetsbrev – som du kan få rett hjem i postkassa ved å trykke på denne lenka – vil vi romjula oppsummere året som har gått.

Det gjør vi kvartal for kvartal: Husker du avsløringen av den nyslåtte oljefondsjefens topptunge seminar i USA?

April: Barnehagene kan gjenåpne

4. april

Keir Starmer blir valgt som leder for Labour-partiet i Storbritannia og etterfølger dermed Jeremy Corbyn.

6. april

Nye beregninger viser at det såkalte reproduksjonstallet (Re) i koronaepidemien er nede på 0,71 (eller mer konkret i intervallet fra 0,45 til 1) og at hele smitteveksten er stanset.

7. april

Regjeringen opplyser at barnehager kan gjenåpne fra 20. april, mens 1.-4. trinn i grunnskolen og SFO kan åpne fra 27. april.

8. april

Bernie Sanders trekker seg fra kampen om å bli demokratenes presidentkandidat.

21. april

Det blir kjent at nyslått oljefondsjef Nicolai Tangen i fjor høst fløy inn flere norske samfunnstopper til et tredagers «drømmeseminar» i Philadelphia, USA. Flere av gjestene ble i ulik grad påspandert hotell, mat og reise, mens artisten Sting underholdt. Blant deltakerne var avtroppende oljefondsjef Yngve Slyngstad, tidligere oljefondsjef Knut Kjær, regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, FN-ambassadør Mona Juul og statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H), for å nevne noe. Tangen avviser at turen var et forsøk på smøring før ansettelsen av ny oljefondsjef.

27. april

Spanske barn under 14 år får endelig lov til å gå ut og bevege seg i en omkrets på én kilometer fra hjemmet sitt. «Jeg husker ikke hvordan man sykler», sier ei jente til avisa El País.

28. april

Etter 18 måneders etterforskning blir Tom Hagen pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen.

Mai: George Floyd drept i USA

5. mai

Ei britisk avis avslører at Neil Ferguson, Boris Johnson-regjeringens pandemiekspert og forfatter av den innflytelsesrike Imperial College-rapporten om hvordan koronaviruset bør undertrykkes, har brutt reglene for sosial distansering for å pleie omgang med sin gifte elskerinne. Samtidig går Storbritannia forbi Italia som den hardest korona-rammede nasjonen i Europa med over 32 000 dødsfall.

22. mai

Britiske medier avslører at Boris Johnson-rådgiveren Dominic Cummings og kona minst én gang i april brøt myndighetenes retningslinjer da de reiste over 40 mil fra London til Durham, samtidig som regjeringen innstendig hadde bedt befolkningen om å holde seg hjemme.

25. mai

Fire politifolk er involvert i drapet på den svarte amerikaneren George Floyd i Minneapolis, USA. Drapet blir dokumentert på en video som viser hvordan politimannen Derek Chauvin presser et kne mot Floyds nakke i mange minutter.

26. mai

Kristelig Folkeparti går på et nederlag på alle punkter da det i Stortinget blir flertall for liberaliserende endringer i bioteknologiloven foreslått av Frp, Ap og SV. Alle de mest kontroversielle endringene blir vedtatt: Assistert befruktning for enslige, eggdonasjon, tilbud om tidlig ultralyd for gravide kvinner og NIPT-test for alle.

28. mai

Det er store opptøyer i Minneapolis i USA – i tillegg til fredelige demonstrasjoner – for tredje dag på rad i kjølvannet av drapet på George Floyd.

29. mai

«When the looting starts, the shooting starts», skriver president Donald Trump på Twitter og signaliserer slik at Nasjonalgarden kan skyte bråkmakere i den pågående krisen som er utløst av politifolks vold mot svarte amerikanere.

30. mai

Filter Nyheter skriver om hvordan flere norske kommuner har inngått avtaler om kjøp av smittevernutstyr med konkursgjengangeren May Martinsen, som er ilagt konkurskarantene, men nå synes å fortsette i nye virksomheter.

Juni: Manshaus dømt til forvaring

2. juni

Fredelige demonstranter ved Det hvite hus blir fjernet av soldater og politi med tåregassgranater for at Donald Trump skal spasere til en kirke og ta et propagandabilde med en bibel. Like før hadde han erklært seg som «lov og orden»-presidenten i en dypt urovekkende tale til nasjonen, der han sa at han ville beordre USAs militære styrker til å «raskt løse problemet» med opptøyer om ikke landets guvernører selv får Nasjonalgarden til å «dominere gatene».

11. juni

Philip Manshaus blir i Asker og Bærum tingrett dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 14 år – det strengeste mulige utfallet av rettssaken etter det rasistiske drapet på Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og terrorangrepet mot al-Noor-moskéen i Bærum 10. august i fjor.

12. juni

Finanskomitéen på Stortinget bestemmer at det skal avholdes en åpen høring om ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondsjef. Høringen blir i august.

15. juni

Folkehelseinstituttet sletter alle data innsamlet via Smittestopp-appen etter at Datatilsynet setter ned foten og varsler et midlertidig forbud mot å håndtere personopplysninger i appen.

17. juni

Norge sikrer seg en toårig, rullende plass i FNs sikkerhetsråd.

19. juni

Den tidligere politimannen Eirik Jensen blir i Borgarting lagmannsrett dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og narkotikakriminalitet. Han blir pågrepet i den første pausen under domsavsigelsen – og anker etterpå dommen på stedet.

20. juni

Bare rundt 6000 Trump-tilhengere dukker opp til det som på forhånd er fremstilt som en historisk massemønstring med mulig millionoppmøte i erkerepublikanske Oklahoma der presidenten skal slå tilbake mot elendige meningsmålinger. Etterpå viser tv-bildene en sliten og slukøret Trump på vei ut av presidenthelikopteret.

25. juni

Stjørdal-ordfører og Borten Moe-kamerat Ivar Vigdenes (Sp) sier at det slett ikke er gitt at partiet skal søke samarbeid med Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre etter valget – også Stranda-ordfører Jan Ove Tryggestad tror et samarbeid med Høyre kan være aktuelt dersom Sp får «opp mot 15 prosent oppslutning».

26. juni

Folkehelseinstituttet slår fast at én prosent av Norges befolkning har vært smittet av SARS-CoV-2 – den nye rapporten baserer seg på testing for antistoffer av 900 blodprøver fra ulike deler av landet.

30. juni

Flere fylkeslag i Frp slår tilbake mot den «nasjonalkonservative» fløyen av Oslo Frp der leder Geir Ugland Jacobsen har åpnet for å vrake Siv Jensen fra førsteplassen på stortingslista. Enkelte mener fylkeslaget i Oslo bør oppløses.

Nå kan du gi Filter i julegave!

Å lage kvalitetsjournalistikk koster penger, uten deg som støttespiller er ikke dette mulig. Klikk her om du vil bli abonnent og støtte oss fast.

Nå kan du også støtte oss gjennom å kjøpe Filter Nyheter som gaveabonnement til jul! For 500 kroner får mottaker 6 magasiner hjem på døra, og kan glede seg over seriøs journalistikk på papir i et halvt år.

Bare klikk på boksen under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Vår egen Pål Nordseth har håndtegnet et julekort som vi sender deg på epost med en gang. Det kan du printe og legge under treet, sende med post eller e-post til den heldige.

Første Filter magasin kommer til mottaker i romjula eller rett over nyttår.