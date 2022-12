«Alternativ Media»-profiler diskuterte «jødisk makt» med nazistleder før Holocaust-hets mot Ervin Kohn

Etter at 35 maskerte nynazister i Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) ble pågrepet av politiet da de marsjerte i Oslo sentrum 29. oktober, var det ett nettsted utenfor høyreekstremistenes egne fora som viet sendingene sine til å gi nazistene mer taletid:

«Alternativ Media» i Trondheim.

Gjennom mer enn to timer med direktesendinger har den kjente nynazisten Rickard Eide fra Halden i november fått presentere DNM for Alternativ Medias seere, som også har blitt oppfordret til å oppsøke organisasjonens egne rekrutteringskanaler på nettet.

Rickard Eide, «operativ sjef» i Den nordiske motstandsbevegelsen i Norge var gjest hos Alternativ Media 1. og 18. november.

DNM er en voldsfremmende nazistisk organisasjon som hyller Adolf Hitler og knytter hans ideologi sammen med nyere tekster om geriljakrig og terrorisme, og som ofte refererer til kommende henrettelser av blant andre folkevalgte politikere.

Det er ekteparet Ronny Rønning og Anneli Rønning (tidligere Anneli Virtanen) som står bak Alternativ Media.

Etter den første sendingen med DNM-representanten åpnet Ronny Rønning for at han selv kan være tilhenger av organisert nynazisme:

«Jeg har etter vårt intervju med DNMs Richard Eide fått masse spørsmål om jeg støtter eller tar avstand fra DNM. Svaret er at jeg vet ikke. På grunn av all sensuren, har ikke media – både mainstream og alternative – sluppet DNM tilstrekkelig til ordet for at jeg kan danne meg et bilde av hva dagens nasjonalsosialister i Norge står for i 2022, i forhold til de tyske nasjonalsosialistene på 1930-tallet», skrev Rønning.

Til tross for at ektefellen Anneli Rønning har bakgrunn som aktiv nazist i Den nordiske motstandsbevegelsen, begrunnet han altså usikkerheten rundt eget syn med manglende informasjon om moderne nazisme.

Anneli Virtanen (nå Anneli Rønning) var iført DNMs uniform da hun 1. mai 2018 marsjerte sammen med de andre nynazistene i den voldsfremmende organisasjonen i Ludvika i Sverige. Foto: Mickan Palmqvist / Expo

De siste årene har Ronny og Anneli Rønning vært best kjent for å dele konspirasjonsteorier om vaksiner og koronapandemien i sine direktesendinger på Facebook og Youtube, og for å strømme fra gatedemonstrasjoner knyttet til blant annet vaksinemotstand, muslimfiendtlige miljøer og partiet Alliansen.

Særlig covid-19-engasjementet i sosiale medier har gjort at Alternativ Media har nedslagsfelt også blant mange nordmenn som ikke fra før har knyttet seg til høyreradikale eller ekstreme ståsteder.

Plasserte bilde av Ervin Kohn i Auschwitz

Natt til mandag denne uka gjorde Ronny Rønning seg bemerket med to meldinger på Twitter der han henvendte seg til den jødiske forstanderen Ervin Kohn.

Etter at Kohn la ut en avisartikkel om 80-årsmarkeringen av nazistenes deportasjon av norske jøder, svarte Rønning med meldingen «Kom deg ut av Auschwitz nå. Det er 2022 og du har aldri vært der.» Den høyreradikale aktivisten la samtidig ut et bilde der Ervin Kohns hode var montert inn i et foto av fanger i Hitler-Tysklands kjente utryddelsesleir.

En tilsvarende beskjed med det samme bildet ble også lagt ut som svar på en tweet fra Kohn med en artikkel som omtalte hans humoristiske adventstradisjon med å spise marsipangris sammen med den muslimske vennen Shoaib Sultan.

Kohn, lederen ved Mosaisk trossamfunn i Oslo, er sønn av Holocaust-overlevende i en slekt der mange andre døde i jødeutryddelsene. «Min pappa var den eneste av en søskenflokk på 13 som overlevde. Jeg vokste opp uten besteforeldre», skrev Kohn på Facebook etter Holocaust-hetsen fra Ronny Rønning.

Alternativ Media-lederen ville mandag ikke kommentere twittermeldingene overfor Filter Nyheter. Til avisa Vårt Oslo sier han at det var «satirisk ment» og ikke et angrep på jøder. Han tilbød seg tilsynelatende å fjerne publiseringene, men tirsdag ettermiddag lå meldingen som var omtalt i avisa fortsatt ute.

Tvitringen er imidlertid ikke første gang Ronny eller Anneli Rønning kommer med spesielle utsagn om jøder.

Anneli Rønning om jødefiendtlig mem: – Det var en spøk

I oktober i år skrev Ronny Rønning et signert innlegg om «Jewish supremacy» på Alternativ Medias nettsted, der han kritiserte fordømmelsene av Kanye Wests antisemittiske uttalelser. (Dette var før Kanye West omfavnet Adolf Hitler eksplisitt). Rønning mente artisten hadde «påpekt at musikkindustrien og Hollywood i hovedsak er eid og kontrollert av jøder». Så la Rønning fram sitt eget syn på det han kaller «jødisk overrepresentasjon i maktposisjoner».

Også i denne teksten ble Ervin Kohn omtalt: «Det virker sånn om vi skal høre på Ervin Kohn og andre jødiske aktivister som i det ene sekundet advarer mot antisemittisme, og i det neste jubler frem generalisering og stigmatisering mot hvite».

For egen regning skrev Rønning om «fanatiske jødiske aktivister i ymse organisasjoner» og at «jøder er overrepresentert i finanseliten, «anti-rasistiske» organisasjoner med tilsynelatende eneste mål å sensurere alt som taler globalisme og multikultur imot, og for å ikke snakke om den menneskeforaktelige kulten World Economic Forum som myldrer av jøder».

«Det at jøder er hvite i huden, fjerner ikke det faktum at deres etnisitet kan påvises med DNA-tester», skrev Rønning.

Konspirasjonsteorier om at koordinerte nettverk av jøder med en skjult agenda styrer alt fra finansnæringen og underholdningsbransjen til internasjonale organisasjoner, er kjernen i moderne antisemittisme.

En mer eksplisitt form for antisemittisme sto Anneli Rønning (da Anneli Virtanen) for da hun i februar i fjor publiserte innlegget nedenfor på plattformen Gab – kjent for å tillate innhold som ville medført utestengelse hos større sosiale medier:

Plakaten bruker ordet «kikes» – nedsettende, antisemittisk slang for jøder – sammen med rasistiske jødekarikaturer og framstiller jøder som en «felles global fiende»

Tegningene er en versjon av «Happy Merchant»-memet, som er en av de hyppigste jødefiendtlige markørene i rasistiske og nazistiske fora på nettet.

På spørsmål fra Filter Nyheter om Gab-publiseringen, svarer Anneli Rønning:

– Memet var en spøk.

I Alternativ Media-sendingen med DNMs Rickard Eide etter nazimarsjen i Oslo, var «jødisk makt» et av temaene som programlederne ba ham utbrodere.

Fra organisert nazisme til Alliansen

I stortingsvalgkampen i 2021 var Ronny Rønning listekandidat i flere fylker og aktivist for Alliansen, partiet til Hans Jørgen Lysglimt Johansen – en høyreekstremist kjent for jødefiendtlige og rasistiske utsagn kombinert med uttalt støtte til nazister.

Alternativ Media ble brukt som plattform av både Lysglimt Johansen og andre Alliansen-kandidater gjennom valgkampen. Også Anneli Rønning engasjerte seg for partiet.

I august i 2021 hadde Alternativ Media en egen sending med Hans Jørgen Lysglimt Johansen, Ronny Rønning og andre Alliansen-kandidater der Anneli Rønning senere delte et opptak på en av Alliansens Facebook-grupper sammen med et slagord for Alliansen.



Selv har Anneli Rønning altså vært aktiv i den voldsfremmende nazistiske organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM).

I 2019 ble hun fratatt fire skytevåpen og en lyddemper fordi svensk sikkerhetspoliti fryktet geværene skulle bli brukt av voldsdømte meningsfeller i høyreekstreme angrep.

Expo skrev den gang om hvordan kvinnen hadde lastet opp bilder i sosiale medier der hun poserte med et eldre gevær med et inngravert hakekors-emblem. Hun skal også ha blitt avbildet på skytebanen sammen med sin gruppesjef i DNM, en voldsdømt nazist.

«Av etterforskningen framgår det at Anneli Virtanen er aktiv i Nordiska motståndsrörelsen (NMR). Organisasjonen har ifølge sikkerhetspolitiet en voldelig framtoning og flere tilhengere har blitt dømt og mistenkes for grove, ideologisk motiverte voldsforbrytelser. På bakgrunn av det som har kommet fram er det skjellig grunn til å tro at det er betydelig risiko for at det miljøet Anneli Virtanen oppholder seg i medfører at våpen kan bli misbrukt», heter det i en rettskjennelse knyttet til våpensaken.

Anneli Virtanen, som hun het da, var i 2018 iført DNM-uniform da hun gikk i nazimarsj mellom skjold- og fane-bærere i Ludvika i Sverige. Hun deltok også på kamsporttrening, bidro i LHBT-fiendtlig propaganda for organisasjonen og hadde på seg en genser med den høyreekstreme organisasjonens logo da hun demonstrerte for DNM i Stockholm samme år.

I dag hevder hun å aldri ha vært medlem av DNM. (Se nederst i artikkelen).

Bilder fra det svenske nettstedet til Den nordiske motstandsbevegelsen. Ifølge svensk politi er det Anneli Virtanen (nå: Anneli Rønning) i «Kampgruppe 102» som holder regnbueflagget før det blir brent. Nazistene i DNM har skeive som en sentral del av fiendebildet også i Norge. Montasje: Filter Nyheter

Ifølge svensk politi viser dette bildet fra nazistenes eget nettsted at Anneli Virtanen trener kampsport med aktivister i Rede 1 i Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) i Sverige i 2018.

Svensk politi slo i august 2019 fast at Anneli Virtanen var aktivt medlem i Den nordiske motstandsbevegelsen og at skytevåpnene hennes utgjorde en sikkerhetstrussel.

Også under Den nordiske motstandsbevegelsens demonstrasjon i Stockholm 25. august 2018 var Anneli Virtanen (nå: Anneli Rønning) iført klær som knyttet henne til den nazistiske organisasjonen. Det er vanligvis medlemmer i organisasjonen som har anskaffet den aktuelle skjorten. Foto: Expo

Deltok i DNMs podkast og fikk støtte til pengeinnsamling

Da Anneli forsøkte å få våpnene tilbake, hevdet hun at hun hadde brutt med DNM.

Høsten 2019 var både politiet og en svensk domstol skeptisk til om kvinnen faktisk hadde kuttet båndene til organisasjonen, som av skandinaviske myndigheter regnes som en vedvarende sikkerhetstrussel.

«Anneli Virtanen har ikke lagt fram noen bevisførsel til støtte for sin påstand om at hun nå har tatt avstand fra organisasjonen og ikke lenger ferdes i dette miljøet. Forvaltningsrettens vurdering er at etterforskningen i saken underbygger at Anneli Virtanen så sent som i desember 2018 deltok i aktiviteter som ble arrangert av NMR».

«Jeg har nå valgt et mer moderat liv i Norge, og har forlatt og fjernet meg fullstendig fra nmr», skrev Virtanen i en tekstmelding til ABC Nyheter i desember 2019. «Formelt vil jeg si at jeg ikke er nazist», uttalte hun den gang.

Året etter, i april 2020 deltok både Virtanen og Ronny Rønning i Den nordiske motstandsbevegelsens offisielle norske podkast, der DNMs øverste leder i Norge, Tommy Olsen, var en av programlederne.

Innslaget etter intervjuet med paret fra Trondheim var: «Til ære for Adolf Hitler på hans fødselsdag», fulgt av en bolk om «raserenhet».

Bakgrunnen for Alternativ Media-profilenes deltagelse i DNMs propaganda-sending var at Anneli hadde fått sparken fra Trondheim kommune i kjølvannet av oppmerksomheten rundt våpensaken.

På DNMs nettsted oppfordret nynazistene samtidig sine følgere til å bidra med penger til Anneli Virtanen som var tenkt brukt til en rettssak mot Trondheim kommune. «Vil oppfordre ALLE til å hjelpe Anneli Virtanen ved å gi et bidrag til pågående innsamlingsaksjon», skrev Den nordiske motstandsbevegelsen.

Promoterte DNMs rekrutteringskanaler

Redesjef Rickard Eide i Den nordiske motstandsbevegelsen var blant de første som ble pågrepet da nazistene 29. oktober satte seg fysisk til motverge da oslopolitiet besluttet å stanse marsjen før den nådde Blitzhuset i Pilestredet.

Nynazistene slåss med politiet, flere pågripelser og en kaotisk situasjon midt i Oslo pic.twitter.com/CIHqP7Owlp — Filter Nyheter (@FilterNyheter) October 29, 2022

Etterpå ble han altså invitert til Alternativ Media, både 1. november og 18. november.

I web-tv-sendingene til Ronny og Anneli Rønning fikk Eide fritt spillerom til å presentere et glansbilde av den nazistiske organisasjonen, samtidig som ekteparet Rønning ofte refererte til «fordommer» mot DNM i de etablerte mediene.

På ett tidspunkt tok Ronny Rønning initiativet til å diskutere jødisk makt, noe som ble fulgt av en lengre utlegning fra nazistene om «sionister».

Alternativ Media-programlederne bidro også til å kringkaste en navngitt høyreekstrem gruppe på Telegram med tilknytning til organisasjonen, en av DNMs pamfletter, samt nettadressen for å melde seg inn i den nazistiske organisasjonen.

I sendingen 18. november spurte Rønning seerne om det var noen som var uenige i det Eide hadde sagt.

Da det kom en rekke positive meldinger i kommentarfeltet og tilsynelatende ingen negative, kommenterte Rønning: «Høres ut som hundre prosent oppslutning så langt», sa Rønning med en latter.

«Det var veldig interessant å snakke med ham når man slipper den berøringsangsten (…) det er faktisk mange ting folk har forstått feil», sa Anneli Rønning om Eide som gjest, før Ronny Rønning repeterte navnet på Telegram-kanalen der seerne kunne oppsøke nynazistene direkte.

Rickard Eide (med gule briller) gikk fremst i nazimarsjen i Oslo 29. oktober 2022. Etterpå ble han invitert til Alternativ Media. Foto: Filter Nyheter

I den første sendingen tok Ronny Rønning også initiativ til at DNM fikk tillatelse til å bruke opptaket til sine formål, noe de også har gjort i form av en publisering på den nazistiske organisasjonens nettsted.

Fikk attest fra nazistleder om ikke-medlemskap

Anneli Rønning hevder i dag at hun slett ikke har vært medlem av DNM og at hun ikke har noen relasjon til organisasjonen.

Samtidig har hun sendt Filter Nyheter bilde av et dokument som viser at ledere i DNM for to år siden ønsket å hjelpe henne med å tone ned bakgrunnen som aktiv nazist. Brevet fra 2020 er signert en av de svenske DNM-toppene, Pär Öberg, der han under organisasjonens brevhode erklærer at Anneli Virtanen «aldri har vært medlem eller noe lignende» i DNM .

(Filter Nyheter har påpekt overfor Rønning at DNM i utgangspunktet ikke tillater personer uten medlemskap å gå uniformert i organisasjonens marsjer, men hun har ikke besvart denne e-posten).

Ronny Rønning har ikke ønsket å uttale seg til Filter Nyheter. Han har i stedet forsøkt å kreve at Filter Nyheter i sin helhet skal publisere en YouTube-video paret planlegger å legge ut.

Verken Ronny eller Anneli Rønning vil i dag avklare hvordan de ser på nazisme eller jøder. De har heller ikke besvart spørsmål om hvordan de stiller seg til Alliansen-leder Lysglimt Johansens jødefiendtlighet eller hans positive holdning til Anders Behring Breiviks manifest.

Ballkunst og stor underholdning – med menneskeliv på samvittigheten

Fotball-VM er i gang. Filter Nyheter har prioritert å undersøke, faktasjekke og formidle de mindre flatterende nyhetene om det kanskje drøyeste sportsvaskingsmesterskapet i vår tid.

Nå tilbyr vi vårt spesialnummer om sportsvasking, produsert i sommer, uten ekstra kostnad i posten til alle som tegner årsabonnent.