Russisk nyhetskanal tatt av lufta i Latvia

FRATAR RUSSISK KANAL TV-LISENS: Den russiske tv-kanalen Dozjd, bedre kjent som TV Rain, stoppet all nyhetsproduksjon i Russland etter at den russiske Statsdumaen innførte innskrenkende medielover etter invasjonen av Ukraina. Noen måneder senere startet redaksjonen opp i ny drakt i Latvia – men i dag ble det kjent at det latviske medietilsynet fratar dem tv-lisensen.

«I sammenheng med trusselen mot nasjonal sikkerhet og offentlig orden har [medietilsynet] denne morgenen bestemt seg for å annullere kringkastingslisensen til TV Rain», kunngjør Ivars Āboliņš, styreleder i det latviske medietilsynet NEPLP.

Kanalen fikk nylig bot for å vise et kart av den okkuperte Krym-halvøya som russisk territorium, og en programleder fikk kritikk for å uttrykke bekymring for at russiske soldater, omtalt som «våre soldater», manglet forsyninger og utstyr. Nyhetsanker i Dozjd, Katerina Kotrikadze, opplyser at redaksjonen kommer til å fortsette å lage tv-sendinger til Youtube-kanalen deres. «Vi fortsetter arbeidet og ser på alle anklagene mot oss som urettferdige og absurde», skriver kanalen i en uttalelse.