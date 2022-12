The Trump Organization dømt for skattesvindel

DONALD TRUMPS EIENDOMSKONSERN, The Trump Organization, er dømt for 17 tilfeller av brudd på skattelovene i USA. Bruddene knytter seg til en mangeårige praksis med å dele ut rundhåndede godtgjørelser uten bokføring, slik som å gi toppsjefer luksusleiligheter, biler, bonuser og til og med gratis tv uten å skatte av fordelen. Trump selv er ikke tiltalt is saken som har gått for retten på Manhattan, og ble heller ikke anklaget for lovbrudd av konsernets toppsjef Allen Weisselberg i vitneboksen. Han ble imidlertid påkalt til stadighet av påtalemyndigheten, som mener Trump både kjente til de straffbare forholdene og personlig tok initiativ til en avgjørende del av godtgjørelsesordningen, og må leve med at kronjuvelen i forretningsimperiet som har gjort ham til kjendis og president får en skamplett. Selskapet risikerer 1,6 millioner dollar i bot. CNN /New York Times



RAPHAEL WARNOCK får fortsette som Georgias senator. Det er klart etter opptellingen av stemmer i delstats-omvalget i går, som ble avholdt fordi første runde i november ikke ga et avklart resultat. Med Warnock – som representerer Det demokratiske partiet – får venstresiden et noe mer solid flertall (51 mot 49) i Senatet som tiltrer ved nyttår. Taperen, den Trump-støttede politiske nykommeren Herschel Walker, måtte nøye seg med 49,3 prosent av stemmene. New York Times



SØKSMÅLET ENKEN ETTER den drepte, saudi-amerikanske journalisten Jamal Kashoggi har anlagt mot Saudi-Arabias kronprins og statsminister Mohammed bin Salman Al Saud, er avvist i en føderal rett i Washington DC. Det skjer med henvisning til Joe Bidens løfte om diplomatisk immunitet.

Bli abonnent for å lese videre Støtter du oss allerede? Logg inn med Vipps. Test vårt digitalabonnement og få tilgang til alt innhold på Filter. De første 30 dagene er gratis! Les mer her eller klikk på knappen og bli abonnent i dag. Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.